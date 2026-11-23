Alberto Núñez Feijóo replica en un acto paralelo en Murcia criticando la educación del PSOE y rechazando "una España de bofetadas ni un país a gritos".

Las candidatas socialistas murcianas lanzan proclamas para "parar al fascismo", mientras la Moncloa intenta concentrar el voto centrista y moderado ante las próximas elecciones.

El presidente denuncia en 'Salvados' que en España se está produciendo un blanqueamiento del discurso fascista y de la ultraderecha para justificar sus alianzas parlamentarias.

Pedro Sánchez luce en un mitin en Murcia las pegatinas 'Mejor perro que fascista' y 'Mejor non grato que fascista', apelando al voto útil del PSOE como única papeleta para derrotar a la derecha.

La retórica guerracivilista se cuela en la caravana del amor de Pedro Sánchez. Exactamente, entre la "buena política" que atribuye a su Gobierno y la "mala educación" que achaca a los líderes del PP y Vox.

Durante un multitudinario mitin celebrado este domingo en Murcia, Sánchez exhibió en el pecho una pegatina con el lema "Mejor perro que fascista".

Y sobre la misma camiseta roja que se ha convertido en su uniforme de campaña, otra pegatina con un eslogan similar: "Mejor non grato que fascista".

Este último lema aludía al acuerdo aprobado por el Parlamento de Murcia el pasado 3 de noviembre: con los votos de PP y Vox: la Cámara nombró al presidente del Gobierno "persona non grata" por sus ataques al Poder Judicial y por su uso partidista de las instituciones.

En el acto de campaña celebrado este domingo por el PSOE en el Pabellón Príncipe de Asturias de Murcia resonaron otras proclamas de tono guerracivilista.

Esta vez, en boca de las candidatas socialistas al Congreso y al Senado por Murcia, María González Veracruz e Irene Jódar.

"Con la fuerza de la gente, también en la Región de Murcia, vamos a parar al fascismo, vamos a parar 50 años de retroceso, vamos a parar al Partido Popular y a Vox", anunció una de las candidatas.

En el interior del recinto también hubo tiempo para que el PSOE se proclamara, de nuevo, como el partido del amor.

"Quiero decirte, Pedro, como lo decimos en murcianico: ¡Pedro Sánchez, qué hermoso eres!", fue el mensaje lanzado por María González Veracruz, actual secretaria de Estado de Digitalización, en el Gobierno que preside el mismo mismo Pedro Sánchez.

‼️Acto del 🌹PSOE en Murcia: ➡️“¡🌹Pedro Sánchez qué hermoso eres!”. https://t.co/WXs5YMy8ac — Electodatos (@electodatos) November 22, 2026

Y todo el auditorio se lanzó a repetir la proclama, mientras que presidente se ponía en pie para agradecer estas muestras de cariño.

Los llamamientos a luchar contra el "fascismo" no encajan con la nueva estrategia electoral anunciada por la Moncloa, que pasa ahora por atraer el voto centrista y moderado, tras canibalizar el voto del Frente Amplio y Podemos.

Ya por la noche, en su entrevista al programa Salvados de La Sexta, Sánchez denunció que en España se está produciendo "una cierta banalización y blanqueamiento de la ultraderecha y el discurso fascista".

Lo dijo para exponer que es legítimo que él pacte con los comunistas de Sumar y Podemos, pero no que Feijóo gobierne con Vox.

"Esa ultraderecha defendió el régimen franquista y dictatorial, y el Partido Comunista en España, a diferencia del Partido Comunista en otros lugares, defendió la democracia en España", argumentó Sánchez ante Gonzo.

Mostró así la misma asimetría que plantea su Ley de Memoria Democrática, respecto a los brutales crímenes cometidos por uno y otro bando durante la Guerra Civil.

El PSOE presumió de haber reunido cerca de 10.000 personas en el acto celebrado este domingo en el Pabellón Príncipe de Asturias de Murcia.

Aunque el aforo real de este recinto es de 2.900 personas, incluyendo el espacio de la pista central que estaba ocupado por varias hileras de sillas.

Para llenar el auditorio, el PSOE fletó 56 autobuses.

Toda la última serie de encuestas de SocioMétrica para EL ESPAÑOL indica que Vox ya se ha colocado como la segunda fuerza política en Murcia con el 29,3% del voto, más de siete puntos por delante del PSOE (22,1%), que quedaría relegado a la tercera posición.

Con el acto celebrado este domingo, el PSOE intenta invertir esta situación en los días que restan hasta los comicios.

Durante su discurso, Pedro Sánchez instó a votar "todo al rojo", en alusión a la camiseta que se había enfundado.

"No nos equivoquemos, hay una única papeleta en estas elecciones para derrotar a la coalición reaccionaria [de PP y Vox] y esa papeleta es la del PSOE", proclamó.

Sánchez intentó ahondar así en la apelación al "voto útil" para los comicios del 29N, con la que ha logrado arrojar a la cuneta a sus socios del Frente Amplio y Podemos, que según las encuestas quedarán reducidos a la mínima expresión.

La papeleta del PSOE, insistió Sánchez, es la única que permitirá derrotar a quienes "quieren hacer negocio con la sanidad y la educación" y "quieren convertir la vivienda en un mercado de buitres".

Casi a la misma hora, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagonizaba un mitin multitudinario en Murcia junto al presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras.

Durante su intervención, Feijóo ironizó sobre la "buena educación" de la que presume Pedro Sánchez.

"No quiero una España de bofetadas ni un país a gritos", indicó el líder del PP, "les vamos a parar con votos el domingo".

Feijóo aludió así a las amenazas sufridas en el País Vasco por el joven candidato del PP Jon Echeverría.

"No me extraña que luego te pasen cosas", le espetó un pensionista, habitual de los mítines del PSOE, después de que Echeverría recibiera una lluvia de huevos, piedras y petardos en Hernani.

Feijóo también se refirió a las palabras pronunciadas el viernes en Ontinyent (Valencia) por la ministra de Ciencia, Diana Morant.

La socialista afirmó que le hubiera gustado que Sánchez le hubiera dado "cuatro bofetadas bien dadas al energúmeno Feijóo" durante el cara a cara televisado del jueves.

"¿Qué habrían dicho de nosotros si se nos ocurriese una cosa semejante? Menos mal que son los de la buena educación", ironizó Feijóo en el acto de Murcia.