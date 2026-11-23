Puigdemont dedica un poema a sus "queridos enemigos" tras ser amnistiado: "Gracias; muero de ganas de daros por el c…"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Carles Puigdemont reacciona a su amnistía compartiendo un poema de Jaume C. Pons Alorda dedicado a sus "queridísimos enemigos". El Tribunal Supremo acuerda el sobreseimiento libre para Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, dando por cerrada la causa del 'procés'. El Alto Tribunal acata la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Amnistía y desestima el recurso presentado por Vox. Líderes independentistas como Oriol Junqueras y Jordi Turull celebran públicamente la decisión del Supremo sobre los procesados en el exilio.

El expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dedicado un poema a sus "queridísimos enemigos" tras ser amnistiado por el Tribunal Supremo este lunes, una decisión que pone punto y final a la causa del 'procés' tras nueve años.

Se trata de un poema de Jaume C. Pons Alorda que ha compartido en X y cuya última estrofa reza así: "A todos vosotros, / queridísimos enemigos míos, / cada día mayores en dones y en número, / os debo dar las gracias eternas por todas estas continuadas razones / que me regaláis constantemente para que me muera de ganas / de daros por el culo".

Puigdemont ha asegurado que, cuando leyó el poema, dentro del volumen El Corc pensó "que un día tendría la ocasión para recomendarlo".

Quan vaig llegir aquest poema d'en @jaumeponsalorda, del seu llibre "El Corc" (LaBreu Edicions), vaig pensar que un dia tindria l'ocasió per recomanar-lo. El dia ha arribat. (Compreu el llibre, per cert, que n'hi trobareu més i uns "deliciosos propòsits de procreació" finals que us ajudaran a gaudir-ne) — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 23, 2026

"El día ha llegado", ha dicho sobre este texto lírico, que tiene por título 'El necessari naixement de contrincants' ('El necesario nacimiento de contrincantes').

Esta ha sido la primera reacción de Puigdemont a la decisión del Tribunal Supremo, a la espera de que convoque, según las previsiones, una comparecencia en Bélgica para desgranar sus planes.

Por su parte, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha celebrado la aplicación de la Ley de Amnistía por parte del Tribunal Supremo (TS) al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont: "Maravilloso, es lo que toca, es lo que es justo".

Ha asegurado que "las condenas de prisión, los exilios y la represión son una injusticia manifiesta, han sido una injusticia durante muchos años", y ha calificado como positivo todo lo que la justicia pueda restaurar.

"Nosotros lo celebramos con entusiasmo y nos alegramos muchísimo", ha destacado Junqueras, después de que el TS haya decidido aplicar la amnistía a Puigdemont y también a los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín.

Jordi Turull también ha manifestado su alegría en redes sociales. "¡Persistir y persistir para ganar pese a tantas dificultades en todos los órdenes y de tantos!", ha escrito en su cuenta de X. Ha aprovechado para felicitar a Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig.

Persistir i persistir per guanyar malgrat tantes dificultats en tots els ordres i de tants! Felicitats MHP @KRLS , HC @toni_comin i HC @LluisPuigGordi Seguim!!! #ViscaCatalunyaLliure #Independència — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) November 23, 2026

El final del 'procés'

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la conclusión de la causa del 'procés' acordada por el juez instructor, Pablo Llarena, y ha aplicado la ley de amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig.

Los tres huyeron de España en el otoño de 2017, tras el fracaso del proceso independentista catalán con la aplicación, por primera vez, del artículo 155 de la Constitución.

La Sala del 'procés', integrada por el presidente Andrés Martínez Arrieta y los magistrados Manuel Marchena, y Antonio del Moral, a los que se han sumado ahora Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández, ha acordado el sobreseimiento libre para los tres encausados que, a diferencia de otros nueve miembros del Gobierno de Puigdemont, han logrado no ser juzgados por los delitos de sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia por los que fueron condenados, entre otros, el exvicepresidente catalán y líder de ERC Oriol Junqueras.

Más de dos años después de la aprobación de la ley de amnistía, el Supremo ha acabado cerrando de manera definitiva la causa del 'procés' debido al aval de un Tribunal Constitucional fracturado a la norma que exime de toda responsabilidad (penal, administrativa, contable) a los responsables del proceso independentista. El fallo del TC es de obligado acatamiento.

El alto tribunal ha rechazado la pretensión de Vox, que ejerció la acusación popular en la causa, de no cerrar aún el procedimiento judicial contra Puigdemont, Comín y Puig a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Cataluña referida a la amnistía del delito de malversación de fondos públicos y porque “esta ley de amnistía constituye un paradigma de acto legislativo arbitrario, promovido por los propios amnistiados –auto amnistía- como condición impuesta a cambio de otorgar mayorías parlamentarias de gobierno".