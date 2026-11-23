El PSOE ridiculiza e insulta en un vídeo a los votantes de PP y Vox utilizando los estereotipos del 'facha insolidario'

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LO ESENCIAL Las claves El PSOE lanza un vídeo de campaña titulado 'un mensaje para los progresistas de España' a una semana de las elecciones generales. La publicación recurre a estereotipos como chalecos, pulseras de España y collares de perlas para retratar a votantes del PP y de Vox. El metraje parodia frases y actitudes atribuidas a la derecha, incluyendo un guiño a una expresión célebre de Isabel Díaz Ayuso.

A tan solo una semana de las elecciones generales del 29-N, cada partido está sacando ya su artillería pesada para encauzar el voto hacia sus formaciones. Este domingo, el PSOE ha publicado un nuevo vídeo de campaña en el que se retrata a los votantes de la derecha (PP y Vox) con elementos como chalecos, pulseras con la bandera de España y perlas.

Se trata de los estereotipos propios usados para intentar ridiculizar a las personas a las que suelen llamar 'fachas' desde la izquierda.

Bajo el título de "un mensaje para los progresistas de España", muestran en el vídeo personajes como un hombre que dice tener 15 pisos pero no ser "un fondo buitre" o una mujer con un abrigo de piel y un collar de perlas imitando el "chao, pescao" que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo en una rueda de prensa este verano para cerrar las preguntas con respecto al ático que adquirió el Gobierno regional.

No te quedes en casa #VotaConFuerza #LaFuerzaDeLaGente #VotaPSOE https://t.co/jMJh6I5UIn — PSOE (@PSOE) November 22, 2026

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