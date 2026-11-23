El tracking electoral de SocioMétrica mantiene al PP como ganador global de los comicios con el 32,0% de los sufragios, frente al 29,0% que obtendría el PSOE.

Por sexos, la diferencia es mínima entre las principales fuerzas: el PP lidera tanto en hombres (31,7%) como en mujeres (32,3%), mientras que Vox registra su mejor dato en el sector masculino.

El PP aventaja a los socialistas y se impone entre los mayores de 60 años (38,3%), la población activa ocupada (30,6%) y votantes con estudios secundarios y universitarios.

El PSOE liders el voto entre los menores de 35 años (30,6%), personas desempleadas (29,7%) y electores con estudios primarios (39,7%).

Aunque la fotografía general del tracking electoral de SocioMétrica pronostica una victoria clara del PP con el 32,0 % de los votos, el desglose demográfico revela que el PSOE (29,0%) mantiene su fortaleza en tres caladeros muy definidos: los jóvenes, las personas en búsqueda de empleo y los ciudadanos con un nivel de estudios primarios.

En cuanto a franjas de edades, el perfil es claro. El PSOE solo gana entre los menores de 35 años. En este fragmento de edad los socialistas cosechan su mejor resultado, al conseguir un 30,6% de los votos.

Aunque la suma de la derecha es del 48% al conseguir un 25% el PP y un 23,7% el partido de Abascal.

La formación de Pedro Sánchez obtiene su peor resultado entre los que tienen entre 36 y 59 años (27,3%). Ahí es donde el PP le comienza a sacar ventaja al conseguir un 29,6 y Vox un 21,1.

Donde la diferencia es más amplia es en los mayores de 60 años. Los de Feijóo obtienen un 38,3% de los votos, el PSOE un 29,8 y Vox se hunde hasta el 12,0, obteniendo en este rango el peor resultado.

La situación frente al empleo es otro gran factor de división del voto. El Partido Socialista es la opción preferida por las personas en paro (29,7 %), superando con holgura al PP (21,3 %) y a Vox (20,0 %).

Mientras que los que trabajan se decantan por el PP (30,6) y por Vox (19,6).

Educación y sexo

El nivel educativo muestra el mayor diferencial a favor de los socialistas en toda la tabla. Entre los electores que solo han terminado estudios primarios, el PSOE obtiene un contundente 39,7 % de los sufragios, más de once puntos por encima del PP (28,6 %).

Sin embargo, a medida que aumenta el nivel de formación, el electorado se inclina hacia el bloque de Feijóo y Abascal.

El PP se convierte en el partido más votado tanto entre quienes han finalizado estudios secundarios (30,6% frente al 29,6% del PSOE). Un empate técnico.

A diferencia de otras épocas donde se registraban mayores brechas entre hombres y mujeres, con el voto femenino como feudo socialista, la situación en noviembre es muy estable entre sexos.

El PP es la fuerza más votada tanto entre los hombres (31,7 %) como entre las mujeres (32,3 %).

El PSOE calca una distribución similar (28,3 % masculino y 29,6 % femenino), mientras que Vox mantiene un voto más masculino, con un 18,5 % de apoyo entre los hombres frente al 17,7 % entre las mujeres

Ficha técnica

Tracking electoral para EL ESPAÑOL: acumulado de 7.781 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3%). Datos cerrados el 23 de noviembre a las 15.44. El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.