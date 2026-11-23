Margarita Robles hace campaña por Sánchez como ministra de Defensa invocando a las Fuerzas Armadas y se ríe ahora de su ofensa: "Menudo pájaro"

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LO ESENCIAL Las claves Margarita Robles bromea en un vídeo del PSOE sobre el término "pájara" que Pedro Sánchez utilizó para referirse a ella en un chat privado con Ábalos. La ministra de Defensa se desdice de sus declaraciones pasadas, en las que tildó el apelativo de "machista", y reivindica la labor del Gobierno en favor de la mujer. Robles alerta del peligro de un Ejecutivo de PP y Vox e invoca la labor de las Fuerzas Armadas y su departamento para defender la soberanía de España frente a potencias extranjeras.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha entrado en campaña con un tono poco habitual. En un vídeo compartido en las redes de la formación, la titular bromea con el término "pájara" que empleó Pedro Sánchez para referirse a ella en un chat privado con el exministro José Luis Ábalos.

"La verdad que está guapo, menudo pájaro", ha ironizado en relación a la entrevista que concedió el jefe del Gobierno en Lecturas. Robles se desdice sobre su primera reacción, cuando calificó de "un poco machista" el apelativo que se hizo público en 2025.

En la conversación, Sánchez criticaba con Ábalos la actitud conciliadora de la ministra con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En los chats que se hicieron públicos se decía que Robles y su departamento actuaban de forma independiente al Ejecutivo.

El voto femenino

El vídeo se hace eco de la repercusión que tuvo la entrevista concedida a la revista del corazón, la cual despertó algunas críticas, y se llegó a decir que Sánchez buscaba el voto de las mujeres. "Sería despreciar a las mujeres", espetó el presidente a Susanna Griso en una entrevista en Espejo Público.

"En España todos los avances para las mujeres se han conseguido únicamente con los gobiernos socialistas. Vox y PP representan la involución, pero nosotras, las mujeres, les plantamos cara", ha defendido la ministra, y ha agregado que el líder socialista "no conquista a las mujeres con las revistas del corazón", sino con la conquista de derechos.

"Defender los derechos de las mujeres es defender la paz

También ha prevenido sobre la "involución" de una coalición de las derechas en el Gobierno, y ha atacado los vínculos de PP y Vox con líderes internacionales como Donald Trump, Javier Milei o Benjamin Netanyahu.

Ha reseñado que "lo que viene y vemos en algunos países, asusta. En Estados Unidos, están pidiendo que las mujeres se queden en casa cuidando solamente a los niños y dejando de votar", alternando vídeo de las conocidas como 'trad wifes', mujeres ultraconservadoras que están pidiendo ceder su voto a sus maridos como cabeza de familia.

Robles ha alertado sobre el resultado de los comicios, al apuntar que el 29 de noviembre "nos jugamos los derechos de las mujeres y nos jugamos la paz, la paz contra la barbarie".

Además, como responsable del departamento de Defensa nacional ha aseverado que desde su Ejecutivo se "defiende la soberanía de España frente a esos que se dicen patriotas pero se quieren plegar siempre a los derechos de otras potencias".

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