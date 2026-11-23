El director del Instituto Cervantes Luis García Montero, junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, participan en el acto Frente a la Censura, La cultura como derecho, este lunes en Madrid. EFE.

Javier Bardem, Luis García y otras 200 personas de la cultura firman un manifiesto que pide el voto para Frente Amplio

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LO ESENCIAL Las claves Alrededor de 200 personalidades del mundo de la cultura firman el manifiesto 'Vota Frente Amplio. Es la hora de redistribuir la riqueza' de cara a las elecciones del 29-N. Entre los firmantes destacan figuras como Javier Bardem, Rosa Montero, Luis García Montero, Vicky Peña, Antonio López, Rodrigo Sorogoyen y Emilio Martínez Lázaro. El ministro de Cultura y candidato Ernest Urtasun presentó el texto en un acto en Madrid centrado en defender la cultura como un derecho y luchar contra la censura. El documento reclama una fiscalidad más justa para bancos y grandes fortunas, blindar las pensiones, expulsar a los fondos buitre de la vivienda y reforzar los servicios públicos.

Alrededor de 200 personas del mundo de la cultura han firmado un manifiesto para pedir el voto para Frente Amplio en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, como el actor Javier Bardem, la actriz Vicky Peña, el poeta y director del Instituto Cervantes Luis García Montero, la escritora Rosa Montero o el pintor Antonio López.



El ministro de Cultura y candidato de Frente Amplio como número dos por Barcelona al Congreso, Ernest Urtasun, ha dado a conocer este manifiesto durante un acto de campaña celebrado este lunes en Madrid a favor de la cultura como derecho y en contra de la censura.



El manifiesto, bajo el lema 'Vota Frente Amplio. Es la hora de redistribuir la riqueza', ha sido promovido por Recortes Cero, uno de los partidos integrados en esta coalición de izquierdas heredera de Sumar, y por el momento lo han firmado alrededor de 200 personas del mundo de la cultura, algunas de ellas presentes en el acto, como Luis García Montero.

En declaraciones a los medios a su llegada, el poeta y director del Instituto Cervantes ha resaltado la importancia de apoyar una "opción progresista de Gobierno" porque, en su opinión, "la derecha y extrema derecha" ponen en peligro "los valores democráticos", así como "la cultura de progreso y el avance".



Y ha apostado por un PSOE con "unos resultados fuertes" tras el 29N pero que "necesite gobernar" con Frente Amplio.



Además de García Montero, han firmado el manifiesto el actor Javier Bardem, la actriz Vicky Peña, la escritora Rosa Montero o el pintor Antonio López, que cierra de forma simbólica la lista de Frente Amplio por Madrid al Congreso junto a la exdiputada de IU y de Más País por Verdes Equo Inés Sabanés, también la escritora y exdirigente de Sumar, Elisabeth Duval, y la periodista Nerea Pérez de las Heras.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y las escritoras Nerea Pérez de las Heras y Elisabeth Duval, participan en el acto Frente a la Censura, La cultura como derecho, este lunes en Madrid. EFE.

Duval ha subrayado que Vox entraña un riesgo de censura al estilo "franquista" y ha criticado que el PP también aboga por recortes más sutiles en el ámbito cultural. Es más, ha deslizado que el PP tragará con "recortes de contenido y libertades" si Vox le plantea exigencias a los populares en el ámbito cultural en caso de ser necesarios para el Gobierno.

También han pedido el voto para Frente Amplio a través de su firma los directores de cine Rodrigo Sorogoyen y Emilio Martínez Lázaro, la actriz Mercedes Sampietro, el músico Toni Zenet, el filósofo Santiago Alba Rico, la rapera Sara Socas, la ilustradora Flavita 1 Banana y el escritor Fernando Schwartz, entre otros.

Cerezo, que es productor cinematográfico y también es presidente del Atlético de Madrid, se ha acercado brevemente antes del inicio del evento para saludar al ministro de Cultura, pero no se ha quedado al mismo.

"Contra la censura"

Urtasun ha agradecido este apoyo en el acto, en el que han intervenido las escritoras Nerea Pérez de las Heras y Elizabeth Duval y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y en el que el ministro y candidato ha denunciado casos de "censura" en la cultura por parte de gobiernos autonómicos de PP y Vox, poniendo como ejemplo casos de Aragón, en la Comunidad Valenciana y en Castilla y León.

"Hemos tenido que enfrentar como Ministerio de Cultura a un Vox que hizo de la censura uno de los ejes principales de su actuación en las autonomías y un Partido Popular que constantemente dio el visto bueno cuando no protegió esos casos de censura . Y eso nos invita a pensar de lo que puede pasar en este país si llegan a la Administración General del Estado", ha declarado.

De hecho, ha apostillado que van a recurrir al Tribunal Constitucional la denominada cláusula que exige comprometerse a renunciar con el denominado "adoctrinamiento ideológico" en las ayudas autonómicas a la producción audiovisual de Castilla y León.

Vox quiere que los cineastas firmen que no van a ideologizar para optar a una ayuda en Castilla y León. Es una vulneración flagrante de derechos fundamentales. No lo vamos a tolerar: iremos al Constitucional. @ernesturtasun https://t.co/s263hatb3j https://t.co/0WwYzebOfD — Frente Amplio (@Frente_Amplio_) November 23, 2026

El ministro de Cultura ha explicado que este miércoles 25 de noviembre a las 8 horas se abrirá una web específica para incluir más adhesiones.

Según ha informado la candidatura, el manifiesto que pide el voto para Frente Amplio defiende la necesidad de una alternativa política que "sitúe las necesidades de la mayoría social en el centro de las decisiones".

Para ello, defiende redistribuir la riqueza mediante una fiscalidad "más justa, haciendo que bancos, monopolios y grandes fortunas contribuyan más; blindar las pensiones públicas en la Constitución; expulsar a los 'fondos buitre' del mercado de la vivienda; frenar el cambio climático y avanzar en la transición ecológica; y convertir a España en un factor de paz en el mundo".

También reivindica una mayor inversión en servicios públicos, especialmente en Sanidad, Educación, Cultura y Ciencia, así como salarios dignos, vivienda asequible y unos trenes públicos y seguros, planteamientos que figuran en el programa electoral de la coalición.

Los firmantes defienden la necesidad de una alternativa "plural, unitaria y solidaria" con presencia en todo el país y señalan al Frente Amplio como la candidatura que recoge estos planteamientos.