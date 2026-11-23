Podemos y Se Acabó La Fiesta no obtendrían representación en ningún escenario, mientras que el Frente Amplio oscilaría entre 3 y 7 escaños.

Vox obtendría entre 56 y 66 escaños, mientras que la suma del PSOE con sus actuales socios de investidura quedaría muy lejos de poder revalidar el Gobierno al sumar un máximo de 156 diputados.

El bloque formado por PP, Vox y UPN alcanzaría una horquilla de 191 a 200 escaños, superando con holgura la mayoría absoluta de 176 diputados en más del 99% de las simulaciones.

El PP lograría entre 128 y 139 escaños según el sondeo de SocioMétrica, de modo que en su peor resultado posible superaría por 8 diputados la mejor expectativa del PSOE (110-120).

El PP ganaría las elecciones incluso en la parte baja de su horquilla.

Según el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, el partido de Alberto Núñez Feijóo obtendría entre 128 y 139 escaños, mientras que el PSOE se movería entre 110 y 120.

Es decir, con su resultado más bajo, el PP sacaría 8 diputados más que el PSOE en su mejor expectativa.

Y si se suman los dos escaños de UPN en Navarra, que la encuesta da por asegurados, la distancia mínima se eleva a 10.

Las horquillas proceden de 6.000 simulaciones que SocioMétrica realiza a partir de la estimación de este lunes, con el margen de error que corresponde a los seis días que faltan para votar.

Cada intervalo recoge el 50% central de los resultados posibles.

Tal y como publica este lunes EL ESPAÑOL, esta última encuesta da al PP 133 escaños (32%), 135 con UPN, frente a los 115 del PSOE (29%). A

mbos partidos crecen en las últimas horas, y la ventaja de Feijóo se mantiene en 3 puntos y 20 diputados.

En su techo, el PP alcanzaría los 139 escaños, 141 con UPN, y superaría los 136 que obtuvo en 2023.

En su suelo, 128, se quedaría ocho por debajo de aquel resultado.

El PSOE, en cambio, no recuperaría sus 121 diputados de 2023 ni siquiera en el mejor de los casos.

Su horquilla, que SocioMétrica amplía en este caso hasta el intervalo de 110 a 120, lo deja siempre por debajo de lo que logró Pedro Sánchez hace tres años.

Las mismas simulaciones arrojan las probabilidades de cada escenario. El PP sería el partido más votado en el 92% de ellos. El PSOE sólo igualaría o superaría al PP en escaños, sin contar con UPN, en el 16% de los casos.

Bloque PP-Vox

Todo el bloque de la derecha (PP, Vox y UPN) se movería entre 191 y 200 escaños. Incluso en su tramo más bajo superaría en 15 diputados la mayoría absoluta, fijada en 176. La probabilidad de que la alcance es superior al 99%.

Lo que no lograría en ningún punto de la horquilla es la mayoría de tres quintos (210 escaños), necesaria, entre otras cosas, para reformar la Constitución.

En su mejor escenario se quedaría a 10. SocioMétrica le concede sólo un 1% de probabilidad.

Vox se movería entre 56 y 66 diputados. Ni en su techo los de Abascal alcanzarían los 67 que le otorgaba SocioMétrica hace tan solo ocho días. Pero incluso en su suelo sumaría 23 escaños más que los 33 de 2023.

El bloque que hizo presidente a Sánchez en 2023 queda muy lejos de repetir la operación. Todos aquellos socios sumarían entre 147 y 156 escaños: en el mejor de los casos, les faltarían 20 para la mayoría absoluta. ç

La probabilidad de que la alcancen es inferior al 1%.

La izquierda en total, es decir, el PSOE con el Frente Amplio, Compromís, Podemos, la Chunta, Més y UPCan, se movería entre 120 y 129 diputados.

El Frente Amplio de Ada Colau oscilaría entre 3 y 7 escaños.

En su mejor resultado se quedaría 24 por debajo de los 31 que logró Sumar en 2023. Podemos, en solitario, no obtendría representación en ningún escenario, como tampoco Se Acabó La Fiesta (SALF) de Alvise Pérez.

Entre el resto de partidos, ERC se movería entre 9 y 10 escaños; Bildu, entre 7 y 8; Junts, entre 4 y 6; y Compromís-Front Valencià, entre 2 y 3.

Adelante Andalucía, el PNV, el BNG y Coalición Canaria apenas tienen margen de variación: en todos los escenarios centrales, los andalucistas y los nacionalistas vascos se quedan en 3 escaños, los gallegos en 2 y los canarios en 1.

Los que más se juegan son la Chunta, Més y UPCan —la candidatura con la que concurre el Frente Amplio en Canarias— con una horquilla de 0 a 1 escaño. Sus diputados por Zaragoza, Baleares y Las Palmas dependen de muy pocos votos.

De hecho, tres escaños se deciden hoy por 0,1 puntos o menos.

En La Coruña, el último diputado está en el aire entre Vox y el PSOE por unos 25 votos. En Zaragoza, entre Vox y la Chunta-Frente Amplio, por unos 180.

Y en Granada, entre el PSOE y Vox, por unos 510.

Aun así, la mayoría absoluta de la derecha no corre peligro. Si los ocho escaños más ajustados que hoy son de PP, Vox o UPN cambiaran de manos, el bloque bajaría de 196 a 188.

Y si cayeran de su lado los cuatro más ajustados que hoy son de otros partidos, subiría a 200.

Ficha técnica

Tracking electoral para EL ESPAÑOL: acumulado de 7.781 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3%). Datos cerrados el 23 de noviembre a las 15.44. El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.