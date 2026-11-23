González recurre al sarcasmo para responder a José Bono subrayando su condición de lobista: "Lo hace pro bono"

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LO ESENCIAL Las claves Felipe González responde con ironía a José Bono tras pedirle este que no vote en blanco y apoye a Pedro Sánchez en las elecciones del 29-N. El expresidente tiró de sarcasmo al afirmar que sabe que Bono le hace la petición "pro bono", aludiendo a la faceta de lobista del exministro. González ha confirmado que ya ha emitido su voto pero que no desvelará su sentido al ser un derecho secreto. Diversos exministros socialistas de las etapas de González y Zapatero se han movilizado pidiendo el voto público para el PSOE con el fin de evitar un pacto PP-Vox.

El expresidente del Gobierno Felipe González ha respondido tirando de ironía al exministro socialista José Bono tras pedirle que recapacite su decisión de votar en blanco y apoye al candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, en las elecciones generales del 29 de noviembre.

"No sabe cómo se lo agradezco. Yo sé que él lo hace pro bono -una expresión en latín que se refiere a un trabajo sin contraprestación-. Por tanto, no hay ningún problema. Se lo agradezco muchísimo", ha ironizado el exmandatario socialista en declaraciones a los medios en la Universidad de Extremadura de Badajoz.

Al ser preguntado por si mantiene su decisión de votar en blanco en las elecciones del 29-N, González ha resaltado que él es "una persona seria, no como otros" y ha confirmado que ya ha votado, pero no dirá el qué porque este derecho "es secreto".

El expresidente del Congreso y de Castilla-La Mancha, José Bono, apeló en un acto electoral del PSOE directamente a Felipe González y su intención de votar en blanco en las elecciones. "Felipe, haz el favor, hombre, no hagas el tonto. El PSOE te debe mucho a ti, pero tú más al PSOE", le pidió.

También ministros del núcleo duro del primer Gobierno de González, a excepción del exvicepresidente Alfonso Guerra, publicaron un manifiesto en El País reclamando el voto a Sánchez para impedir la "involución" que a su juicio traería un Gobierno del PP con Vox. Entre los firmantes se encontraban figuras socialistas relevantes como Javier Solana, Carlos Solchaga o Narcís Serra.

González, con la declaración de pro bono, ha tirado de ironía para criticar las presuntas prácticas lobistas de Bono.

Según los mensajes hallados en el móvil de Koldo García y publicados en exclusiva por EL ESPAÑOL, el expresidente del Congreso realizó tres gestiones ante el entorno del exministro condenado José Luis Ábalos en 2021.

Una fue para un cliente que quería construir junto a una glorieta. Otra benefició a un militante socialista que acabó contratado por Ineco. La tercera gestión buscaba ayudar a un empresario a cobrar una factura en Santo Domingo. Bono reconoció las tres.

Los negocios de Bono se extienden por España, República Dominicana y Marruecos. El origen empresarial de su fortuna está en la Hípica Almenara. Sus participaciones en el centro ecuestre eran la mayor partida de los bienes declarados en 2011.

Las seis sociedades vinculadas al exministro suman al menos 7,3 millones de euros en activos y 5,1 millones de patrimonio neto. El cálculo incluye empresas familiares y balances de distintos ejercicios.