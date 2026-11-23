Ante la falta de apoyo estatal, el Ejecutivo autonómico asumió con medios propios la instalación de un hospital de campaña en La Restinga para responder al colapso de sus servicios públicos.

La falta de respuesta agravó la crisis migratoria en el archipiélago, especialmente en El Hierro, que recibió en dos semanas a más de 11.000 migrantes, casi igualando a su población censada.

A pesar de las advertencias del CENIF y el CNI sobre un posible incremento en las llegadas tras la crisis de Ceuta, el Ministerio del Interior no adoptó medidas preventivas ni coordinó actuaciones.

El Gobierno de Canarias envió hasta tres cartas a Fernando Grande-Marlaska entre septiembre y noviembre pidiendo una alerta migratoria y la convocatoria urgente de la Junta de Seguridad.

Canarias alertó en septiembre de la "necesidad de establecer una ALERTA migratoria sobre posibles entradas irregulares en el territorio de las Islas Canarias" tras el asalto masivo a Ceuta de los últimos días de julio.

El Gobierno autonómico de Fernando Clavijo envió hasta tres cartas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sin lograr que éste ni tomase medidas de "prevención", ni siquiera contestara a una demanda concreta: la de "convocar la Junta de Seguridad Estado Canarias" para coordinar trabajos.

Este periódico ha tenido acceso a las tres misivas, enviadas el día 10 de septiembre, el 20 de octubre y, finalmente, el 6 de noviembre.

Estas advertencias, como las del CENIF y el CNI en los días previos a "la invasión" de Ceuta por unas 100.000 personas, no fueron atendidas.

Al menos, a tiempo de prevenir y evitar la avalancha de cayucos al archipiélago, y la llegada, por ejemplo, a El Hierro de casi tantos migrantes irregulares, más de 11.000, como habitantes censados tiene la isla, 12.000, sólo en las dos primeras semanas de noviembre.

La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, firma las tres cartas a Marlaska, que terminan lamentando que "no resulta aceptable que, ante una situación de esta gravedad, el Gobierno de Canarias tenga que seguir reclamando mecanismos de coordinación que deberían estar funcionando con normalidad".

El primer escrito se envió con urgencia el 10 de septiembre, al día siguiente de que este periódico desvelara en primicia que "el CNI sí informó a Gobierno, Policía, Guardia Civil y a Rabat el día antes del asalto a Ceuta con tiempo para impedirlo", a pesar de las negativas de Moncloa y de su delegado del Gobierno en la ciudad autónoma.

En la carta, la miembro del Ejecutivo insular advertía del riesgo de una oleada de nuevas llegadas de embarcaciones tras la crisis de Ceuta.

En ella, reclamaba información, prevención y una Junta de Seguridad Estado Canarias. Ante el silencio de Interior, reiteró la petición el 20 de octubre y con más énfasis aún, el 6 de noviembre.

Casi dos meses después del primer escrito, la reunión seguía sin fecha y la presión migratoria se había agravado hasta convertirse en una "emergencia humanitaria" tanto para los miles de muertos en el mar, como para los propios españoles herreños, cuyos servicios públicos están "al límite".

A inicios de noviembre, Pedro Sánchez decidió convocar la Comisión Interministerial de Inmigración para el 10 de noviembre, cuando las llegadas ya se habían disparado. El presidente rechazó la Junta de Seguridad solicitada desde septiembre, y optó por un órgano político.

La advertencia del CENIF

La primera carta respondía a la publicación en EL ESPAÑOL del informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, fechado el 31 de julio: "Inmigración irregular. Alerta temprana. Posibles intentos de entrada a Ceuta durante la semana de la Fiesta del Trono".

Informe del CNI a sus homólogos marroquís el 29 de julio, un día antes de la invasión de Ceuta. CNI

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Comisaría de Extranjería de la Policía Nacional era muy elocuente en ese mismo documento.

"Desde el CENIF, y a partir de la monitorización llevada a cabo por el grupo de Fuentes Abiertas, se considera necesario establecer una ALERTA migratoria sobre posibles entradas irregulares en el territorio de las Islas Canarias", explicaba el informe.

Y, aunque precisaba que no había encontrado evidencia digital suficiente para prever una llegada masiva inminente, reclamaba de Interior "especial atención a las siguientes zonas de salida de embarcaciones: Agadir, Tan-Tan y El Aaiún".

Barreto escribió a ministro: "Como comprenderá, esta información nos preocupa". Y preguntó qué medidas planteaba Interior, además de denunciar la falta de información sobre las previsiones que habían motivado la alerta.

También protestó porque la Dirección General de Seguridad y la Policía Canaria no estaban siendo convocadas a las reuniones de coordinación migratoria.

Marruecos primero

Fuentes del Gobierno canario distinguen dos fases: "La primera carta alerta de la llegada de migrantes desde Marruecos, tras el asalto a Ceuta, a la vista del informe del CENIF, que fue lo que se produjo fundamentalmente en septiembre y octubre. En noviembre casi todo es Senegal y Gambia".

Y añaden: "Es que, claro… si cierras por arriba… llega por los lados".

El 20 de octubre, Barreto volvió a reclamar la Junta. Agradeciendo cortésmente la carta de respuesta de Marlaska a su anterior comunicación, deslizaba el reproche de la falta de refuerzo de la información y que no le hubiese concretado fecha alguna para una reunión de la Junta de Seguridad.

Consideraba esa convocatoria "el ámbito adecuado" para analizar la situación y abordar medidas de seguridad.

El cruce Sánchez-Clavijo

La reclamación por carta llegó también a Sánchez. En un escrito del 4 de noviembre a Clavijo, el presidente defendió que el Gobierno estaba "haciendo todo lo posible".

Pero vinculó el repunte a "la mejora del tiempo" y del mar: "Este fenómeno es algo que ya hemos vivido en el pasado".

La carta de Moncloa era en respuesta a una anterior del presidente insular que, indignado, había decidido escalar el conflicto político.

Pero en su contestación de ese 4 de noviembre, también en poder de este diario, Sánchez se limitaba a enumerar traslados, vigilancia marítima, gestiones con países africanos y recordar a Clavijo los "más de 218 millones invertidos durante tres años en atención y acogida".

La respuesta del presidente de Canarias, el día siguiente, se tornó en una protesta formal reclamando otra prioridad: "La situación que estamos viviendo exige algo más que un balance", espetaba Clavijo.

"No podemos limitarnos a reaccionar cuando las embarcaciones llegan a nuestras costas", señalaba, antes de reclamar un plan con medidas, responsables y plazos concretos.

Al día siguiente, la consejera Barreto remitía la tercera carta a Marlaska.

Sólo entre el 1 y el 6 de noviembre habían llegado a Canarias unas 4.069 personas en 46 embarcaciones; 32 arribaron a El Hierro.

En el mismo periodo de 2025, la isla había recibido dos, frente a once en 2024. La consejera exigía más policías, guardias civiles y medios materiales.

Las carpas del hospital de campaña, abierto el pasado jueves por el Gobierno de Canarias en El Hierro, con ls migrantes al fondo. Gobierno de Canarias

"Casi dos meses después de nuestra primera solicitud, seguimos sin una fecha", reprochó.

Aún no había llegado lo peor de la avalancha, pero Canarias ya asistía con indignación a la "pasividad" del Gobierno central.

La siguiente semana agravó la emergencia: El Hierro recibió 9.090 personas en 96 embarcaciones, el 83,7% de las 10.866 llegadas al archipiélago.

El coste y el hospital

El impacto también aparece en la cuenta sanitaria. Según un documento oficial del Gobierno de las islas, Canarias acumula 72,8 millones de euros en atención sanitaria a migrantes entre 2022 y el mes de octubre de 2026.

Son más de 11,5 millones de euros en 2022; más de 15,2 millones en 2023; casi 22 millones en 2024; hasta 16,5 millones en 2025 y, de momento, 7,6 millones de euros en el año 2026.

En los datos de 2026, recuerdan las fuentes consultadas, "falta el último mes, el de mayor presión, especialmente en El Hierro".

Aun así, en la última reunión celebrada en Madrid, el pasado martes 17 de noviembre, Ángel Víctor Torres comunicó a Clavijo que el Estado no asumiría la instalación de un hospital de campaña en El Hierro y que debía encargarse Canarias "con sus propios recursos".

Coste de la atención sanitaria a inmigrantes llegados a Canarias desde 2022. Gobierno de Canarias

El presidente canario había querido participar presencialmente, y no como en la anterior, por videollamada, "para exigir pruebas documentales de las gestiones para desplegar Frontex en las costas africanas", una reclamación que ya había anunciado públicamente.

Las mismas fuentes señalan que Clavijo supervisó este miércoles los trabajos para abrir el hospital junto a La Restinga, el jueves. "Es un recurso del Servicio de Urgencias Canario para situaciones de emergencias. Tiene capacidad para 20 camillas", explican.

El dispositivo sanitario añade así otra respuesta autonómica a una crisis para la que Canarias llevaba reclamando asistencia y coordinación desde septiembre.