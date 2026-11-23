Señala que, aunque Vox y el PP coinciden en sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa, el partido de Feijóo representa un «cambio a medias» frente al giro radical que proponen ellos.

Vincula directamente el problema del acceso a la vivienda, la bajada de salarios y el aumento de la delincuencia con las políticas de inmigración que se están aplicando actualmente.

El portavoz de Vox sostiene que el objetivo del partido no es «entrar dando patadas» ni destruir instituciones, sino revertir el déficit y centrar las medidas en el crecimiento de España.

José María Figaredo sitúa la prioridad nacional, la desregulación económica y la remigración como los tres pilares fundamentales del programa político de Vox ante las elecciones.

José María Figaredo (Gijón, 1988) recibe a EL ESPAÑOL en el Congreso de los Diputados, en plena campaña. Lleva en Vox desde que el partido apenas era un proyecto. Ahora quiere contribuir a auparlo al Gobierno.

Niega que Vox se haya moderado, pese a que el cambio de tono de la campaña se nota hasta en el cartel electoral de Santiago Abascal: en 2023 lucía cazadora y en 2026 traje y corbata.

A lo largo de la entrevista, la inmigración atraviesa casi todas las respuestas. A ella atribuye Figaredo la falta de vivienda —"muchas personas, pocas casas"—, los salarios bajos o la delincuencia.

Hasta la profecía de Abascal de que "todos los homosexuales van a acabar votando a Vox" tiene explicación migratoria, porque España importa "masivamente" personas de culturas que consideran "impuros" a los gays.

Quienes traen esa cultura, "absolutamente incompatible con la española", dice, "deben irse".

Aunque las encuestas apuntan al cambio el 29-N, Figaredo no da por hecha la suma con el PP: "Aquí no hay nada ganado". Con un Sánchez que, a su juicio, gobierna "como un auténtico mafioso, puede suceder cualquier cosa".

Queda una semana para ir a votar. ¿Cómo llega Vox al 29-N?

Con muchas ganas de que haya un cambio para sacar a la mafia de la Moncloa.

El cartel que ha presentado Vox para esta campaña, con Santiago Abascal en traje, corbata y con una media sonrisa, es más institucional que el de 2023, donde iba con cazadora y un gesto más desafiante. ¿Se ha moderado Vox?

Eso se repite un poco como mantra. El mensaje de Vox es exactamente el mismo. Decimos las mismas cosas. El programa contiene las mismas medidas que se llevan anunciando años. Lo veo todo igual.

Igual ahora se ven más cerca de alcanzar el poder.

Antes el mensaje llegaba mucho menos. Llegaba a través de mensajes manipulados y cortes enlatados. Hoy la gente escucha muchísimo más a Vox, incluso los medios, y el mensaje está llegando mucho más. Y la gente dice: "Joe, estos tíos, mira tú, no tiran piedras ni muerden, son gente normal". Están viendo por fin la realidad.

"Sánchez es un tipo sin escrúpulos, gobierna como un auténtico mafioso. Basa su política en el miedo y en enfrentar a los españoles"

¿Cómo convencería a un votante de izquierdas de toda la vida?

Estamos aquí para que los autónomos lleguen a fin de mes, que las empresas puedan crecer, que una familia pueda llenar la nevera, que los jóvenes puedan adquirir una vivienda. Las medidas de Vox mejorarían la vida de todos los españoles, de los que nos votan y de los que no.

Dígame tres medidas que mejorarían la vida de los españoles.

La clave de la campaña, ¿no?

Pregunta fácil.

Prioridad nacional, desregulación y remigración.

¿Son esas las tres condiciones que Vox pondría encima de la mesa para pactar con el PP tras el 29-N?

Son los pilares de nuestra campaña y van a ser los pilares de una hipotética acción de Gobierno, si efectivamente hay cambio. Tiene que quedar clarísimo que aquí no hay nada ganado.

Todas las encuestas apuntan en esa dirección.

No sabemos el voto oculto que hay, ni las trampas que pueden hacer o los giros argumentales que pueden dar apoyándose en argucias infinitas. Estamos con un Gobierno que contrató a unos gángsters para asesinar a una juez. Los escrúpulos son inexistentes. Puede suceder cualquier cosa.

Si hubiese un Gobierno en el que Vox participase, habrá prioridad nacional, desregulación y remigración. Cuanta más fuerza tengamos, mayor porcentaje de nuestro programa aplicaremos.

Foto: Cristina Villarino. .

¿Qué es lo primero que desmontarían del 'sanchismo', entendido éste como la forma de gobernar de Sánchez?

Pedro Sánchez es un tipo sin escrúpulos que gobierna como un auténtico mafioso. Está dispuesto a todo y basa su política en el miedo y en enfrentar a los españoles.

Toda su campaña consiste en dibujar a todo lo que no sea él como bárbaros, asesinos y el caos. Y él como el salvador. De tal forma que quien tenga que decidir a quién votar, si le escuchan a él, acaba haciéndolo atenazado por un miedo basado en mentiras.

Acusa al de enfrente de lo que hace él. Ha tomado el Tribunal Constitucional, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia... Han tomado todas las instituciones habidas y por haber. Su único objetivo es el control político total del país. El día después de la riada en Valencia convocaron un pleno extraordinario solo para tomar el control del Consejo de Dirección de RTVE.

La semana pasada, durante un acto en Málaga, hablando con un vecino, usted dijo que Feijóo era "un cambio a medias". ¿Qué significa eso?

El PP y Vox tenemos el objetivo común de echar a la mafia de la Moncloa, pero nuestros programas son muy diferentes.

Vox es el único partido que propone un cambio de 180 grados en la regulación, una rebaja fiscal drástica, una política migratoria fundamentada en la remigración, la prioridad nacional a todos los niveles...

"PP y Vox tenemos el objetivo común de echar a la mafia de la Moncloa, pero nuestros programas son diferentes"

Quien quiera que estos cambios lleguen a España tiene que votar a Vox. Y si Vox tiene mucha fuerza, se aplicará mucho. Y si Vox no tiene mucha fuerza, no podremos aplicarlo al 100%. Sería un cambio a medias.

Vox gobierna actualmente con el PP en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. ¿Son el ejemplo de lo que puede pasar tras el 29-N si PP y Vox suman a nivel nacional?

Sin duda.

En esos lugares, Vox ocupa la vicepresidencia. ¿Será entonces Santiago Abascal vicepresidente?

El régimen de cargos y nombramientos no es algo en lo que estemos ahora. Es adelantarnos a lo esencial, que es ganar las elecciones. Lo primero que hay que hacer es ganar las elecciones. Y una vez ganadas, ya veremos.

Foto: Cristina Villarino.

En plena precampaña, el Gobierno ha aprobado la subida del SMI y el aumento del sueldo de los funcionarios. Si ustedes llegan a gobernar, les tocará pagar esa factura. ¿Mantendrán estas medidas o las revertirán?

Tenemos que transmitir una tranquilidad total a los españoles. Pintan que vamos a destruir las instituciones, que vamos a acabar con todo. Es falso. Lo que pretendemos es hacer un giro a las políticas españolas.

Nuestro objetivo no es entrar dando patadas y tumbarlo todo. No. Lo que queremos es llevar España al crecimiento.

¿Cómo?

Mucho más importante que esta cuestión es derogar toda la política en torno al CO2 que lastra nuestra industria, que acaba con nuestro campo, que limita el crecimiento de las empresas. A día de hoy es un límite de facto que impide a las empresas superar los 50 trabajadores. El 99% de las empresas de España tienen menos de 50 trabajadores.

Foto: Cristina Villarino.

Pues bien, lo que hay que hacer es centrarse en eso, mucho más que pensar en "derogo", "acabo", "se acabó"... Que son un poco los mensajes que Pedro Sánchez trata de transmitir de nosotros. "Van a acabar con los derechos de...". Oiga, no. El objetivo no es ese. El objetivo es que España vuelva a crecer.

¿Usted se fía de las cuentas públicas? Si llegan al Gobierno, ¿temen encontrarse un agujero y facturas pendientes en los cajones?

Damos por hecho que nos vamos a encontrar un agujero. Es evidente que el déficit real será superior al que nos dicen.

Si eso ocurre, quizá tengan que renunciar a la rebaja fiscal que prometen...

Desde luego, va a haber que renunciar a una gran parte del gasto del Estado que al final va en beneficio del Gobierno, de los partidos y del poder establecido.

¿Por ejemplo?

Sin ir más lejos, el año pasado se entregaron 44.000 millones de euros en subvenciones directas.

"Damos por hecho que nos vamos a encontrar un agujero. El déficit real será superior a lo que nos dicen"

¿A qué asociaciones?

De todo tipo. Como, por ejemplo, y esto es real, a la asociación del Bambú y el Ratán en China.

Y seguimos con el gasto no esencial en las comunidades autónomas. Reciben 180.000 millones de euros en transferencias desde el Estado para cuestiones que no son ni sanidad, educación, justicia, seguridad y dependencia.

Y todo esto es poder de los políticos. Probablemente va a haber que renunciar a esto para dedicarse solo a lo que es estrictamente esencial.

Entiendo que los cálculos de su programa económico están hechos teniendo en cuenta ese posible agujero.

Nuestros cálculos están hechos sobre los datos de los que disponemos. No podemos hacer cálculos sobre datos hipotéticos.

Pero ustedes sospechan que eso puede ocurrir.

Claro que sí. Y sospechamos que ese agujero va a lastrar la hipotética actividad de Gobierno que podamos desplegar. Somos conscientes de que va a haber un lastre, pero lo que habrá que hacer es superarlo.

¿Fue un error no hacer la entrevista con Jordi Wild? Usted habló de que podía existir "riesgo de manipulación". ¿Proponen alguna norma para regular las entrevistas políticas?

No. Cada cual puede dar las entrevistas que quiera y considere oportuno. Solo faltaba. Ahora en campaña hay muchísimos actos, y se pueden acudir a unos y a otros no.

En cuanto a lo de Jordi Wild, y por dejar zanjada la cuestión, el foco no puede ser si se da o no una entrevista. Si estamos diciendo que hay que centrarse en sacar a la mafia de Moncloa, es un error de bulto perder el foco en "fuiste, no fuiste, bien, mal"...

¿Les molesta que Sánchez ondee la bandera de España en sus mítines?

Lo que me molesta es la traición que hay detrás. Mientras ondea la bandera de España está adoptando regulaciones, normas y disposiciones que solo van en contra de los intereses de los españoles. Ese es el gran crimen del Gobierno. La hipocresía.

Los españoles hoy en día viven peor de lo que vivían cuando Sánchez llegó a la Moncloa. En 2017 el salario más frecuente eran 17.000 euros. Ahora son 16.000.

España es el país de la Unión Europea que más ha incrementado la presión fiscal. Lo dice un informe de la Comisión. España está más endeudada que nunca, se ha incrementado la deuda en 600.000 millones de euros.

Foto: Cristina Villarino. .

España recauda más impuestos que nunca. Y, sin embargo, los servicios cada día están peor. Los trenes descarrilan, la sanidad está abarrotada, más de un millón de personas pendientes de una intervención en la Seguridad Social, la vivienda inaccesible, el mercado laboral destruido...

Hay más contribuyentes, pero hoy en día tener un trabajo o dos no te garantiza llegar a fin de mes. Los datos macro que nos dan vienen falseados con los fijos discontinuos. Es más, si una persona tiene dos o tres trabajos, consta en las estadísticas dos o tres veces.

Si Vox entra al Gobierno, ¿habría que mandar a los inmigrantes a Ruanda como están proponiendo algunos países europeos?

Hay soluciones muy sencillas que parten por tener una voluntad política clara. En España, el 50% de los extracomunitarios residentes en España no están afiliados a la Seguridad Social. El 50%. Y el 50% de la población reclusa de Cataluña es extranjera. Es evidente que estas personas tienen que regresar a sus países ya.

No puede haber un sistema que permita vivir de ayudas de forma sistemática. Esto no tiene ningún sentido. Y esto se puede hacer, con una política diplomática proactiva en esa dirección. Y si no se ha hecho hasta ahora es porque no se quiere.

Será un proceso empezar a hablar con cada uno de los países y decir: "Oiga, ¿quieren ustedes reclusos que son nacionales suyos? En dos meses se los enviamos en tres vuelos chárter".

Cuando hablan de remigración, ¿de cuántas personas estaríamos hablando? ¿Y en cuánto tiempo?

De las que hagan falta, de las que correspondan.

Por cierto, la remigración tiene otra cara. El 50% de los admitidos para el examen MIR en medicina son extranjeros. Es una barbaridad. Y mientras, los jóvenes formados en las universidades españolas se tienen que ir fuera.

Estamos trayendo muchísimas personas. Lo único que va a suceder es que van a aceptar salarios más bajos que nuestros jóvenes. La remigración tiene dos caras: los que solo viven de ayudas, cometen delitos e imponen costumbres contrarias al orden público en España deben regresar.

A su vez, los españoles que se han marchado fuera deben encontrar una España a la que poder regresar.

¿Y cómo hacemos para que vuelvan?

Habrá que poner condiciones para que puedan adquirir una vivienda. En primer lugar, con una fiscalidad diferenciada en la compra de piso: que los extranjeros paguen un impuesto superior al de los españoles y financien la adquisición de la primera vivienda a los españoles.

"La CEOE pide mano de obra y el PSOE se la trae. Es la esclavitud del siglo XXI"

En segundo lugar, con una España de crecimiento económico que permita a esos jóvenes regresar con salarios equivalentes.

Vox ha sido muy crítico con la CEOE, que defiende que la inmigración es necesaria para determinados puestos de trabajo. Si llegan al Gobierno, ¿cómo van a gestionar esa relación con la patronal?

Los intereses de los españoles no tienen por qué estar exactamente alineados con los intereses de algunas grandes empresas. La CEOE o Foment piden mano de obra y el PSOE, Junts, Sumar o Frente Amplio, o como se llamen, se la traen. Es la esclavitud del siglo XXI.

Un tipo del PSOE decía: "¿Quién le va a limpiar el culo a nuestros mayores". ¿Eso es lo que usted sostiene? ¿Que vengan personas para desempeñar trabajos desagradables? No. Eso no es así.

Lo que hay que hacer es cambiar el modelo salarial. Porque hay españoles que trabajan en la construcción en Suiza o atendiendo a personas mayores en Edimburgo y cobrando salarios dignos.

Hablemos de vivienda.

La política migratoria ha invitado, por un lado, a todos los ricos extranjeros del mundo con regímenes fiscales especiales. Y a los desheredados del mundo, por otro.

Los españoles que adquirían viviendas en zona uno ya no pueden. Se tienen que ir a zona dos o tres.

Foto: Cristina Villarino. .

Y los españoles que adquirían viviendas en los barrios más humildes, tampoco pueden porque esas zonas están copadas por los desheredados de la tierra.

El español medio se encuentra emparedado entre los ricos del mundo y los desheredados de la tierra y no puede desarrollarse personal, familiar ni profesionalmente en su país.

Feijóo promete un millón de viviendas. ¿Cuántas promete Vox?

Es objetivamente imposible en la España de hoy en día construir un millón de viviendas al año. Decir eso es mentir a los españoles. Lo que hay que hacer es adoptar la regulación para que pueda empezar a construirse, pero la construcción es un proceso a medio y largo plazo.

Si adoptásemos hoy todas las modificaciones necesarias para que la construcción de vivienda sea muy ágil, el resultado empezaríamos a verlo en dos o tres años.

"Es objetivamente imposible en la España de hoy en día construir un millón de viviendas al año. Decir eso es mentir a los españoles"

Los políticos que nos gobiernan han decidido voluntariamente destruir el mercado de la vivienda: han traído a mucha gente y han eliminado muchas casas. Muchas personas, pocas casas: escasez garantizada. Es el caldo de cultivo perfecto para la especulación.

Tras la invasión de Ceuta, ustedes pidieron excluir a Marruecos de la Organización del Mundial 2030. Si la final se juega finalmente en en Marruecos, ¿debería España salirse del Mundial?

España no puede mantener una relación artificialmente amistosa con quienes están promoviendo una invasión de nuestro territorio.

Es decir, que da igual la final, simplemente no se puede organizar este campeonato.

Las relaciones con Marruecos no se pueden normalizar hasta que se admita de nuevo a todas las personas que entraron irregularmente y hasta que cese el flujo de lo que en realidad es una guerra híbrida.

España tiene un tratado de amistad con Marruecos que tiene impacto en cuestiones muy relevantes. El agro español sufre la presión del agro marroquí, producido en unas condiciones que no se permite a nuestros agricultores. Y no hacemos nada con ello.

Foto: Cristina Villarino. .

La invasión de Ceuta o la presión migratoria que sufre Canarias son absolutamente inaceptables. El Hierro, invadido igual que Ceuta. No podemos fingir una amistad y una normalidad que no existe.

Sánchez ha sido portada de la revista 'Lecturas' esta semana. ¿La política tiene cabida en la prensa del corazón?

Parece que sí. Sánchez está dispuesto a cualquier cosa con tal de distraer la atención de los problemas reales de los españoles.

La estrategia de Sánchez al final es el caos o él. Él a sí mismo se dibuja riendo, simpático, con listas de reproducción, recomendando libros y música, posando en la prensa del corazón... Y todo lo que no es él lo representa como si fuese el caos.

"La campaña de Sánchez consiste en dibujar a quien no sea él como bárbaro, asesino y el caos. Y él como el salvador".

Parece que le puede funcionar.

Por supuesto. No podemos confiarnos. Muchos medios de comunicación están dispuestos a masajear a Sánchez y alabarle con tal de conseguir un puñado de las migajas del poder. Y lo estamos viendo cada día.

Hemos visto infinitas entrevistas a Sánchez en las que solo le preguntan por chascarrillos, se ríen con él, no entran al trapo y no le preguntan por los problemas reales de los españoles. Y cuando de repente vemos una entrevista en la que a Sánchez le preguntan de verdad por la situación de los españoles, nos quedamos todos: "Ah, mira, le ha preguntado por la corrupción". ¿Cómo no le iban a preguntar por la corrupción?

Si comparamos el actual programa de Vox con el de 2023, ya no se pide "derogar" la ley del aborto. Ni siquiera aparece esa palabra.

Es objetivamente falso. De hecho, lo que Vox tiene en el programa actual es la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Eso no es concreto. Antes aparecía la palabra "derogar".

En el programa del 23 aparecen exactamente estas mismas palabras que aparecen en el programa de hoy.

La palabra "derogar" no aparece ahora.

Proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Vox lleva defendiendo los mismos principios desde el año 2015.

Pero usted entiende que llame la atención que ahora no aparezca la palabra "derogar" y por eso le pregunto.

No. No solo no entiendo que llame la atención, sino que lo que aparece es muchísimo más vinculante. La defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Aparece la protección de la vida, la cultura de la vida, en todas sus variantes. Es una literalidad que se mantiene en los programas y discursos de Vox desde 2015.

Ahora están más volcados en inmigración.

La inmigración aparece como un elemento esencial en los programas de Vox desde su formación. Una inmigración incompatible con la vida y el bienestar de los españoles. Lo que sucede es que el tiempo nos ha dado la razón y nos obliga a reiterarnos en todos esos planteamientos.

Hoy en día, ni el mayor opositor de Vox nos discute todos los postulados respecto a inmigración.

Abascal dijo en una entrevista que "todos los homosexuales van a acabar votando a Vox". ¿En qué se basa?

Desde que Sánchez gobierna, las agresiones sexuales con penetración se han multiplicado un 273%. Y no es fruto de la casualidad. No es que simplemente las personas de repente violen más de manera espontánea. Han promovido una invasión migratoria. En los últimos cinco años, seis millones de personas. Y no les han preguntado si tienen antecedentes.

Foto: Cristina Villarino.

Estamos importando masivamente personas de culturas que no respetan a la mujer ni a los homosexuales. Al contrario, los consideran impuros.

"Estamos importando masivamente personas de culturas que no respetan a la mujer ni a los homosexuales. Al contrario, los consideran impuros"

Se producen matrimonios forzados, se impone el burka en muchísimas ciudades españolas. Vemos cómo muchísimas niñas y mujeres son obligadas a ir ocultas tras una cárcel de tela. Vemos cómo a los homosexuales se les empieza a agredir en determinados lugares porque son contrarios a una cultura que hemos decidido importar a España.

Y Vox es el único partido que pone estos problemas encima de la mesa y el único que dice que la dignidad humana está por encima de todo. Estas personas que quieren importar una cultura absolutamente incompatible con la española deben irse.

Vox es el único que lo dice. Y por eso al final los homosexuales van a acabar votando a Vox, porque es el único partido que defiende algo tan sencillo como la dignidad de todas las personas.