PP y Vox mantienen acuerdos estratégicos para optimizar el voto en las candidaturas al Senado frente al pacto de la izquierda.

Feijóo contrapone la propuesta de su partido al "miedo" impulsado por Pedro Sánchez y critica los casos de corrupción y la gestión del Ejecutivo.

El líder del PP evita apelaciones directas al 'voto útil' para no confrontar con Vox, partido con el que busca entenderse tras las elecciones.

Alberto Núñez Feijóo pide en Murcia la máxima movilización de sus votantes "hasta las 8 de la tarde del domingo" para posibilitar el cambio de Gobierno.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió este domingo en Murcia la máxima movilización de los votantes y simpatizantes del partido "hasta el último instante", para hacer posible el cambio que necesita España:

"El último instante es a las 8 de la tarde del próximo domingo", precisó.

Y advirtió: "Que un día de relajación no nos condene a cuatro años más de lamentos".

En un acto multitudinario celebrado junto al presidente regional Fernando López Miras, Feijóo insistió en que la del PP es la papeleta que permitirá derrotar la estrategia del "miedo" que intenta impulsar Pedro Sánchez para aferrarse al poder.

Pero el jefe de la oposición evitó cualquier apelación a concentrar el voto útil en el PP.

Desde el inicio de la campaña, Feijóo ha evitado cualquier confrontación con Vox, consciente de que tras el 29N ambos partidos han de entenderse para desalojar a Sánchez de la Moncloa y abrir una etapa de "regeneración democrática".

También lo hizo en el cara a cara televisado del jueves, a pesar de que Pedro Sánchez intentó asociar en todo momento al PP con Vox y la "ultraderecha".

PP y Vox mantienen su acuerdo para maximizar el voto al Senado, en respuesta a la candidatura conjunta impulsada por el PSOE con los partidos del Frente Amplio.

Vox aceptó no presentar lista a la Cámara Alta en seis provincias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares) y presentar un solo candidato en otras 14.

Por su parte, el PP renunció a presentar candidatura al Senado en Gerona, Tarragona y Guipúzcoa, donde tiene más opciones de obtener escaño Vox.

Durante el acto celebrado este domingo en Murcia, que reunió a más de 7.000 personas, Feijóo anunció que en la semana que resta hasta los comicios "vamos a ir de barrio en barrio, calle a calle, pueblo a pueblo y voto a voto".

Llamó al "voto masivo" al PP y proclamó: "No vamos a fallar a nuestro país".

Ya queda muy poco para hacer realidad el cambio, indicó el jefe de la oposición: "Venimos a cambiar España de la mano de los españoles y a convertir el miedo en ilusión y en esperanza. Ilusión por una España mejor".

"Estamos a una semana de que España pueda volver a funcionar", señaló, "estamos a una semana de tener Presupuestos, de tener inversión y de tener mantenimiento del AVE y seguridad de los trenes".

España se encuentra a siete días, abundó Feijóo, de "empezar a construir un millón de viviendas y que los jóvenes tengan más ayudas y menos impuestos que nunca en nuestra historia" a la hora de comprar una casa.

También apeló a retos como la seguridad o la inmigración: "Estamos a una semana de revertir el control migratorio, de controlar las fronteras y de devolver la seguridad a los barrios que la han perdido".

"Papeleta contra el miedo"

El líder del PP intentó contraponer este mensaje de ilusión para los españoles, con la estrategia del "miedo" que impulsa el PSOE.

"El miedo es el arma de los que mienten", recalcó, "sólo recurre al miedo quien teme que cuando pierda el poder se levante la alfombra y sepan lo que han escondido", agregó.

"Están muertos de miedo y se les nota porque saben que hay una inmensa mayoría de españoles que no tiene miedo y que quiere cambio", continuó Feijóo.

Junto al presidente autonómico Fernando López Miras, el acto también contó con la presencia de la candidata al Congreso por la Región de Murcia, Miriam Guardiola, y la alcaldesa de la ciudad, Rebeca Pérez.

"Estrategia" del olvido

Feijóo consideró que Pedro Sánchez también intenta sembrar la estrategia del olvido, para que los españoles no tengan presentes hasta las elecciones los escándalos de corrupción y las recientes tragedias.

"Quieren que te olvides de Urda, de Adamuz, de Ceuta, de El Hierro, del control migratorio, del apagón, de las pulseras antimaltrato", recordó sobre los escándalos que han sacudido al Gobierno actual en los últimos meses.

También repasó las tramas de corrupción que estrechan el cerco judicial al Partido Socialista.

"Tienen más imputados que diputados. No os olvidéis de Zapatero el joyero y del fiscal general del Estado", subrayó.

Feijóo hizo referencia al caso de las joyas del expresidente Zapatero por el que le investiga la Audiencia Nacional y al ya condenado ex fiscal general Álvaro García Ortiz.

En el mismo sentido, apuntó a la trama de las cloacas del PSOE para tratar de apartar a la juez de caso David Sánchez: "Intentaron quitar de en medio a una juez porque investigaba al hermano".

Al ir a votar, "no te olvides de Koldo, de Ábalos, de Cerdán, de Salazar, de Puente, de Jésica", insistió.