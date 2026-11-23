Reconoce que Carlos Mazón erró al no pedir la emergencia nacional en la DANA de Valencia y asegura que mantendrá el derecho a la muerte digna.

Garantiza la subida de las pensiones según el IPC, propone ceder suelo gratis de la Sareb para viviendas y avanzará una auditoría del gasto pùblico si llega a Moncloa.

El candidato del PP defiende la llegada de inmigrantes legales con contrato para cubrir empleos y rechaza que la inmigración irregular produzca derechos.

Alberto Núñez Feijóo fija las leyes de igualdad y los derechos LGTBI como 'líneas rojas' intocables ante un eventual pacto con Vox tras las elecciones generales.

El candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, marcó este lunes sus líneas rojas ante un eventual pacto con Vox tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

Durante su entrevista en Informativos Telecinco, el líder popular aseguró literalmente que "las leyes de igualdad para perseguir realmente el machismo son intocables" y añadió a continuación que "el colectivo LGTBI y sus derechos son intocables" también.

Lo cierto es que todo eso lo enmarcó en "un pacto de negociación que ya rige en cuatro Comunidades Autónomas", donde no se ha recortado "nada". Es más, ante la insistencia de Carlos Franganillo sobre si aceptaría una exigencia de Santiago Abascal de aplicar la "prioridad nacional" de un modo más radical, respondió: "Nada fuera de la Constitución y las leyes".

Y a propósito de ese concepto en sí, para "priorizar las ayudas públicas", el líder del PP respondió que sólo equivale a "fijar un baremo objetivo basado ciertos criterios, como el censo histórico y la renta".

Franganillo quiso insistir: "En ese caso, ¿por qué aceptaron llamarlo como lo bautizó la ultraderecha francesa?". Ante eso, Feijóo, casi entre risas, contestó: "Que le pongan el nombre que quieran, lo importante es el contenido, lo que hay que cumplir, y es lo que es... yo nunca firmaría nada fuera de la Constitución o los tratados de la UE".

De hecho, coló con habilidad en este punto la idea de que "nadie puede hacerlo... bueno, nadie... esta legislatura empezó con una Ley de Amnistía que no cabía en la Carta Magna" hasta que el Constitucional forzó al Supremo a aceptarla, precisamente este lunes.

El periodista llevó entonces la conversación hacia la crispación, preguntando si no era responsabilidad de ambos lados. Feijóo reconoció que todos los dirigentes se han excedido en las formas durante este mandato, "incluido yo".

Pero justificó sus palabras en una "legítima defensa" tras recibir insultos de hasta 11 ministros "apenas tres meses después de llegar al cargo de presidente nacional del PP", y descalificaciones personales en el Congreso.

Franganillo inquirió sobre si el lema de Isabel Díaz Ayuso, "me gusta la fruta", para referirse al presidente del Gobierno como 'hijo de puta'. Y el candidato popular amparó a su subordinada: "Hombre, utilizar la tribuna del Congreso para llamar corrupto al hermano de una presidenta autonómica, que no puede defenderse, es muy duro, ¿no?".

En todo caso, aseguró que ya ha pedido a su Comité de Dirección que la campaña se desarrolle con tranquilidad y "bajar el tono" hasta el 29-N.

Feijóo acusó a Pedro Sánchez de haber "levantado un muro", el que anunció en su investidura, y de mantener un cordón sanitario contra el PP en todas las instituciones. Su propuesta, dijo, es "recuperar la convivencia" y desterrar la polarización.

Menos tensión que con Sánchez

La conversación en el plató de Mediaset resultó mucho menos tensa que la entrevista concedida por Sánchez hace una semana. Este clima más sosegado no se debió a una falta de preguntas incisivas por parte del presentador. Franganillo interpeló al candidato sobre todas las posibles contradicciones de su programa electoral.

Una de esas fricciones residió en compatibilizar la "remigración" que propone Vox con los planes del PP para atraer mano de obra extranjera.

Feijóo defendió "conceder permisos de residencia" a trabajadores regulares con contrato para cubrir el déficit de 500.000 empleos en la construcción del millón de viviendas que él promete. Por si hacía falta, aclaró que los inmigrantes legales "con impuestos y obligaciones al día" mantendrán todos sus derechos.

Pero sí advirtió de que la inmigración irregular "no puede producir derechos" y criticó la regularización masiva impulsada por el Ejecutivo, como el "mayor efecto llamada" de Europa, refrendado por la carta de 22 líderes europeos "criticando la frivolidad" de las políticas migratorias de Sánchez.

De hecho, recordó el drama de la avalancha de cayucos en la isla canaria de El Hierro, que visitó el pasado viernes, y la "invasión" de Ceuta a finales de julio.

Vivienda y economía

Para resolver la crisis habitacional, el líder popular comparó "los 600.000 pisos que levantábamos antes de la burbuja, y no se necesitaban" con las 250.000 que él propone ahora al año, "para paliar la burbuja desinmobiliaria actual".

De hecho, propuso ceder de forma gratuita el suelo de la Sareb para abaratar el precio final hasta un 40% por cada casa de protección o precio tasado. Anunció además licencias urbanísticas en 90 días e insistió en la ley antiocupación para "desalojos inmediatos".

Feijóo también avanzó que negociará líneas de crédito con las entidades y que acudirá al Banco Central Europeo para pedir "cambios en los criterios de provisión bancaria".

En materia económica, garantizó la revalorización de las pensiones conforme al IPC "sí o sí", disipando cualquier posible duda abierta al inicio de la precampaña. Franganillo le cuestionó cómo cuadrar esta promesa con rebajas fiscales y un mayor gasto en defensa sin aplicar recortes.

Feijóo respondió que el Ejecutivo actual gasta más sin mejorar los servicios. Por ejemplo, criticó los "nefastos" resultados del informe PISA por culpa de la Lomloe. Y de hecho, puso como ejemplo Ceuta y Melilla, "únicos territorios donde el Estado gestiona directamente la educación y la sanidad... con los peores indicadores de España".

Denunció que la economía en España crece "dopada" por el gasto público y un aumento de la deuda del 44%. Y citó la advertencia de la AIReF sobre un exceso de 25.000 millones en la regla de gasto, prometiendo una auditoría total al llegar a Moncloa.

Remontándose a la dana

Franganillo le quiso encontrar incongruencias sobre dimisiones o gestión pública remontándose a las trágicas inundaciones de la dana de Valencia, en octubre de 2024.

Ahí, Feijóo admitió que Carlos Mazón "se equivocó claramente al no solicitar la emergencia nacional" y dejó en el aire su continuidad en las listas valencianas del PP para las próximas autonómicas de mayo.

Eso sí, acusó en paralelo a Sánchez de "escaquearse" de la gestión de la crisis, usando "la huida de Paiporta" como prueba del empeño de Sánchez por no hacerse cargo.

En ese punto, de hecho, recordó que Mazón destituyó de inmediato a dos consejeros, "luego se quedó solo, y al año dimitió", comparándolo con la permanencia de Óscar Puente tras Adamuz y su dimisión, "sólo porque los sondeos electorales, tras el segundo accidente, esta vez en Urda", aconsejaban a Sánchez soltar ese lastre.

El candidato popular cargó contra los casos de corrupción que afectan a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE y al entorno familiar del presidente. Reivindicó la ejemplaridad institucional y se preguntó en alto qué pasaría si él se presentara "con Tellado en la cárcel y Gamarra habiendo pasado por ella"..

Un último asunto espinoso fue el de la reforma o derogación de la Ley de Eutanasia.

Aquí Feijóo combinó una cuestionable falta de concreción de sus planes con un mensaje de seguridad en sus planteamientos de principio: no aclaró qué hará, pero sí dijo que "protegeré la vida digna más que ahora", eso sí, "el derecho a la muerte digna se respetará, como no podría ser de otro modo".

Planteó un "refuerzo de los cuidados paliativos" y garantizar mayor información y acompañamiento al enfermo, con mayor control médico. De hecho, citó el caso de la joven Noelia para defender que "todos los servicios públicos fallaron" antes de aprobar su petición.

Y finalmente, tras su "victoria" en el cara a cara del pasado jueves, Feijóo vaticinó que en el debate a cuatro del 26, Sánchez repetirá en bucle el binomio "Feijóo-Abascal" para absorber el voto de la izquierda. El líder del PP se rio, "estoy preparado para eso", y mostró su convencimiento de que esa estrategia ya está agotada entre los electores.