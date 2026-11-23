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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo compara TVE con la "televisión norcoreana" y denuncia que hay productoras cobrando millones de dinero público independientemente de su audiencia. El líder del PP promete que si llega al Gobierno se volverán a cumplir la ley, la proporcionalidad y la equidad informativa en los telediarios de RTVE. Feijóo confirma que acudirá a una entrevista en la televisión pública antes del 29-N pero exige que no sea producida por empresas externas. Durante su entrevista en 'Espejo Público', califica a Pedro Sánchez de "amoral" y réplica a las declaraciones del presidente sobre el último debate electoral.

"La televisión española parece una televisión norcoreana". Así de tajante se ha manifestado Alberto Núñez Feijóo este lunes, después de confirmar que acudirá en la última semana de campaña electoral a TVE para conceder una entrevista, todavía sin fecha.

El líder del PP ha prometido que si se materializa su victoria el 29-N en RTVE se volverá a "cumplir la ley, la proporcionalidad y la equidad en el tratamiento informativo".

Feijóo no ha lanzado este ataque contra la televisión pública, equiparándola con el canal estatal de un régimen dictatorial, en un mitin. Lo ha hecho precisamente en otra entrevista en Espejo Público, uno de los programas de mayor audiencia de Antena 3 y principal rival en la franja de las mañanas de La Hora de La 1.

El jefe de la oposición ha denunciado que en TVE hay "una serie de productoras que se están forrando con dinero público, que están cobrando millones y millones con independencia de la audiencia". Aunque no los ha citado directamente, se refería a las productoras de Mañaneros 360 y Malas Lenguas, espacios que llevan tiempo en el punto de mira del Consejo de Informativos.

Pero las críticas de Feijóo a RTVE no se han terminado ahí y ha asegurado que "los informativos son una vergüenza". Ha exigido cumplir la ley para que se garanticen los resultados electorales y los tiempos informativos dedicados a cada partido respecto a su representación electoral.

➡️ Feijóo, sobre la posibilidad de pactar con el PSOE en las próximas elecciones generales del 29N 🗣️ "No pacto con un político que en mi opinión es un amoral" 🗣️ "Sánchez es un personaje tóxico de la política española. Es una persona muy conflictiva" 📲 #EspejoPúblico https://t.co/YgeThSk6qa — Espejo Público (@EspejoPublico) November 23, 2026

El pasado viernes, fuentes del PP confirmaron que Feijóo acudirá a TVE antes de las elecciones para enfrentarse a "cualquier entrevistador".

Aunque todavía no se ha confirmado ni la fecha ni el programa, lo más previsible es que el líder del PP deba responder a las preguntas de Silvia Intxaurrondo, la presentadora de La Hora de La 1.

"No sabemos si quién hará la entrevista, nos da igual. No sabemos si la hará Silvia Intxaurrondo, Jesús Cintora, Pepa Bueno... o quién", manifestaron las fuentes populares, ratificando el compromiso de Feijóo con el "respeto a la Corporación y a sus trabajadores".

Precisamente la única negativa del presidente del PP fue que la entrevista "sirviera para que una de las productoras con las que la tele pública se ha convertido en TelePedro hiciese negocio a su costa". "No nos importa a quién nos pongan, el problema nunca será el periodista que el jefe tenga enfrente", explicaron desde Génova.

El ganador del debate

En la entrevista en Espejo Público con Susanna Griso, Feijóo ha insistido en sus críticas a Pedro Sánchez, a quien ha definido, parafraseando a Carles Puigdemont, como "una persona amoral, con ambición desmedida que está dispuesta a vender a España".

También ha reiterado el llamado a no dejarse llevar por la euforia pese a la amplia mayoría que vaticinan las encuestas: "He aprendido que una cosa es ganar las elecciones y otra poder gobernar cuando se presenta Sánchez". Además, ha pedido el apoyo de los socialistas "de verdad" para no depender de Vox.

➡️ Feijóo visita el plató de #EspejoPúblico seis días antes de que se celebren las elecciones del 29N: 🗣️ "Que Sánchez diga verdades es una cosa inaudita" 📲 Todos los contenidos en la web de #EspejoPúblico y en @atresplayer https://t.co/IQndNyDBeD — Espejo Público (@EspejoPublico) November 23, 2026

Por otro lado, Feijóo no ha dejado sin responder a las palabras de Sánchez en Salvados, donde se erigió en el ganador del debate "por educación", por decir "la verdad" y por dedicar la mayoría de sus intervenciones a propuestas y a no críticas al oponente.

"Que Sánchez diga verdades es una cosa absolutamente inaudita, no se lo cree nadie. Su problema es que cuando te está hablando la mayoría de los ciudadanos sentimos que nos está mintiendo", ha valorado Feijóo.. "Es como si cuando el domingo pierda las elecciones y dice que está contento porque eso supone tomar impulso para la siguiente legislatura".

El líder del PP ha recuperado las palabras de la ministra Diana Morant, que lamentó que el presidente socialista no le hubiera propinado "cuatro bofetadas bien dadas" durante el debate electoral a a Feijóo, a quien también llamó "energúmeno". "Esa es la educación del PSOE", ha zanjado.