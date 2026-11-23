En la lista sobresalen ausencias de exministros críticos con la deriva actual del partido, como Jordi Sevilla, César Antonio Molina o Celestino Corbacho.

El documento admite que se han cometido errores, pero defiende que los valores democráticos están en juego frente al riesgo de involución.

Entre los firmantes destacan Manuel Chaves, Magdalena Álvarez, José Bono, José Blanco o el exabogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho.

Una veintena de exministros de José Luis Rodríguez Zapatero han firmado un manifiesto pidiendo el voto para el PSOE y su candidato, Pedro Sánchez.

Tras el manifiesto del núcleo duro de los ministros de Felipe González pidiendo el voto para Pedro Sánchez, un nuevo manifiesto de varios ministros de José Luis Rodríguez Zapatero solicitan a los ciudadanos que vayan a las urnas este 29-N con la papeleta del PSOE.

Una veintena de exministros "muestran su respaldo con el proyecto del PSOE" aunque admiten que "no ignoramos los errores que se hayan podido cometer" ni "menospreciamos las soluciones que pueden parecer insuficientes".

Aun así creen que el proyecto de Pedro Sánchez "aspira al futuro y no a reproducir lo peor de nuestro pasado".

Entre los firmantes están los actuales eurodiputados Leire Pajín y Juan Fernando López-Aguilar. También la actual presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, o el exabogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho.

En la lista se encuentran igualmente Manuel Chaves y Magdalena Álvarez -más conocida como Maleni-, que fueron condenados por el caso ERE a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación con su gestión en la Junta de Andalucía.

Después, el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido ejerció de tribunal de casación en una inusual sentencia en la que anuló el fallo.

No faltan el expresidente catalán José Montilla ni el exministro de Justicia Mariano Fernández-Bermejo, que dimitió tras participar en una cacería sin licencia con el juez Garzón y mientras comenzaba a investigarse el caso Gürtel.

También figura el lobista José Bono. El exministro de Defensa, que presentó su renuncia tras conocerse el Estatuto catalán, se ha prodigado esta semana en entrevistas arremetiendo contra Felipe González por anunciar su voto en blanco.

Bono, que luego fue presidente del Congreso, asegura ahora que González le debe más al PSOE que lo que le debe el PSOE a él.

En la lista también aparece José Blanco, con el que el actual líder socialista dio sus primeros pasos en Ferraz como fontanero de la secretaría de Organización, junto a los actuales altos cargos Antonio Hernando y Óscar López.

El exministro, que este mismo viernes estuvo respaldando a Sánchez en el mitin en Santiago de Compostela, está al frente en la actualidad de un importante lobby: Acento.

Completan la lista las exministras de Agricultura, Rosa Aguilar y Elena Espinosa; la de Educación, Mercedes Cabrera; los ministros de Trabajo, Jesús Caldera y Valeriano Gómez; de Industria, Joan Clos y Miguel Sebastián, de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos y Trinidad Jiménez, o de Presidencia, Ramón Jáuregui.

Las ausencias

En cambio, hay ausencias notables.

Falta Jordi Sevilla, que ha apadrinado la creación de una corriente interna para que el PSOE vuelva a la socialdemocracia clásica y huya del populismo.

Es notable también la ausencia de críticos como el exministro de Cultura y escritor César Antonio Molina o Celestino Corbacho, que han criticado la deriva del actual presidente.

Y todo ello en un momento en el que Zapatero anda inmerso en una investigación judicial por su implicación en el rescate de Plus Ultra y el hallazgo de joyas en su caja fuerte valoradas en más de un millón de euros.

El manifiesto afirma que "nos jugamos más que una mayoría parlamentaria" y advierten de que "las próximas elecciones no son unas elecciones más", porque están en juego "los valores democráticos".

La lista recuerda a la que los exministros de González Javier Solana, Joaquín Almunia, Narcís Serra y Carlos Solchaga lanzaron este fin de semana alertando del riesgo "de involución" con un Gobierno de PP-Vox.

Con estas iniciativas, el PSOE quiere taponar las fugas de voto de los socialistas tradicionales hacia la abstención o el PP.