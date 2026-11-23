El PSOE se sitúa como la formación con más opciones de sumar diputados en la recta final, al figurar como el principal aspirante en ocho de las 20 pugnas más reñidas.

PP y Vox podrían ganar cuatro escaños adicionales arrebatándoselos al PSOE en Granada, Pontevedra y Alicante, y a Junts en el único diputado que disputan en Lérida.

El bloque de la derecha arriesga ocho escaños en provincias muy disputadas, entre los que destacan La Coruña, donde Vox está a unos 25 votos del PSOE, y Zaragoza, a 180 votos del Chunta-Frente Amplio.

La mayoría absoluta de la derecha (PP, Vox y UPN) está asegurada con 196 escaños según el sondeo de SocioMétrica, aunque el resultado de las 20 pugnas más apretadas oscilaría entre los 188 y 200 diputados.

La mayoría absoluta de la derecha está asegurada, pero hay escaños que se decidirán por un puñado de votos.

Así se desprende del último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

En las 20 pugnas más reñidas, el bloque de PP, Vox y UPN podría perder 8 diputados o ganar 4.

SocioMétrica ha analizado, provincia a provincia, los últimos escaños del reparto en los que la pelea está más apretada y qué partido está más cerca de arrebatarlos.

Tal y como publica este lunes EL ESPAÑOL, PP, Vox y UPN sumarían hoy 196 escaños.

Si perdieran los ocho más ajustados que tienen ahora, bajarían a 188. Si ganaran los cuatro que hoy son de otros partidos, subirían a 200.

En ambos casos, por encima de los 176 de la mayoría absoluta.

Pugnas

Tres escaños se deciden por 0,1 puntos o menos. El más ajustado es el de La Coruña, donde el único diputado de Vox está a menos de una centésima del tercero del PSOE: les separan unos 25 votos.

En Zaragoza, el segundo escaño de Vox está a 0,03 puntos, unos 180 votos, de la Chunta-Frente Amplio.

Y en Granada es el PSOE quien defiende su tercer diputado frente a Vox, a 0,10 puntos, unos 510 votos.

Los ocho escaños que la derecha podría perder se reparten entre PP y Vox.

Los populares arriesgan cinco: el escaño 17 de Madrid, el tercero de Las Palmas, de Almería y de La Rioja, y el único que obtendrían en Gerona.

En Madrid, el aspirante es el PSOE, a 0,18 puntos, unos 6.560 votos. También lo es en Almería (0,28), La Rioja (0,32) y Gerona (0,68). En Las Palmas, el escaño lo disputa UPCan, la candidatura con la que concurre el Frente Amplio en Canarias, a 0,21 puntos.

Vox, además de La Coruña y Zaragoza, arriesga su segundo diputado en Cádiz frente al PSOE, aunque ahí la distancia ya es mayor: 0,91 puntos, unos 5.820 votos.

En sentido contrario, la derecha podría arañar cuatro escaños. Vox aspira a quitar al PSOE su tercer diputado en Granada y en Pontevedra (0,21 puntos). El PP, el cuarto socialista en Alicante (0,60) y el único escaño de Junts en Lérida (0,18, unos 340 votos).

Otras ocho pugnas no alterarían el equilibrio entre bloques. Cuatro enfrentan a PP y Vox: el PP defiende su sexto escaño en Valencia y el segundo en Huesca frente a Vox, que a su vez protege su único diputado en Ávila y el tercero en Málaga frente al PP.

Las otras cuatro se libran entre partidos del bloque de la investidura. En Barcelona, el tercer escaño de Junts está a 0,13 puntos del PSOE. En Sevilla, el quinto socialista, a 0,18 del Frente Amplio. En Baleares, el de Més-Frente Amplio, a 0,42 del PSOE. Y en Álava, el segundo del PSOE, a 1,03 del PNV.

Con estos datos, el PSOE es el partido con más opciones de rascar escaños en la recta final: es el aspirante en ocho de las 20 pugnas. Le siguen Vox y el PP, que aspiran a cuatro cada uno.

Ficha técnica

Tracking electoral para EL ESPAÑOL: acumulado de 7.781 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3%). Datos cerrados el 23 de noviembre a las 15.44. El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.