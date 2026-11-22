Asegura en 'Salvados' que el expresidente le sigue ayudando: "Me recomienda, me asesora, hablo con él regularmente". "La soledad del poder para mí es una putada", se sincera el presidente.

Sánchez revela que Zapatero aún le asesora y "probablemente esté arrepentido" por haberse quedado las joyas

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez revela en 'Salvados' que el expresidente Rodríguez Zapatero continúa asesorándole de manera personal y le aconseja en la campaña electoral. El presidente del Gobierno defiende la inocencia de su esposa, Begoña Gómez, asegurando que 'condenar a personas inocentes es lo más grave que puede suceder'. Sánchez reconoce apoyarse en su entorno íntimo para tomar decisiones de Estado y califica de 'putada' la soledad del poder al afrontar momentos de duda. El líder socialista limita los casos de corrupción en su Gobierno a la figura del exministro José Luis Ábalos, al que considera 'uno de los más limpios de la democracia'.

El presidente Pedro Sánchez desvela que José Luis Rodríguez Zapatero sigue asesorándole, y planteándole estrategias para la campaña electoral, a pesar de que está imputado en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, falsedad documental, contrabando y contra la Hacienda Pública.

Sánchez se ha sincerado este domingo en una entrevista en el programa Salvados de la Sexta, en el que se lamenta de que "la soledad del poder para mí es una putada".

Sobre la condena a su hermano y el inminente juicio a Begoña Gómez, acusada de tráfico de influencias y malversación, Sánchez afirma que "en una democracia, condenar a personas inocentes es lo más grave que puede suceder".

También explica que decidió incumplir el compromiso de elevar el gasto militar al 5%, que había suscrito con los socios de la OTAN, tras comer con sus padres y escuchar su consejo.

Estos son los pasajes más destacados de la entrevista que se ha emitido esta noche en La Sexta:

Sobre Zapatero

Sánchez dice que Zapatero le está aconsejando en campaña, aunque le ha comunicado que prefiere no participar en los mítines: "Me recomienda, me asesora, hablo con él regularmente sobre la campaña electoral".

"Él me está ayudando de manera personal, me está aconsejando, tiene mucha experiencia en campaña. Él ha decidido por razones personales no participar activamente en la campaña", añade.

De hecho, Zapatero se implicó personalmente desde 2023 en la negociación con Carles Puigdemont en Suiza, en nombre del PSOE, para lograr el apoyo de Junts a la investidura de Sánchez y sostener luego la legislatura.

"Yo defiendo su inocencia, no solamente porque hay que presumir esa inocencia, sino porque estoy convencido. Y por tanto es un activo", insiste Sánchez en la entrevista.

"¿A pesar de las joyas que aparecieron en una caja fuerte y que tendría que haber entregado a Patrimonio Nacional?", pregunta Gonzo.

"Yo conozco bien a Zapatero y sé que ahora lo último que quiere José Luis es tener esas joyas". "Las tuvo hasta que se las encontraron", objeta el entrevistador.

"Pero al final, muy probablemente esté arrepentido de ello", contesta el presidente. Y concluye asegurando que Zapatero "defiende su inocencia al respecto y yo le creo".

Sobre el 'cara a cara'

Sánchez se reclama vencedor del debate en televisión: "Claramente gané" y "gané el debate de largo", afirma. "El debate no es una conversación entre dos personas, al menos como yo lo interpreto. Es una conversación mía con la gente, con la ciudadanía".

El entrevistador, sorprendido, le responde: "¿Es así como afronta usted un debate cara a cara?" Y Sánchez se reafirma: "Claro. En el fondo yo no voy a convencer al señor Feijóo, por lo tanto yo tengo que conversar con él pensando en que tengo que hablar para otra mucha gente que está viendo ese debate".

La corrupción

"A ver, Rajoy y Aznar han tenido quince ministros o bien imputados o bien condenados", se excusa Sánchez al ser preguntado sobre la corrupción en su Gobierno, "yo he tenido la desgracia de tener uno: Ábalos. Pero mi Gobierno es uno de los más limpios de la historia de la Democracia".

Pedro Sánchez ya sostuvo esa afirmación en su cara a cara del jueves con Feijóo, pero no es cierta.

Han sido condenados tres exministros del PP, pero por actuaciones ajenas a su participación en el Gobierno: Rodrigo Rato (por las tarjetas black, y luego por delitos fiscales y blanqueo), Eduardo Zaplana (por prevaricación, cohecho, falsedad documental y blanqueo) y Jaume Matas (por varios casos de corrupción de su etapa como presidente del Govern balear).

El exministro de Interior Jorge Fernández Díaz se ha sentado recientemente en el banquillo de la Audiencia Nacional, por el caso Kitchen, y está a la espera de sentencia.

Ana Mato fue declarada partícipe a título lucrativo en Gürtel, una responsabilidad civil que no equivale a una condena penal.

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro está investigado en estos momentos en un Juzgado de Tarragona, por presuntas irregularidades de su despacho de asesores Equipo Económico. La causa lleva siete años bajo secreto de sumario, desde 2018.

No existe ninguna otra condena que afecte a exministros del PP.

Pedro Sánchez tiene actualmente en prisión a su exministro de Transportes José Luis Ábalos.

También ha pasado ya por prisión, y está a la espera de juicio el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán (implicado en el cobro de mordidas y por la cloaca del PSOE)..

Ya han sido condenados el hermano de Sánchez (a 9 años de inhabilitación) y el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz (como autor de un delito de revelación de secretos).

Entre la larga lista de imputados vinculados a Pedro Sánchez por el caso Leire se encuentran la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas; la gerente del PSOE, Ana María Fuentes; la presidenta de la Sepi, Belén Gualda; los dos presidentes anteriores de la Sepi, Vicente Fernández y Bartolomé Lora; el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez Juan Manuel Serrano, y el expresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías.

Entre los imputados por la trama de cobro de mordidas en el Ministerio de Transportes se encuentran la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera (que ya ha hecho amago de tirar de la manta) y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero. Son sólo algunos nombres.

Pedro Sánchez reduce todo este rosario de condenados, imputados y escándalos de corrupción a un sólo nombre: José Luis Ábalos.

Sobre los medios

Tras comentar los titulares de El País y La Vanguardia sobre el cara a cara, que no le dan ganador, Sánchez establece la diferencia entre "la opinión pública y la publicada".

Y cuando el entrevistador de Salvados, Gonzo, le lee los titulares de El Mundo y La Razón, Sánchez responde: "A diferencia de El País y La Vanguardia, tanto El Mundo como La Razón me los tomo más como un tebeo".

Cuando Gonzo le pide, por respeto a los periodistas de esos medios, si quiere matizar esas palabras, Sánchez responde que él se refiere a "la línea editorial" y que "los titulares estaban escritos, pasara lo que pasara, desde la noche antes".

Explica sus entrevistas con youtubers, podcasters o la revista Lecturas como un intento por combatir la deshumanización a la que dice que ha sido sometido desde el principio por parte del PP y de Vox. Pone como ejemplo que Santiago Abascal lo llame "psicópata" y lo compare con José Bretón, un "asesino".

Y añade: "Decir, como dice el señor Feijóo, que me van a meter en la cárcel, que me van a imputar, y al mismo tiempo decir que respeta el Poder Judicial, no deja de ser curioso. Pero también es un estilo matonista que yo desde luego siempre he evitado".

Sobre Óscar Puente

A la pregunta de si sigue pensando que la gestión de Óscar Puente al frente del sistema ferroviario fue "buena" y ha sido "la correcta", Sánchez responde: "Creo que sí. Creo que ha sido muy buen ministro de Transportes, ha sido muy buen ministro en situaciones críticas".

"Creo que hizo lo correcto" al dimitir, añade, "después de aprobar las ayudas para los familiares de las víctimas y los heridos".

Sobre la familia

El entrevistador le recuerda que él ha dicho que tomó la decisión de poner fin a la legislatura comiendo con sus padres. "Sí, porque para mí su opinión es muy importante. Y yo quería escucharles, saber si acertaba o no", explica.

Sánchez recuerda que suele comer los domingos con ellos. "Después de escuchar a mis padres y también a mi mujer, decidí llamar por la tarde al Rey, al jefe del Estado, y comunicarle la decisión de convocar elecciones".

Un poco sorprendido, Gonzo le pregunta si tienen más peso en sus "decisiones importantes" los consejos de sus padres que lo que le digan los centenares de asesores que tiene en Moncloa.

"Sin duda, y no por desmerecer a los asesores que tengo, que son fantásticos. Pero al final, son mis padres, y saben mucho de política", responde, y recuerda que "la pasión por la política" le surgió de lo que hablaban en casa cuando tenía 14 o 15 años.

"¿Y qué otras decisiones de Estado ha tomado usted porque se lo han recomendado su padre y su madre?". "O mi mujer", replica Sánchez. "Bueno, es una pregunta interesante. Tu núcleo de confianza, el más íntimo, el más personal, es tu familia, ¿no? Pues al final sus opiniones son importantes".

"Por ejemplo", ilustra al entrevistador, "una de las cosas también fue todo el tema de la OTAN y del 5% del PIB en Defensa, porque al final, para mí era difícil. Yo era el único país dentro de la OTAN que estaba claramente diciendo que nosotros no íbamos a aceptar esto. Pero para mí fue importante saber que mis padres y mi mujer comprendían la posición que yo estaba tomando, aun siendo conscientes de las amenazas y del poder político y económico que tiene Trump.

Gonzo repregunta: "O sea, que ahí tuvo una duda de si ceder a las exigencias de Trump o no y, hablando con la familia, dijo: 'Pues entonces me mantengo'".

"Más que dudas, tribulaciones. Creo que mis padres y mi mujer también me sirven, entre comillas, para, fuera del mundo y del círculo de la política, ver si mis posiciones y cómo las explico pueden ser entendidas por gente que no está en la política".

Después añade: "Cuando estás en estas posiciones, esto que se habla de la soledad del poder, para mí es también una putada, porque no deja de ser un momento en el que cuando necesitas escuchar o explicarte, tienes difícil explicarte con gente que está en la política, porque muestras debilidades, muestras dudas, muestras pocas certezas en algunas de estas decisiones, y por tanto, la única forma de poder explicarte e incluso tú pensar en voz alta, es con tus seres queridos".

El entrevistador le pregunta de quién fue la decisión de que su mujer participara en los mítines, y Sánchez dice que fue iniciativa de su esposa y que a él le pareció bien. "Surge de ella, se anima, y a mí me parece una muy buena idea".

Y justifica las muestras de cariño en público. "Salió porque nos gusta besarnos. Feijóo dice que va a ser un presidente del Gobierno que ni baile ni se bese en público con su mujer. Perfecto, yo lo respeto, pero me gusta bailar y me gusta besarme con mi mujer. Qué le voy a hacer".

Hablando del juicio a su mujer, dice: "No hay causa". Y señala que, "como presidente del Gobierno de España", tiene que tener confianza en la Justicia. "En una democracia, condenar a personas inocentes es lo más grave que puede suceder".

Diferencia entre Vox y el Partido Comunista

"Ha habido una cierta banalización y blanqueamiento de la ultraderecha y el discurso fascista en nuestro país. ¿Por qué? Porque se ha intentado hacer la siguiente semejanza: si el Partido Socialista tiene todo el derecho a pactar con Podemos, o con Sumar o con el Frente Amplio, o en definitiva, con el Partido Comunista, pues nosotros tenemos todo el derecho a pactar con la ultraderecha. Pero claro, es tramposa", dice el presidente.

Y aclara: "Esa ultraderecha defendió el régimen franquista y dictatorial, y el Partido Comunista en España, a diferencia del Partido Comunista en otros lugares, defendió la democracia en España".

"Ese blanqueamiento para justificar los gobiernos autonómicos y un hipotético gobierno central del Partido Popular con Vox, es lo que ha hecho también que haya mucha gente que decida al final optar por Vox", agrega.

La relación con Feijóo

"Que tenemos una relación distante, eso es evidente. Que somos como el agua y el aceite, yo creo que también, y se vio además en el debate", afirma Sánchez en la entrevista.

Y añade: "No somos personas que conectemos en lo personal. Él es una persona, para mí, de otra época, yo creo que bastante desacoplado a lo que es la España del siglo XXI, sobre todo de las cosas que se plantean. Por ejemplo, derogar la ley de muerte digna, que es una cosa que nos ha costado muchísimo...".