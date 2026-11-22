El Ejecutivo central ha derivado a unos 9.500 migrantes desde El Hierro hacia otras islas y la Península, aunque el Gobierno canario califica las medidas de insuficientes.

El Hierro ha afrontado una situación límite tras recibir más de 9.000 migrantes en la primera quincena de noviembre, lo que llevó al Gobierno a declarar la emergencia migratoria.

El presidente del Gobierno centró sus intervenciones en criticar por "clasismo" unas recientes declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo sobre la natalidad y el trabajo de los inmigrantes.

Pedro Sánchez pasó por alto la crisis migratoria de El Hierro durante sus mítines en Canarias, limitándose a defender que la población migrante contribuye a la prosperidad española.

Hace tan solo una semana, Canarias batía el récord del fin de semana con más llegadas de inmigrantes de su historia: 2.841 personas. Siete días después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya parecía haberlo olvidado.

Precisamente, este sábado el líder del Ejecutivo visitó las islas junto con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y protagonizó dos mítines: uno en Tenerife y otro en Las Palmas de Gran Canaria.

En su primera intervención, Sánchez pasó de puntillas por el tema. "La buena política es reconocer derechos a la población migrante que está con nosotros contribuyendo a la prosperidad de las Islas Canarias y del conjunto de la sociedad española", señaló.

A continuación, envió todo su "reconocimiento y respeto a un pueblo magnífico y solidario como es el pueblo de la isla de El Hierro", que ha recibido a varios miles de inmigrantes en cayuco.

Unas horas más tarde, parecía que la llegada de cayucos había sucedido en una realidad paralela. Sánchez habló de feminismo, de inflación, de "recortes" del PP, del veto del Ayuntamiento de Pinto a varias obras de teatro, pero nada de la llegada de cayucos a las islas.

Habló de migración, eso sí, pero solo para sacar pecho por la regularización masiva que llevó a cabo el Gobierno.

También lo hizo para criticar a Cayetana Álvarez de Toledo. La dirigente popular ha protagonizado una de las polémicas de la semana después de asegurar que España "necesita que los inmigrantes trabajen para que los españoles puedan tener bebés".

Fue durante un acto con militantes del PP en Elche, junto con el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. Allí contestó a una pregunta cuya respuesta quedó grabada en un audio al que tuvo acceso elDiario.es.

"Los españoles tenemos muy pocos bebés, tasas de natalidad realmente bajísimas. Necesitamos inmigración que trabaje y complemente mientras los españoles se ponen a tener bebés y facilitamos que los españoles puedan tener bebés. Hay que tener una política de natalidad", defendió Álvarez de Toledo.

Unas declaraciones por las que Sánchez cargó contra el PP y aseguró que es de "mala educación" afirmar que "los españoles se tienen que dedicar a tener hijos y los inmigrantes a trabajar". "Eso es mala educación, eso es clasismo", reiteró.

Nada de la situación que ha vivido Canarias durante más de un mes.

Canarias

En las últimas semanas, El Hierro ha llegado a un límite. La isla, que tiene 12.173 residentes, ha recibido a más de 9.000 migrantes durante la primera quincena de noviembre.

Esta isla concentra más de ocho de cada diez personas llegadas por mar al archipiélago y registra más de cinco veces el balance conjunto de Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y La Gomera, que suman 1.776 migrantes en 22 embarcaciones.

En total, han llegado a Canarias 118 embarcaciones entre el 1 y el 15 de noviembre, de ellas 96 a El Hierro, el 81,4% de las llegadas registradas por los servicios de asistencia.

La reacción del Gobierno central llegó cuando la presión sobre El Hierro ya era insostenible. El 10 de noviembre declaró la Emergencia Migratoria en Canarias y aprobó un paquete extraordinario dotado con 15,18 millones de euros.

El Ejecutivo también reforzó los medios de rescate y control. Salvamento Marítimo incorporó la Guardamar Calíope, de manera que tres de las cinco guardamares disponibles en España quedaron operativas en Canarias, mientras se ampliaron los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil y se sumaron traductores e intérpretes para acelerar la identificación de las personas llegadas.

Además, se aprobó una ayuda urgente de cinco millones de euros: tres para el Servicio Canario de la Salud y dos para el Cabildo de El Hierro, con el objetivo de cubrir los gastos extraordinarios derivados de la emergencia.

Pero la medida más decisiva ha sido el sistema de derivaciones. El Gobierno ha trasladado a otras islas y a la Península a cerca de 9.500 de los aproximadamente 10.000 migrantes que llegaron a El Hierro en noviembre, dejando en la isla alrededor de 500 personas.

Sin embargo, la respuesta no ha gustado del todo al Gobierno de Canarias. El presidente Fernando Clavijo ha reconocido que las derivaciones alivian la presión, pero considera que son insuficientes.

La visión del PSOE

Por su parte, el PSOE mira hacia la derecha para desviar las críticas. Torres advirtió este mismo sábado de que los menores migrantes no acompañados no pueden ser devueltos a sus países de origen, por lo que ha pronosticado que, si gobierna la derecha, los tendrán "hacinados y maltratados".

Fue en el primer mitin del sábado en Tenerife. Allí afirmó que el PSOE siempre estará "defendiendo los derechos humanos y a los vulnerables", tal y como demostraron en la última visita a El Hierro, "dando la cara" en La Restinga, y con el trabajo diplomático realizado en Senegal.

Además, Torres cargó contra la "UTE xenófoba" de PP y Vox, con candidatos al Senado que no viven en Canarias ni "saben nada" de Canarias, rompiendo la "tradición" de que a los canarios en las Cortes los defienden los canarios.

"No saben arrugar una jodida papa, no tienen ni idea de nuestro pueblo", espetó.