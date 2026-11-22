Irene Montero y Gabriel Rufián, este fin de semana en Madrid. Europa Press

Rufián recita discursos de la Guerra Civil para pedir el voto: "¡El fascismo está a las puertas de la ciudad, Cataluña os ama!"

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LO ESENCIAL Las claves Gabriel Rufián participa en un acto de campaña en Madrid junto a Irene Montero y recita un discurso de Lluís Companys de 1936 sobre la Guerra Civil. Irene Montero exhibe la bandera republicana, reivindica la memoria antifascista y propone convocar un referéndum entre República o Monarquía. La candidata de Podemos plantea medidas económicas como elevar el Salario Mínimo a 1.800 euros, reducir la jornada a 30 horas y limitar los alquileres un 40%. El acto en la capital contó también con la presencia de dirigentes de Podemos como Ione Belarra y Pablo Fernández.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha hecho campaña este fin de semana en Madrid junto a Irene Montero, recitando discursos de la Guerra Civil de Lluís Companys.

Rufián se dirigió al público con las siguientes palabras: "Camaradas, os habla vuestro hermano. ¡El fascismo está a las puertas de esta ciudad y vosotros la estáis defendiendo! Los hijos del pueblo sabéis que tenéis las armas adecuadas, reales, para ganar esta guerra".

Y prosiguió recitando las palabras pronunciadas por el expresidente de la Generalitat tras el estallido de la Guerra Civil: "¡Que el faro de la Historia ilumine vuestros actos y vuestra conciencia. Aquí está mi corazón y lo vierto sobre vuestros corazones!"

Rufián aclaró que estaba citando un discurso de Companys de 1936. "¡Cataluña os ama, y yo como catalán quiero lo mejor para Madrid!", remató.

Por su parte, la candidata de Podemos, Irene Montero, enarboló una enorme bandera tricolor republicana.

Rufián recita un discurso de la Guerra Civil en campaña

"Esta es nuestra bandera", proclamó la eurodiputada, "la bandera de la España en la que nadie es más que nadie. La de la sanidad pública, la educación pública, el feminismo, la bandera del derecho de los pueblos a decidir su futuro".

Montero abundó en el mismo sentido: "Es la bandera de quienes siguen miserablemente en cunetas, porque nadie se ha atrevido todavía a sacarlos y enterrarlos dignamente".

En su discurso, la exministra de Igualdad apeló a la "memoria antifascista".

Y señaló que la bandera tricolor representa "la España que no tiene ni dioses, ni reyes, ni tribunos, que no se arrodilla ante ningún poderoso".

Cuando ha terminado Gabriel Rufian, que acababa de hacer un discurso memorable, he pensado, ahora Irene tienes el pabellón muy alto… y ha salido ella y ha pasado esto, juzguen ustedes. 👇👇👇 https://t.co/7H9UsahuTX — Olga ✊❤️💛💜 (@polipringada) November 20, 2026

Irene Montero inició la campaña electoral prometiendo subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.800 euros, rebajar la jornada laboral a 30 horas semanales y bajar los alquileres un 40% por ley.

Luego ha añadido otra promesa: convocar un referéndum para elegir entre República o Monarquía.

El acto celebrado por Rufián y Montero en Madrid también contó con la presencia de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y del portavoz Pablo Fernández.

El dirigente de ERC cuyo discurso recitó Rufián, Lluís Companys, fue ministro de Marina en el primer Gobierno de la República presidido por Manuel Azaña.

Luego, como presidente de la Generalitat rompió con todas las instituciones de la República y proclamó la independencia de Cataluña el 6 de octubre de 1934.

En los enfrentamientos entre el Ejército de la República (cuyo Gobierno presidía entonces Lerroux con varios ministros de la CEDA) y los Mossos hubo 40 muertos y un centenar de heridos.

Por estos hechos, Companys y los miembros de su Govern fueron condenados a 30 años de reclusión por el Tribunal de Garantías Constitucionales. Pero luego se beneficiaron de una amnistía tras la llegada del Frente Popular al Gobierno de la República.