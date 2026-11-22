El presidente valenciano Juanfran Pérez Llorca reclama a Feijóo que la Comunitat sea su primera llamada institucional si llega a la Moncloa, tras el impacto de la DANA.

El mitin sirvió de escenario clave para exhibir músculo frente a Vox, repasar sus impresiones del cara a cara con Pedro Sánchez y rendir homenaje a Rita Barberá en el X aniversario de su muerte.

El líder del PP advierte a los suyos de no confiarse en la recta final de la campaña y exige trabajar para convencer a los votantes dudosos y descontentos.

Alberto Núñez Feijóo llena la Plaza de Toros de Valencia con más de 12.000 personas, pero pide rebajar la euforia y mantener la máxima movilización ante el avance del PSOE en las encuestas.

"Estamos disfrutando". "Hacía más de diez años que no llenábamos así". "Lo del debate ha sido un chute". Los comentarios de cargos del PP valenciano en la arena de la Plaza de Toros de la ciudad este sábado eran de subidón. Génova había dado una orden: llenar el coso para el mitin más multitudinario de la campaña de Alberto Núñez Feijóo. Y estaba a reventar con más de 12.000 personas.

Pero el líder de los populares, ya contento con el éxito de la convocatoria y solo dos días después de su victoria en el cara a cara con Pedro Sánchez, llegó para rebajar la euforia. Queda la recta final del 29-N. Una semana. El partido no se quiere confiar como en 2023 y llama a la máxima movilización. El PSOE está recortando distancias, según las encuestas.

"Esto no ha acabado. Ni una sonrisa de más, ni un minuto de relajación. No os fieis de las encuestas, no os fieis del ambiente, no os fieis de nada. Los conocemos. Son capaces de todo y heridos son todavía más peligrosos", proclamó Feijóo.

Aunque lo importante de los mítines suele ser el mensaje, la imagen de este sábado era muy relevante para el PP. La Plaza de Toros de Valencia es un escenario emblemático para el partido. Lo fue cuando todavía existían las mayorías absolutas. Se huyó de ella cuando las cosas venían mal dadas en la Comunitat con las victorias de la izquierda (2016, 2019...). Y retornaron cuando comenzaron a sacar cabeza allá por 2021.

Las últimas semanas han sido de movilización absoluta de toda la estructura del partido en el territorio. La presión era evidente y había temor de no lograrlo. Alguno de los líderes encargados de la hazaña soñó la pasada noche con autobuses. Habilitaron más de 300 desde múltiples puntos de la autonomía.

El lleno era clave porque, además, Vox celebrará en el mismo lugar su cierre de campaña el 27 de noviembre. La comparación con Santiago Abascal será inevitable y los populares se jugaban mucho.

Génova se ha volcado en la Comunitat Valenciana, uno de los graneros más importantes de voto. Serán las primeras elecciones tras la fatídica dana de octubre de 2024 y el partido trata de contener un posible voto de castigo.

Vista aérea de la Plaza de Toros de Valencia en el mitin de este sábado.. Biel Aliño / EFE

Encuestas como la de Sociométrica para EL ESPAÑOL otorgaban al PP a principios de octubre los 13 diputados actuales. Sin embargo, los sondeos que manejan los populares a día de hoy apuntan a que el PSOE está recortando distancias, especialmente en Valencia. El sexto diputado por esta provincia se encuentra en juego. También el quinto por Alicante, aunque con un poco más de margen.

Feijóo tiene previsto acudir el martes a esta última ciudad, en la que el PSPV-PSOE dio, también este sábado, su mitin central con la ministra Diana Morant y la secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró, pero sin Pedro Sánchez, quien no volverá en principio a la Comunitat en campaña.

En todo este contexto se juega la partida en un territorio que suele condicionar la victoria nacional del PP.

Sobre las 12:00 de la mañana, Feijóo entró a la Plaza de Toros al ritmo de Hall of Fame de The Script & will.i.am. en un ambiente festivo. Dio la vuelta al ruedo entre selfies y aclamaciones acompañado por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; la alcaldesa de Valencia y cabeza de lista al Congreso María José Catalá; y los tres presidentes provinciales: Vicente Mompó (Valencia), Marta Barrachina (Castellón) y Toni Pérez (Alicante).

Ya en el escenario, tiró de símiles taurinos. "Después de 30 años en el ruedo, después de muchas tardes, después de más de una cornada, ¡tengo el hambre de un novillero!", bromeó. A continuación, hizo una llamada a la participación y a no venirse arriba: "En esta plaza se sabe muy bien que con el paseíllo no se gana nada. Cada uno tiene que multiplicarse por 10. Por el amigo que duda, por el que votó socialismo. Que no nos encuentren celebrando, que nos encuentren trabajando".

Alberto Núñez Feijóo, acompañado por Juanfran Pérez Llorca y María José Catalá. Biel Aliño / EFE

El líder del PP dedicó parte de su discurso al debate con Sánchez en mitad de la euforia que ha desatado entre los suyos. "Allí se sentaron dos personas con diferente manera de ver la vida. Se sentaron la corrupción y la honestidad. La incompetencia y la gestión. La soberbia y el servicio. El yo y el nosotros. El pasado y el futuro", dijo.

"El jueves no entré solo en ese plató. Sentí los mensajes, las llamadas y lo que me pedía la gente por la calle: 'Dile lo que pensamos'. Sentí a millones de personas detrás. Pensé en ese autónomo hasta el carajo de pagar impuestos, en la familia que no puede pagar la luz, en los jóvenes que no pueden pagar el alquiler, en los ceutíes, en los valencianos que se han sentido abandonados", agregó.

Feijóo pidió el voto "para los que quieren un Gobierno que proteja nuestras fronteras, nuestra integridad territorial, nuestra soberanía, nuestra casa; para los que quieren una inmigración legal, ordenada y respetuosa con nuestras creencias, nuestro modo de vida, con las mujeres y los homosexuales; para los que quieren un presidente decente y que sirva a los españoles; para los que quieren la verdad y los que no quieren corrupción".

También lo pidió "a la mujer española". "A la que vive aquí. A la que convive con nosotros. A todos los que creen que hay que perseguir la violencia machista hasta que se erradique. Para que deje de haber mujeres tratadas como mercancía por los ministros o pulseras antimaltrato que no funcionan. ¡Prohibidos los machistas!", dijo.

El líder del PP se comprometió a una mejor gestión de los servicios públicos. "Yo no voy a rodearme de palmeros ni de hooligans en redes. Me voy a rodear de los mejores. España no necesita más espectáculo, necesita limpieza", manifestó.

Recuerdo a Barberá

Previamente, habló la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, quien recordó que el próximo lunes se cumplirán diez años de la trágica muerte de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. "Estos días vais a volver a oír hablar mucho de ella otra vez, y la izquierda volverá a cargar. Quiero que me ayudéis a responder. Pido que le deis un fuerte abrazo, un aplauso que llegue al cielo. Y esa es nuestra respuesta. A todo lo que dirán estos días, esta es la respuesta". Tras sus palabras se produjo una ovación cerrada del coso taurino.

Seguidamente, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, pidió a Feijóo que la "primera llamada" que haga como presidente del Gobierno en caso de ganar las elecciones sea a la Comunitat. "Nos han castigado mucho. Hemos sufrido los que más", recalcó en relación a la dana.

Feijóo, en el escenario, junto a Pérez Llorca, Catalá y los tres presidentes provinciales. Biel Aliño / EFE

Tras mencionar a las víctimas de la tragedia y dirigirse a aquellos que "han decidido votar como si diesen un portazo" -en referencia a Vox aunque sin mencionarlo- para que "reflexionen", reivindicó la gestión de su Gobierno un año después de su toma de posesión tras la dimisión de Carlos Mazón.

El líder del PP en la provincia de Valencia, Vicente Mompó, por su parte, pidió el apoyo a su partido como no podía ser de otra manera y agradeció a los militantes y alcaldes la asistencia y el trabajo diario. En un desahogo tras contribuir al llenazo de la plaza ante el reconocimiento de Feijóo soltó un "¡Viva la madre que os parió a todos!" como colofón a su discurso.

Comida de conjura

El mitin fue de absoluta relevancia para el PP nacional y el de la Comunitat. Tras lo que consideraron un llenazo comparable con los de hace más de una década, Feijóo y su número dos, Miguel Tellado, compartieron una comida con Pérez Llorca, Catalá y los tres presidentes provinciales en el restaurante Only You.

La organización valenciana está siendo puesta a prueba de arriba a abajo. Tanto en esta cita como en el resultado de los comicios. Desde sus direcciones provinciales -especialmente la de Valencia, con Mompó al frente- hasta sus candidatos. Aunque si a alguien se examina es al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien no ha sido todavía ratificado como candidato por parte de Feijóo en una dilación que ha provocado una división total a la interna.

Génova, sin embargo, ordenó unidad -prácticamente bajo aviso de apercibimiento- y así se está cumpliendo. Actos conjuntos, redes sociales a todo trapo, caras sonrientes y armonía. El presidente del PP no se puede permitir ningún patinazo. Él se juega todo su futuro en esta cita y no quiere distorsiones de ningún tipo. El mitin ha sido el primer parcial para los populares valencianos, pero el 29-N es el examen final.