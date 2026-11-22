Vox desciende a 63 escaños, mientras que el Frente Amplio sufre una severa caída al quedarse en solo 4 diputados.

El PSOE sube levemente a 114 escaños pero a costa de sus socios, dejando al bloque de investidura de Sánchez en solo 150 diputados.

El bloque de la derecha (PP, Vox y UPN) alcanza el 51,1% de los votos y retiene la mayoría absoluta con 197 escaños.

El PP lidera la intención de voto con un 31,7% y 132 escaños (134 sumando a UPN), superando al PSOE por 3 puntos y 20 diputados.

El PP mantiene una ventaja de 3 puntos de intención de voto y 20 escaños sobre el PSOE, a una semana de las elecciones del 29N.

Todo el bloque de la derecha (PP, Vox y UPN) suma el 51,1% del voto y retiene una mayoría absoluta de 197 escaños que le permitiría gobernar, según el nuevo sondeo de SocioMétrica.

Se han producido leves movimientos desde la anterior encuesta del sábado publicada por EL ESPAÑOL, que recogía el impacto del cara a cara entre Sánchez y Feijóo sobre el voto.

El PSOE mantiene su línea ascendente, sacudido por la "movilización" que Pedro Sánchez proclama en cada mitin, y sube un escaño (por la provincia de Madrid).

Por su parte, Vox retrocede levemente y pierde dos diputados respecto al dato del sábado: uno en Aragón (que le arrebata el PP) y otro en Madrid (el que se llevan los socialistas).

El PP de Feijóo ganaría hoy las elecciones con 132 escaños (31,7%), que se elevan a 134 con los dos de la lista UPN-PP de Navarra.

Vox retrocede sólo cuatro décimas de intención de voto (se sitúa en el 18,4%).

Pero la tendencia ascendente del PSOE hace que el partido de Abascal tenga más dificultades para rentabilizar la asignación de escaños en cada provincia.

Vox obtendría hoy 63 diputados: se aleja de la meta de 67 que le marcaba SocioMétrica hace una semana.

Por su parte, el PSOE de Pedro Sánchez escala lentamente hasta los 114 escaños (28,7%), aunque sigue 7 por debajo de su resultado de 2023.

Lo hace a costa de reducir a la mínima expresión a sus socios.

Todo el bloque de partidos que auparon la investidura de Sánchez en 2023 hoy queda reducido a 150 escaños: le faltarían 26 para la mayoría absoluta.

El vuelco parece improbable a una semana de las elecciones.

El Frente Amplio de Ada Colau sigue hundido en 4 escaños : obtendría sólo 2 en Madrid y 2 en Cataluña, a los que hay que sumar uno más de la Chunta en Aragón.

En conjunto, el Frente Amplio pierde 27 escaños, respecto a los que Sumar sacó en 2023. Una auténtica debacle.

El PP pierde un escaño en Comunidad Valenciana (el Front Valencià sube así a 3), pero lo recupera en Aragón (se lo arrebata a Vox).

No hay más cambios, respecto al sondeo de ayer, entre los partidos nacionalistas y regionales.

Allí donde se presenta en solitario, Podemos se queda con el 1% del voto de toda España (por detrás incluso que la agrupación de electores SALF de Alvise Pérez, que suma el 2,2%).

La exministra de Igualdad Irene Montero sigue sin opciones de sacar su escaño en Madrid. Por ello se aferra al que aún ocupa en el Parlamento Europeo.

La lista conjunta ERC-Podemos consolida los 9 escaños, dos más de los que sacó el partido de Gabriel Rufián en 2023.

Lo hace en detrimento de Junts, que se queda con sólo 5 (dos menos que en los pasados comicios).

Bildu consolida su crecimiento hasta los 8 escaños (7 por el País Vasco y uno por Navarra).

Y el PNV se hunde más: se quedaría con sólo 3, dos menos de los que obtuvo en las pasadas elecciones.

Se confirma la irrupción con fuerza de Adelante Andalucía (AA) con 3 escaños (1,6%), que también aventaja a Podemos en intención de voto.

Tras el funeral de Estado por los 29 fallecidos en Urda, el PSOE retomó su campaña electoral (con bailes, entrevistas en programas de entretenimiento y una declaración de amor en la portada del Lecturas) diseñada para esquivar la realidad.

Pero todo se torció esta semana. Sánchez se mostró tenso, e incluso desencajado, ante algunas preguntas de Carlos Franganillo en Telecinco.

Al día siguiente se mostró más contenido ante Susana Griso en Antena 3 y moduló su voz hasta el susurro al hablar de temas delicados como la tragedia ferroviaria. Pero por momentos transmitió falta de empatía y de sentimientos.

Y en el cara a cara del jueves, optó por el perfil plano. Ni siquiera intentó esquivar los golpes de Feijóo.

Era una estrategia para captar el voto moderado, dijeron desde Moncloa, tras devorar el caladero de votos de Sumar y gobernar con el apoyo de los independentistas.

Según la encuesta, el PP se mantiene por encima del 40% del voto en al menos 10 circunscripciones.

En cambio, el PSOE no alcanza el 37% en ninguna provincia.

Las circunscripciones en las que el PP obtiene su mejor resultado son Melilla (48,1%), La Rioja (46,6%), Lugo (45,8%), Orense (45,4%), Salamanca (45,3%), Ávila y Zamora (44,4%), Segovia (43,7%), Palencia (41,8%) y Cantabria (40,7%).

Las provincias en las que el PP todavía tiene mayor dificultad de penetración son Guipúzcoa (obtendría el 9,1%), Gerona (10,6%) y Vizcaya (12,6%).

Por su parte, los socialistas registrarían su mejor resultado en Badajoz (36,3%), Cáceres (36,1%), Barcelona (34,1%), Cuenca (33,6%), León y Asturias (33,2%), Palencia (32,4%), Jaén (32,3%), Burgos (32,2%) y Teruel (31,9%).

La formación de Santiago Abascal conseguiría el mayor porcentaje de voto en las circunscripciones de Ceuta (29,7%), Murcia (29,3%), Almería (27,5%), Toledo (27%), Guadalajara (26,5%), Ávila (23,3%), Albacete y Alicante (23,1%) y Melilla y Ciudad Real (22,9%).

El País Vasco sería la comunidad que más se le resisten al partido de Abascal, con Guipúzcoa (3,5%) y Vizcaya (4,5%) como las provincias en las que pincha por completo.

En estos momentos, Vox se convertiría en segunda fuerza, por delante del PSOE, en tres circunscripciones: Murcia (donde el partido de Abascal obtendría el 29,3% del voto), Almería (27,6%), y Ceuta (29,7%).

No obstante, tanto Ceuta como Melilla envían un único diputado al Congreso, que en ambos casos se lleva el PP.

Pero además, el sorpasso puede producirse en otras dos circunscripciones, donde la distancia entre ambos partidos ronda los 2 puntos de intención de voto: Melilla y Toledo.

Ahora el PSOE se distancia de Vox en Guadalajara, Ávila y Málaga, donde será más difícil el sorpasso.

Ficha técnica

Tracking electoral para El Español: acumulado de 7.266 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.