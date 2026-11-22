Señala la vivienda como una prioridad social clave en España para frenar a la extrema derecha y defiende una relación bilateral que trascienda la afinidad entre líderes.

Janones aboga por trasladar a la política española una estrategia basada en estímulos emocionales para movilizar al electorado, especialmente a la juventud.

El diputado brasileño afirma que su ayuda se realiza de forma sutil para no comprometer la postura de no injerencia del presidente Lula.

André Janones, estratega digital de Lula da Silva, revela que ha colaborado con recomendaciones y grabaciones para el equipo de comunicación de Pedro Sánchez.

La emoción antes que la razón. Esa es una de las principales lecciones que André Janones, el diputado brasileño que participó en la estrategia digital de Luiz Inácio Lula da Silva, considera que puede trasladarse a la política española.

Janones, que acompañó a Lula en su reciente visita a Pedro Sánchez en Madrid, confirma que mantiene abierta la invitación para colaborar con el presidente español. De hecho, revela que ya ha participado en grabaciones y ha ofrecido recomendaciones a personas vinculadas a la comunicación digital del líder socialista.

En una entrevista exclusiva con EL ESPAÑOL, la primera que concede a un medio de nuestro país, Janones explica que su participación ha sido discreta por su estrecha relación política con Lula.

El diputado brasileño admite haber contribuido a la comunicación vinculada a Sánchez y asegura que ha evitado una implicación mayor para que su actuación no sea interpretada como una interferencia de su país en las elecciones españolas.

"Mi imagen está muy vinculada al presidente Lula. La invitación de Sánchez sigue en pie. Lula mantiene la postura de no interferir en las elecciones de otros países. Por eso acepté la invitación para ayudar de alguna manera, pero de forma sutil, para que no se confunda con una interferencia", afirma.

El diputado señala que su colaboración ha incluido tareas concretas, aunque no detalla el contenido de las mismas.

"Di orientaciones y sugerencias. Ayudé en las grabaciones, pero no pasó de ahí. Mantengo contacto con las personas que llevan el canal digital y sigo colaborando con sugerencias", explica.

Janones insiste en que su participación debe mantenerse separada de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

A su juicio, la proximidad entre Lula y Sánchez no puede confundirse con una intervención oficial del Gobierno brasileño.

De Brasil a España

Abogado y diputado federal por Minas Gerais, en Brasil, André Janones construyó buena parte de su carrera política a través de las redes sociales.

Ganó notoriedad durante la huelga de camioneros de 2018, cuando sus retransmisiones en directo alcanzaron una audiencia considerable. Ese mismo año fue elegido por primera vez para el Congreso brasileño.

En 2022 anunció su precandidatura a la Presidencia de Brasil, pero renunció en agosto para apoyar a Lula frente al entonces presidente Jair Bolsonaro.

Su incorporación aportó a la campaña una experiencia en comunicación digital basada en mensajes directos, retransmisiones y movilización de seguidores.

Durante la segunda vuelta de aquellas elecciones, Janones participó en la estrategia digital del candidato izquierdista, marcada por la confrontación con el bolsonarismo.

Su estilo combativo generó tanto atención como controversia. El diputado defendía una comunicación más directa y adaptada al funcionamiento de las plataformas digitales, en un contexto electoral atravesado por la desinformación y la polarización.

La experiencia brasileña constituye ahora el punto de partida de sus reflexiones sobre España, aunque Janones no confirma que vaya a reproducir en territorio español las estructuras digitales utilizadas en Brasil.

"Estímulos emocionales"

Janones considera que la izquierda española necesita conectar con las preocupaciones de los ciudadanos y conseguir una mayor implicación de sus simpatizantes. Para ello, defiende una comunicación que vaya más allá de los argumentos racionales y apele a las emociones.

"No tengo ninguna duda de que España puede cambiar el rumbo de las elecciones y de que el campo progresista puede hacerlo. Para eso es necesaria una gran movilización. Hay que mostrar lo que está en juego y lo que los españoles pueden perder si el resultado no es el esperado", sostiene.

El diputado atribuye especial importancia a la movilización ciudadana durante las campañas brasileñas.

Según su interpretación, la victoria de Lula no puede explicarse únicamente por las decisiones de los dirigentes políticos, sino también por la participación de los electores.

"En Brasil, la victoria fue del pueblo. La gente salió a las calles y se movilizó para votar. ¿Cómo se consigue eso? Utilizando la emoción en lugar de la razón. Es necesario utilizar estímulos emocionales", afirma.

La utilización de mensajes emocionales forma parte del debate sobre la comunicación electoral. Las plataformas digitales permiten llegar directamente a los ciudadanos, pero también han intensificado las discusiones sobre la polarización, la circulación de contenidos engañosos y los límites de la confrontación política.

"Comenzar por los estudiantes"

Para Janones, los estudiantes españoles pueden desempeñar un papel importante en la participación electoral. El diputado considera que la movilización juvenil puede extenderse posteriormente a otros grupos de edad y contribuir a una mayor implicación ciudadana.

Su planteamiento no se limita a las redes sociales. Aunque reconoce la importancia de WhatsApp y de los canales digitales, sostiene que la comunicación debe traducirse en participación política.

"No tengo ninguna duda de que, más allá de las estrategias digitales y los canales de WhatsApp, la victoria de Pedro Sánchez solo llegará si comienza con los estudiantes", afirma.

El parlamentario recuerda también una reflexión que atribuye a Lula: los jóvenes deberían considerar la posibilidad de convertirse ellos mismos en los representantes políticos que buscan.

En su opinión, esa idea resume la necesidad de que las nuevas generaciones participen directamente en las decisiones públicas, en lugar de esperar exclusivamente respuestas de los dirigentes.

La vivienda como prioridad

La dificultad para acceder a una vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de España. El encarecimiento de los alquileres, la escasez de oferta y las dificultades para comprar una primera residencia afectan especialmente a los jóvenes.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 44,3% de los españoles de entre 26 y 34 años todavía vivía con sus padres en 2025. Entre ellos, el 47,3% señalaba como principal motivo que no podía permitirse comprar o alquilar una vivienda.

Preguntado por esta situación, Janones considera que la respuesta debe partir del reconocimiento de la vivienda como un derecho fundamental.

"Lo primero que debemos comprender es que no podemos tratar la vivienda como una mercancía. La vivienda es un derecho fundamental", afirma.

Como referencia, menciona el programa brasileño Minha Casa, Minha Vida, creado durante el segundo mandato de Lula, en 2009, para facilitar el acceso a la vivienda a familias con menores ingresos.

Aunque reconoce las diferencias entre Brasil y España, Janones defiende el intercambio de experiencias y propone actuar en tres frentes: ampliar la oferta de vivienda pública asequible, combatir la especulación inmobiliaria e impedir que los inmuebles sean tratados exclusivamente como activos financieros.

También considera necesarias políticas específicas para facilitar el acceso de los jóvenes a su primera vivienda.

"Cuando un joven no consigue salir de casa de sus padres porque el alquiler consume todo su salario, no quiere solamente explicaciones económicas, quiere soluciones concretas", sostiene.

Janones advierte de que el descontento provocado por la crisis habitacional puede ser aprovechado electoralmente por la extrema derecha. A su juicio, Sánchez tiene la oportunidad de convertir la vivienda en una de las principales prioridades sociales de su Gobierno.

Relación España-Brasil

Janones también defiende una cooperación más estrecha entre Brasil y España, aunque considera que las relaciones bilaterales no deben depender exclusivamente de la afinidad política entre sus presidentes.

"Creo que la relación entre ambos debe ir más allá de esa afinidad y de esa amistad política que sabemos que existe entre el presidente Lula y Sánchez", afirma.

El diputado identifica intereses comunes en ámbitos como el comercio, las inversiones, la tecnología y la reducción de la desigualdad. También considera que ambos países pueden cooperar frente a la desinformación y los desafíos relacionados con las grandes plataformas digitales.

En su opinión, Brasil y España pueden actuar como un puente político, económico y diplomático entre América Latina y Europa, en un escenario internacional marcado por las tensiones geopolíticas y la competencia entre grandes potencias.

Sin embargo, insiste en que su colaboración personal con la comunicación vinculada a Sánchez debe mantenerse separada de la actuación institucional del Gobierno brasileño.

"Estoy bajo el liderazgo del presidente Lula y respeto su manera de actuar, que es la de un estadista: no confundir las relaciones entre países y gobiernos".