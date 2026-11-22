El presidente popular repasa las tramas de corrupción y escándalos que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, mencionando a Zapatero, el fiscal general y los casos Koldo y David Sánchez.

Feijóo define la papeleta del Partido Popular como el voto "contra el miedo", afirmando que el PSOE recurre al miedo porque teme perder el poder.

El líder del PP responde a las declaraciones de la ministra Diana Morant en un acto multitudinario en Murcia junto a Fernando López Miras.

Alberto Núñez Feijóo rechaza una "España de bofetadas ni un país a gritos" tras las amenazas al candidato del PP en Hernani, Jon Echeverría, y llama a parar los ataques con votos el próximo domingo.

"No quiero una España de bofetadas ni un país a gritos, les vamos a parar con votos el domingo", ha proclamado desde Murcia el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Durante un acto multitudinario que ha reunido a cerca de 7.000 personas, Feijóo ha aludido así a las amenazas sufridas en el País Vasco por el joven candidato del PP Jon Echeverría.

"No me extraña que luego te pasen cosas", le espetó un pensionista, habitual de los mítines del PSOE, después de que Echeverría recibiera una lluvia de huevos, piedras y petardos en Hernani.

Feijóo también se ha referido así a las palabras pronunciadas el viernes en Ontinyent (Valencia) por la ministra Diana Morant.

La socialista afirmó que le hubiera gustado que "Sánchez le hubiera dado cuatro bofetadas bien dadas al energúmeno Feijóo" durante el cara a cara con Pedro Sánchez.

"¿Qué habrían dicho de nosotros si se nos ocurriese una cosa semejante? Menos mal que son los de la buena educación", se ha cuestionado Feijóo este domingo en Murcia.

El líder del PP ha estado acompañado del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en un mitin multitudinario celebrado este domingo.

"Papeleta contra el miedo"

Feijóo también ha asegurado que "la papeleta contra el miedo es la papeleta del Partido Popular".

El presidente de Génova se ha referido así ante las palabras de socialistas de "que miedo que viene el PP".

"El miedo es el arma de los que mienten. Solo recurre al miedo quien teme que cuando pierda el poder se levante la alfombra y sepan lo que han escondido", ha agregado.

"Están muertos de miedo y se les nota porque saben que hay una inmensa mayoría de españoles que no tiene miedo y que quiere cambio", ha añadido Feijóo.

"Estrategia" del olvido

El líder del PP también ha señalado la "estrategia de sanchismo" de cara a los próximos comicios generales del 29 de noviembre.

"Quieren que te olvides de Urda, de Adamuz, de Ceuta, de El Hierro, del control migratorio, del apagón, de las pulseras antimaltrato", ha recordado Feijóo sobre los escándalos que han sacudido al Gobierno actual en los últimos meses.

También ha repasado las tramas de corrupción que estrechan el cerco judicial al Partido Socialista.

"Tienen más imputados que diputados. No os olvidéis de Zapatero el joyero y del fiscal general del Estado", ha subrayado.

Feijóo hace referencia al caso de las joyas del expresidente Zapatero por el que le investiga la Audiencia Nacional y al ya condenado ex fiscal general Álvaro García Ortiz.

Y, siguiendo en esta línea, ha comentado también la trama de las cloacas del PSOE para tratar de apartar a la juez de caso David Sánchez: "Intentaron quitar de en medio a una juez porque investigaba al hermano".

"No te olvides de Koldo, de Ábalos, de Cerdán, de Salazar, de Puente, de Jésica", ha agregado Feijóo.