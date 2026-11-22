El éxito de Feijóo en el debate acelera el trasvase de votantes del PSOE al PP hasta un 9,1% y detiene la fuga del PP hacia Vox

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LO ESENCIAL Las claves El cara a cara eleva al 9,1% la trasvase de votos de electores socialistas hacia el PP y frena la fuga de votos de los populares hacia Vox. El bloque formado por PP, Vox y UPN mantendría una sólida mayoría absoluta alcanzando los 199 escaños en el Congreso. El PSOE recupera terreno y sube a 113 diputados tras absorber voto de la extrema izquierda, dejando al Frente Amplio con solo 4 escaños. Más de 1,1 millones de antiguos votantes del PSOE o Sumar se decantan actualmente por opciones del bloque de la derecha como el PP o Vox.

El éxito de Alberto Núñez Feijóo en su cara a cara con Pedro Sánchez ha acelerado la transferencia de voto desde el PSOE al PP, y ha frenado la fuga desde las filas de los populares a Vox.

Este dato explica que el bloque de la derecha formado por PP, Vox y UPN hoy mantendría una sólida mayoría absoluta de 199 escaños (51,1%) para gobernar, a pesar de que el PSOE recupera terreno a costa de reducir a la mínima expresión a sus socios de la extrema izquierda.

En el sondeo de SocioMétrica publicado hace una semana, el PP de Feijóo lograba atraer al 8,2% de los antiguos votantes socialistas (604.000 electores).

Tras el debate del jueves, esta tendencia se ha acelerado. El PP ya es la opción que elige el 9,1% de quienes votaron al PSOE en 2023 (la cifra se eleva ahora a 685.000).

Los encuestados por SocioMétrica consideraron que Feijóo ganó con claridad el debate (64%), se mostró más preparado (64%), fue más creíble (59%), también más agresivo (69%), transmitió más confianza (59%) y "pareció más un presidente del Gobierno" (56%).

Sólo el 32% dio por ganador a Pedro Sánchez, como informó este diario el sábado.

El cara a cara consolidó el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo y se ha traducido ahora en una mayor capacidad de arrastre del voto.

También ha reducido la vía de agua que el PP tiene abierta hacia su derecha.

En el sondeo del pasado domingo, el 11,9% (859.000 electores) de los antiguos votantes del PP ahora apostaban por Vox, en busca de un discurso más duro.

Esta transferencia se ha reducido ahora levemente al 11,6% (832.000 electores).

El PP compensa esta fuga con los 685.000 antiguos votantes del PSOE que recibe, además de movilizar a otros 1,2 millones de electores que se quedaron en casa en 2023.

Pero lo más decisivo es el trasvase que existe entre ambos bloques, que decanta la mayoría absoluta a favor de la derecha (199 escaños): ha caído el muro levantado por Sánchez entre ambos bloques.

Según el sondeo de SocioMétrica, hasta 1.140.000 antiguos votantes de PSOE o Sumar hoy se decantan por PP o Vox.

En cambio, el trasvase a la inversa es de sólo 212.000 electores. Por tanto, el saldo es favorable a la derecha en 926.000 votos.

Vox se mantiene como el partido que mejor fideliza a sus antiguos votantes (79%), seguido del PP (77,7%) y a más larga distancia el PSOE (66,2%).

Con estas cifras, el PP de Feijóo ganaría hoy las elecciones con 132 diputados (31,8%). Son 134, si se incluyen los 2 de la lista conjunta UPN-PP de Navarra.

Respecto a la anterior encuesta del pasado domingo, el PP recupera dos escaños.

Los mismos que pierde Vox, que hoy se situaría en 65 diputados (18,8%).

El PSOE recupera tres escaños en una semana y se sitúa en 113 (28,5%). El PP le saca 3,3 puntos de intención de voto y 19 escaños de ventaja.

Pero sobre todo, el PSOE crece a costa de desplumar a sus socios de la extrema izquierda, que quedarían relegados al Grupo Mixto.

El Frente Amplio de Ada Colau queda reducido a 4 escaños (4,2%).

El cara a cara del jueves también ha acentuado el trasvase de votos de Sumar al PSOE: hace una semana eran 506.000 (23,3%) y ahora se eleva levemente a 514.000 (23,8%).

El Frente Amplio sólo logra retener al 29% de los antiguos votantes de Sumar.

La caravana del amor de Pedro Sánchez que sigue recorriendo España (con bailes, exclusivas en la portada del Lecturas y moral de victoria) aspira a movilizar a los 495.000 antiguos votantes socialistas que hoy se declaran indecisos.

Esta cifra parece insuficiente para dar la vuelta al tablero, a una semana de los comicios del 29N.

Podemos sólo obtendría representación en la candidatura conjunta con ERC en Cataluña, que crece hasta los 8 escaños (en detrimento de Junts, que cae a 5).

Bildu está envalentonado con 8 escaños (uno de ellos por Navarra), mientras el PNV se hunde a 3, que resultarían irrelevantes en Madrid.

Con esta foto fija, el bloque PP-UPN tiene hoy un 94% de probabilidades de ser el partido más votado.

Aunque ya cae al 5% la posibilidad de que el bloque de la derecha (PP, Vox, UPN) logre la mayoría cualificada de tres quintos (210 diputados) que le permitiría reformar la Constitución sin el concurso del PSOE.

El sondeo de SocioMétrica derriba algunos mitos.

El PP se mantiene como el partido más votado entre los trabajadores (29,8%), los jubilados (38,2%), los adultos de 26 a 59 años (28,8%) y los mayores de 60 (39%).

Por contra, sólo el 4,8% de los trabajadores vota al Frente Amplio y el 1,2% a Podemos.

En su doble escala a Canarias, Pedro Sánchez volvió a jugar este sábado la carta del miedo, al sugerir que peligran las pensiones si hay un Gobierno del PP y Vox.

Pero el PP supera el PSOE en casi 8 puntos de intención de voto entre los jubilados.

El PSOE sólo es el partido más votado entre los parados (27,9%), los estudiantes (32,5%) y quienes sólo tienen estudios primarios (38,8%).

También entre los jóvenes de 18 a 35 años (30,4%), seguido por Vox (25,4%) y el PP (24,1%). Este es el colectivo que más se le resiste al partido de Feijóo.

Ficha técnica

Tracking electoral para EL ESPAÑOL: acumulado de 6.842 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.