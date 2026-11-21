Vox consolida su ascenso rozando el 19% del voto y disputa la segunda posición al PSOE en provincias como Murcia, Almería, Ceuta, Melilla, Toledo, Guadalajara y Ávila.

Los socios del bloque de investidura caen a 148 escaños, destacando el descalabro del Frente Amplio que reduce su representación a solo 4 diputados y el retroceso del PNV hasta los 3.

El PSOE recupera tres escaños tras el debate televisado y se sitúa en 113 diputados, pero se mantiene a 3,3 puntos y 19 escaños de distancia de Feijóo.

El PP ganaría las elecciones con 132 diputados (134 sumando UPN) y Vox obtendría 65, lo que otorgaría al bloque de la derecha una sólida mayoría absoluta de 199 escaños a una semana de los comicios.

PP y PSOE salen fortalecidos y crecen levemente a costa de sus socios, tras el cara a cara electoral del jueves entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez.

Según el nuevo sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, el PP de Feijóo ganaría hoy las elecciones con 132 diputados (31,8%). Son 134, si se incluyen los 2 de la lista conjunta UPN-PP de Navarra.

Respecto a la anterior encuesta del pasado domingo, el PP recupera dos escaños, los mismos que pierde Vox.

El partido de Santiago Abascal sufre un ligero retroceso y hoy obtendría 65 diputados (18,8%). Con todo, una cifra muy relevante que casi duplica los 33 diputados que obtuvo en 2023.

Con estas cifras, el bloque de la derecha conformado por PP, Vox y UPN sumaría una sólida mayoría absoluta de 199 escaños para gobernar.

Al igual que Feijóo, también Sánchez recupera terreno, tras el debate televisado del jueves, que sumó una audiencia de más de 10 millones de espectadores.

El PSOE recupera tres escaños en una semana y se sitúa en 113 (28,5%). Sánchez sigue 8 escaños por debajo de su resultado de las anteriores elecciones generales.

Feijóo mantiene en estos momentos una ventaja de 3,3 puntos de intención de voto y 19 escaños sobre el PSOE.

Y sobre todo, a una semana de los comicios, Pedro Sánchez no tiene en estos momentos opciones para continuar en la Moncloa.

Porque su "remontada" deja en las raspas a sus socios de la extrema izquierda.

Todos los partidos del "bloque de investidura" que llevaron a Sánchez a la Presidencia en 2023 hoy quedan reducidos a 148 diputados.

Se quedarían a 28 escaños de la mayoría absoluta, lo que hace completamente improbable que Sánchez pueda continuar en La Moncloa tras el 29N.

Especialmente llamativo es el descalabro del Frente Amplio, que pierde un escaño en una semana y se queda con sólo 4 (frente a los 31 que obtuvo Sumar).

La coalición que lidera Ada Colau sólo sacaría 2 escaños por Madrid y otros 2 por Cataluña.

En este mismo lado del espectro político, el Front Valencià liderado por Compromís obtendría 2 diputados (pierde uno en una semana) y la Chunta 1.

Allí donde se presenta en solitario, Podemos se queda con el 1% del voto de toda España (por detrás incluso que la agrupación de electores SALF de Alvise Pérez, que suma el 2,2%).

La exministra de Igualdad Irene Montero sigue sin opciones de sacar su escaño en Madrid. Por ello se aferra al que aún ocupa en el Parlamento Europeo.

La lista conjunta ERC-Podemos consolida los 9 escaños, dos más de los que sacó el partido de Gabriel Rufián en 2023.

Lo hace en detrimento de Junts, que se queda con sólo 5 (dos menos que en los pasados comicios).

Bildu consolida su crecimiento hasta los 8 escaños (7 por el País Vasco y uno por Navarra).

Y el PNV se hunde más: se quedaría con sólo 3, dos menos de los que obtuvo en las pasadas elecciones.

Se confirma la irrupción con fuerza de Adelante Andalucía (AA) con 3 escaños (1,6%), que también aventaja a Podemos en intención de voto.

A una semana de las elecciones de 29N, las horquillas que prevé el sondeo de SocioMétrica tampoco dejan margen para que Pedro Sánchez tumbe a Feijóo.

El PP obtendría entre 127 y 138 escaños (con los 132 en el resultado más probable). Y el PSOE tiene un margen de 109 a 117.

Por tanto, incluso si el PP se situara en su peor escenario de 127 escaños, quedaría por encima del mejor resultado del PSOE (117).

Según la encuesta, el PP se mantiene por encima del 40% del voto en al menos 10 circunscripciones.

En cambio, el PSOE no alcanza el 36% en ninguna provincia.

Las circunscripciones en las que el PP obtiene su mejor resultado son Melilla (48%), La Rioja (46,6%), Lugo (45,7%), Orense (45,4%), Salamanca (45,2%), Zamora y Ávila (44,3%), Segovia (43,6%), Palencia (41,7%) y Cantabria (40,7%).

Las provincias en las que el PP todavía tiene mayor dificultad de penetración son Guipúzcoa (obtendría el 9,2%), Gerona (10,7%) y Vizcaya (12,6%).

Por su parte, los socialistas registrarían su mejor resultado en Badajoz (35,9%), Cáceres (35,7%), Barcelona (34,1%), Cuenca (33,2%), León (32,8%), Asturias (32,4%), Jaén y Palencia (32%), Burgos (31,9%) y Teruel (31,6%).

La formación de Santiago Abascal conseguiría el mayor porcentaje de voto en las circunscripciones de Ceuta (30,2%), Murcia (29,7%), Almería (28%), Toledo (27,5%), Guadalajara (27%), Ávila (23,7%), Alicante (23,6%), Albacete (23,5%) y Melilla y Ciudad Real (23,3%).

El País Vasco sería la comunidad que más se le resisten al partido de Abascal, con Guipúzcoa (3,6%) y Vizcaya (4,7%) como las provincias en las que pincha por completo.

En estos momentos, Vox se convertiría en segunda fuerza, por delante del PSOE, en cuatro circunscripciones: Murcia (donde el partido de Abascal obtendría el 29,7% del voto), Almería (28%), Ceuta (30,2%) y Melilla (23,3%).

No obstante, tanto Ceuta como Melilla envían un único diputado al Congreso, que en ambos casos se lleva el PP.

Pero además, el sorpasso puede producirse en otras tres provincias, donde la distancia entre ambos partidos ronda los 2 puntos de intención de voto: Toledo, Guadalajara y Ávila.

Ficha técnica

Tracking electoral para EL ESPAÑOL: acumulado de 6.842 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán