El líder socialista califica a la oposición de Feijóo y Abascal como una "involución" y lanza críticas a la gestión de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Durante el acto de campaña junto al ministro Ángel Víctor Torres, Sánchez alude a la postura del Papa sobre política migratoria y emergencia climática para movilizar el voto.

El presidente del Gobierno transmite su reconocimiento al pueblo de El Hierro y apela a la trayectoria migratoria de su propia familia en Alemania.

Pedro Sánchez defiende en Santa Cruz de Tenerife la aportación de la población migrante a la prosperidad de Canarias y de España, tras la llegada masiva de cayucos a El Hierro.

El presidente Pedro Sánchez ha pasado de puntillas este sábado por la avalancha de cayucos que sufre la isla de El Hierro, durante un acto de campaña celebrado en Santa Cruz de Tenerife.

"La buena política es reconocer derechos a la población migrante que está con nosotros contribuyendo a la prosperidad de las Islas Canarias y del conjunto de la sociedad española", ha señalado Sánchez.

Y a continuación ha enviado todo su "reconocimiento y respeto a un pueblo magnífico y solidario como es el pueblo de la Isla del Hierro", que ha recibido a varios miles de inmigrantes en cayuco en la última semana.

Lo ha dicho tras relatar que su abuelo vivió 40 años en Alemania y su padre "también trabajó en Alemania durante la dictadura franquista, precisamente para poder llevar un pan a sus hijos y a su familia que vivían en España".

El jefe del Ejecutivo ha protagonizado este sábado un acto de campaña en la isla tinerfeña, junto al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la diputada socialista María Tamara Raya Rodríguez.

Sánchez se ha referido a Víctor Torres como "uno de los mejores ministros" y el McGyver de la política española: "Da la cara siempre, en Ceuta, en El Hierro, en La Palma....".

En su giro para captar ahora el voto moderado, tras gobernar con el apoyo de los partidos independentistas y de la extrema izquierda, Sánchez ha apelado a la autoridad del Papa, que "ha votado por correo" en las recientes elecciones legislativas de EEUU:

"No sé qué habrá votado, pero yo sí sé cuál es su posición sobre la política migratoria de este Gobierno", ha comentado.

Oposición de "involución"

"Os hago una reflexión. ¿Sabéis que el Papa León XIV es estadounidense y ha participado en las elecciones estadounidenses al Congreso y al Senado?", ha agregado el líder del PSOE.

Sánchez se ha mostrado convencido de que comparte la misma postura del Sumo Pontífice "frente a los tecnoligarcas y lo que hay que hacer con la inteligencia artificial".

"Sí sé de su preocupación por la emergencia climática, que es una preocupación que compartimos", ha añadido.

Tras estas palabras, ha dicho que si el Sumo Pontífice ha votado, "¿cómo no vamos a votar nosotros el próximo 29 de noviembre?".

Sánchez también se ha referido a los dirigentes de la oposición: Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox).

"¿Qué de cambio representan Feijóo y Abascal sino una involución?", se ha preguntado Sánchez en el pabellón.

El jefe del Ejecutivo ha indicado que "solo hay una única papeleta que puede frenar a estas dos ultraderechas".

También ha lanzado un dardo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"La mala educación es ver cómo la Comunidad de Madrid con el dinero de los madrileños, con sus impuestos, le paga un ático de 200 metros cuadrados de terraza a la presidenta. Eso es mala educación", ha mantenido.

El socialista ha llegado al terrero de lucha canaria Santiago Yanes del municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz, acompañado por el ministro Víctor Torres, al ritmo de la canción Cuelga tú del grupo de las islas Locoplaya.

Como ya viene siendo habitual, se ha enfundado una camiseta roja con el lema "la fuerza de las mujeres".

Y en esta ocasión ha exhibido un cartel con la frase "Yo sí te voy a votar", en referencia al vídeo viral en redes sociales que pide apoyarle el 29N.