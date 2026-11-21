El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno de España, Pedro Sánchez junto al ministro, Ángel Víctor Torres, durante un mitin en el Puerto De la Cruz en Tenerife. Ramón de la Rocha EFE

Sánchez dice ahora que destinará a vivienda 1.400M del impuesto a la banca que no ha movilizado en cinco años

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez anuncia la prórroga del impuesto a la banca hasta 2027 para recaudar 1.400 millones de euros dedicados a políticas de vivienda. Los fondos se destinarán íntegramente a las comunidades autónomas para construir y rehabilitar viviendas asequibles y aplicar bonificaciones a inquilinos. El gravamen original, introducido en 2022 para mitigar la crisis por la guerra en Ucrania, no obligaba a repartir la recaudación para fines habitacionales específicos. El anuncio se produce en un contexto preelectoral donde el presidente defiende su gestión en vivienda frente a las críticas de la oposición sobre las cifras reales.

El impuesto a la banca se destinará a la vivienda. O así lo pretende el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. En una entrevista en Julia en la Onda este sábado, Sánchez ha anunciado que el Ejecutivo prorrogará el impuesto a la banca hasta el 2027 para con ello recaudar 1.400 millones de euros para políticas de viviendas.

"Vamos a prorrogar el impuesto a la banca hasta el año 2027 con el que recaudaremos 1.400 millones de euros para políticas de viviendas como viviendas de protección, dar bonificaciones fiscales a inquilinos y rehabilitar viviendas", ha anunciado en el programa que dirige Julia Otero en Onda Cero.

Menos de una hora después de que Sánchez pronunciara estas palabras, el anuncio se confirmaba en una publicación de X.

En el juego, siempre gana la banca. Pero la democracia no es un juego. Aquí tiene que ganar la gente. En el próximo Consejo de Ministros prorrogamos el impuesto a la banca: 1.400 millones de euros que irán íntegramente a vivienda. https://t.co/B2tJbchJ8o — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 21, 2026

El impuesto inicial entró en vigor en 2022. Entonces, se impuso como una forma de aliviar la presión económica que estaba sufriendo España por la Guerra en Ucrania.

La primera "prestación patrimonial" bancaria se cobró en 2023 y 2024 sobre los márgenes de intereses y comisiones de 2022 y 2023. Hacienda ingresó 1.264 millones en 2023 y 1.695 millones en 2024 por ese gravamen. Ninguno de esos euros fue destinado a vivienda.

En 2024, hubo cambios. El Gobierno sustituyó el antiguo gravamen temporal de 2022 por un impuesto nuevo y formalmente tributario: el Impuesto sobre el Margen de Intereses y Comisiones (IMIC).

Este nuevo tributo grava el margen de intereses y las comisiones de las entidades financieras y aplica una tarifa progresiva, del 1% al 7%, en lugar del tipo único del 4,8% del gravamen anterior. Esto está vigente para los ejercicios 2024, 2025 y 2026.

El impuesto, entonces, no tenía un destino tan marcado como "la vivienda". Se repartía a las comunidades autónomas según su PIB, y no era obligatorio utilizarla para unas políticas concretas.

Ahora, esto cambia. Toda la contribución de esos impuestos irá destinada a vivienda. En concreto, fuentes de Moncloa han precisado a Efe que con este dinero se podría financiar la construcción de más de 6.000 viviendas asequibles, rehabilitar 52.000 y aplicar bonificaciones fiscales a casi 120.000 inquilinos durante la próxima legislatura.

Sin embargo, el Gobierno no podrá determinar qué se hace con ese dinero, excepto que tenga que ver con la vivienda. Se destinará íntegramente a las comunidades autónomas, un detalle que exigió Junts para poder aprobar la medida.

Sánchez, a la vivienda

Cinco años y Sánchez plantea ahora que esos millones se destinen a vivienda. Tiene sentido, estando en campaña.

Precisamente fue la vivienda lo que hizo que estallara la legislatura de Sánchez y que este decidiera convocar elecciones. Desde entonces, su argumentario por la lucha de la vivienda ha dado un giro hacia la izquierda alternativa.

De hecho, en su programa electoral muchas de las medidas ya las defendía Frente Amplio y, antes, Sumar.

A su vez, Sánchez saca pecho ante las medidas tomadas durante sus años de Gobierno, a pesar de las movilizaciones en la calle.

Durante el debate cara a cara entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP, el actual jefe del Ejecutivo defendió que durante su Gobierno se habían construido un millón de viviendas y que, además, el 13% de ellas son protegidas.

Pero la realidad es otra. Según los propios datos del Ministerio de Vivienda, durante los años de Gobierno de Pedro Sánchez tan solo se terminaron 749.987 viviendas. De ellas, 90.005 obtuvieron la calificación definitiva de vivienda protegida, el 12% del total.

Eso sí, se han iniciado las obras de 989.533 viviendas, un dato más aproximado al millón pero que tampoco llega.