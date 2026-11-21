Captura del vídeo de Pedro Sánchez publicado en X este sábado y que después ha borrado. Redes sociales.

Sánchez anuncia la prórroga del impuesto a la banca "hasta 2027": "1.400 millones de euros para políticas de viviendas"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez anuncia en 'Julia en la Onda' la prórroga del impuesto a la banca hasta el año 2027. El Ejecutivo prevé recaudar 1.400 millones de euros que se destinarán íntegramente a políticas de vivienda. El presidente del Gobierno se muestra satisfecho con su cara a cara frente a Feijóo y confía en la victoria en las elecciones. Sánchez defiende las medidas en Cataluña, niega humillaciones de Puigdemont y afirma que buscará votos "debajo de las piedras" para evitar un pacto PP-Vox.

El presidente del Gobierno ha confesado que "hay sorpresa" para el último Consejo de Ministros antes de elecciones que se celebrará el martes de la semana que viene ya que prorrogarán "el impuesto a la banca hasta 2027".

"Vamos a prorrogar el impuesto a la banca hasta el año 2027 con el que recaudaremos 1.400 millones de euros para políticas de viviendas como viviendas de protección, dar bonificaciones fiscales a inquilinos y rehabilitar viviendas", ha anunciado este sábado en 'Julia en la Onda', el programa de Julia Otero en Onda Cero.

Sánchez ha defendido que tiene "todo el sentido" si se tiene en cuenta que la vivienda es la principal preocupación de los españoles. "No creo que la banca española tenga motivos para quejarse, cuando uno mira cuentas de resultados ve que, entre otros sectores, la banca ha ganado su dinero con este Gobierno socialcomunista que dicen algunos de la derecha", ha dicho el presidente.

Fuentes de Moncloa han precisado a Efe que con los impuestos se podría financiar la construcción de más de 6.000 viviendas asequibles, rehabilitar 52.000 y aplicar bonificaciones fiscales a casi 120.000 inquilinos durante la próxima legislatura.

Transcurrida menos de una hora, el líder de los socialistas ha publicado un vídeo en X con el que confirmaba el anuncio que había hecho en el programa radiofónico. Sin embargo, al rato ha borrado la publicación.

Otero ha interpelado a Sánchez de manera concisa con la primera pregunta: "¿Qué le pasó en el debate?". Sánchez ha sacado pecho y ha defendido su actuación en el cara a cara de este jueves con Feijóo y ha mantenido que él salió "satisfecho". "El debate transcurrió como yo quería que transcurriera".

Acerca de los siguientes debates electorales que se celebrarán el próximo lunes 23 y el jueves 26 de noviembre, el candidato a la presidencia ha confesado que va a ser " educado". Asimismo, ha reiterado la defensa de su actuación en el cara a cara: "A mí que me critiquen por ser contenido en estos tiempos de polarización e insultos no me parece mal".

Ha incidido en que su objetivo era "persuadir" a un "grupo importante de indecisos" que va a "decidir" el resultado de las elecciones que, en su opinión, está "muy ajustado ahora mismo".

Feijóo va a perder las elecciones el próximo domingo #29N. https://t.co/S0k7QYscs1 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 21, 2026

"Lo que tenemos que hacer es persuadir a las personas que no tienen el voto decidido, el resultado es muy ajustado. Yo estoy confiado de que vamos a ser la primera fuerza y que vamos a poder seguir gobernando cuatro años más", ha asegurado.

Asimismo, ha reiterado que "no ha visto nunca una movilización como esta" para intentar defender su posición frente a lo que vaticinan las encuestas —que dan la mayoría al PP—. "Las encuestas se han convertido en un instrumento de propaganda electoral que no tiene que ver con la representación de la sociedad", ha espetado.

Ha considerado que el PP tendrá que hacer una reflexión profunda tras las elecciones sobre su "oposición destructiva" basada en "insultos y bulos" que, ha estimado, no llevarán a Feijóo a La Moncloa.

Respuesta a Puigdemont

Sánchez defiende "que la única ambición que ha tenido con la convivencia de Cataluña es que se produjera". Es por eso que ha explicado: "La ley de la amnistía y los indultos nunca los hice por los líderes del procés, sino por la sociedad catalana que pedía que esos líderes no podían estar encarcelados mucho más tiempo".

"Todos esos procesos de normalización han llevado a que tengan un líder socialista y disfrutar del crecimiento económico", ha apostillado.

Sánchez ha sido cuestionado por la entrevista del expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, al diario El Mundo en la que dijo que se aprovechó de la "ambición desmedida" de Sánchez "para derrotar a España" en el marco de la negociación con el PSOE para la investidura de 2023 y en la que le tildó de "cínico y amoral".

Ante las críticas de Puigdemont el presidente ha dicho: "Discrepo". Además, ha negado que no sienta las palabras de Puigdemont como una humillación y ha insistido en que buscará votos "hasta debajo de las piedras", también los de Junts, si los necesita para conformar una mayoría progresista que le permita seguir gobernando.

"Voy a buscar votos debajo de las piedras para evitar un gobierno del PP y Vox", ha dicho, aunque ha confesado que "aceptará el resultado electoral" que llegue.

"Expandir el AVE"

Sánchez ha defendido la gestión de Óscar Puente al ser preguntado por el reciente acuerdo al que ha llegado Carlos Cuerpo con los maquinistas —que ha conseguido disolver las huelgas—.

Otero ha destacado que la inversión que ha hecho, tanto Sánchez como otros presidentes, se han centrado, en su mayoría, en "expandir el AVE" en lugar de "en mantener".

El presidente ha confesado que está "de acuerdo en que hay que invertir más", pero que ellos han hecho frente a tres aspectos: "Revertir los recortes en mantenimiento y seguridad de la red, expandir la línea de alta velocidad y afrontar la modernización de la línea ferroviaria".

"Nosotros hemos mantenido el derecho fundamental de movilidad al mismo tiempo que hemos ido modernizando la liberalización. Óscar Puente ha dicho que no estaba de acuerdo, pero yo creo que ha traído cosas buenas, ya que ha bajado un 40% el coste de los billetes", ha destacado.

A la última pregunta de Otero: "Si pierde , ¿se quedará como líder de la oposición?", el líder de los socialistas ha sido tajante: "Voy a ganar".