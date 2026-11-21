Feijóo pide que cada votante del PP "lleve a diez más": llama a la participación ante 12.000 valencianos en el mayor mitin de la campaña

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo pide la participación masiva y anima a cada votante del PP a 'llevar a diez más' a las urnas para culminar la campaña electoral. El PP reúne a 12.000 personas en la Plaza de Toros de Valencia en el acto más multitudinario de su campaña, exhibiendo músculo tras el debate cara a cara. El líder popular llama a evitar el exceso de confianza y a no fiarse de las encuestas para asegurar el cambio político. El mitin contó con la participación de la cúpula nacional del partido y líderes autonómicos como Juanfran Pérez Llorca y María José Catalá.

Alberto Núñez Feijóo ha llamado este sábado a la participación masiva el próximo 29 de noviembre. "Pido que cada votante del PP lleve a 10 más", ha afirmado en un mitin en Valencia.

Ante un auditorio de 12.000 personas en la Plaza de Toros en el que ha sido el acto más multitudinario de su campaña electoral, el líder de los populares ha tratado de rebajar la euforia de la "victoria emocional" en el debate con Pedro Sánchez del pasado jueves. "Esto no ha acabado. Tenemos que culminarlo el 29 de noviembre. No hay nada hecho. No os fiéis de las encuestas, de ambientes, de nada. Los conocemos. Son capaces de todo y heridos son más peligrosos", ha señalado.

En el cara a cara con el presidente del Gobierno, ha dicho, "se sentaron dos personas con diferente manera de ver la vida": "La corrupción y la honestidad. La incompetencia y la gestión. La soberbia y el servicio. El yo y el nosotros. El pasado y el futuro".

"El jueves no entré solo en ese plató. Sentí los mensajes, las llamadas y lo que me pedía la gente por la calle: 'Dile lo que pensamos'. Sentí a millones de personas detrás. Pensé en ese autónomo hasta el carajo de pagar impuestos, en la familia que no puede pagar la luz, en los jóvenes que no pueden pagar el alquiler, en los ceutíes, en los valencianos que se han sentido abandonados", ha indicado.

Así, ha pedido el voto masivo. "En esta plaza se sabe muy bien que con el paseíllo no se gana nada. Cada uno tiene que multiplicarse por 10. Por el amigo que duda, por el que votó socialismo. Que no nos encuentren celebrando, que nos encuentren trabajando", ha incidido.

Vista aérea de la Plaza de Toros de Valencia. Biel Aliño / EFE

El mitin ha sido de absoluta relevancia para el PP nacional y el de la Comunitat. En un ambiente festivo, desde primera hora de la mañana cientos de personas se agolpaban frente a la Plaza de Toros tras desplazarse desde diferentes puntos de la autonomía. Ya dentro, en el coso, la sensación que predominaba era de 'subidón' tras el debate del pasado jueves en el que salió vencedor Feijóo.

"Estamos disfrutando", afirmaban multitud de cargos populares ante el desarrollo de la campaña y al comprobar el lleno de la plaza, escenario simbólico e histórico de victorias electorales del partido.

El reto de la movilización ordenado por Génova ha puesto a trabajar a la estructura del partido en la Comunitat a todos los niveles para lograr la imagen de este sábado. Una prueba de fuego -superada- para Pérez Llorca -pendiente de ser ratificado como candidato en 2027- y para las direcciones provinciales.

El partido había preparado 300 autobuses y también han asistido varios miembros de Génova y representantes nacionales: el secretario general de los populares, Miguel Tellado; el portavoz del partido, Borja Sémper; el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo; el vicesecretario de Economía, Alberto Nadal; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; o la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.

Alrededor de las 12:00, Feijóo ha entrado en el coso, al que ha dado toda la vuelta acompañado por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; la alcaldesa de Valencia y cabeza de lista al Congreso María José Catalá; y los tres presidentes provinciales: Vicente Mompó (Valencia), Marta Barrachina (Castellón) y Toni Pérez (Alicante).

El acto con la intervención del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó. "Te dije que no íbamos a llenar la plaza de toros, que íbamos a reventarla", ha trasladado a Feijóo, a quien le prometió en precampaña el lleno que hoy se produce.

Después le ha llegado el turno de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, quien ha protagonizado un emotivo momento al pedir "un aplauso al cielo" en homenaje a Rita Barberá, la histórica alcaldesa de la ciudad. Este lunes 23 de noviembre se cumplirán diez años de su trágica muerte en un hotel de Madrid.

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha subrayado que es "la novena vez" que el PP ha llenado la Plaza de Toros, "y solo con alicantinos, valencianos y castellonenses". Su momento más aplaudido ha llegado cuando se ha burlado de Compromís por haber sido "los pagafantas" de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

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