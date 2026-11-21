Feijóo afea a Pedro Sánchez su política exterior con Marruecos, abogando por poner fin a las regularizaciones masivas y promoviendo expulsiones por delitos graves o centros de retorno.

Plantea un plan migratorio basado en el pacto europeo para identificar a los recién llegados en un máximo de siete días y determinar la edad de los posibles menores en 72 horas.

El líder del PP propone la creación de un mando único en materia de inmigración, el refuerzo de la Guardia Civil y la Policía, y la presencia estable de Frontex.

Alberto Núñez Feijóo promete desplegar a las Fuerzas Armadas ante crisis de seguridad nacional tras visitar la isla de El Hierro y conocer los nuevos incidentes con Marruecos en Ceuta.

Alberto Núñez Feijóo prometió este viernes en Tenerife "el despliegue de las Fuerzas Armadas cada vez que lo exija la seguridad nacional".

Lo hizo después de visitar El Hierro por la mañana, la isla de 12.000 habitantes que ha recibido más de 11.000 migrantes en una oleada de cayucos masiva este mes de noviembre; y en el mismo día en que este periódico desvelaba un nuevo incidente con embarcaciones marroquíes en las recién iniciadas obras del espigón del Tarajal, en Ceuta.

Según fuentes policiales y testigos presenciales, hasta seis zodiacs marroquíes impidieron el jueves los trabajos de prolongación del espigón y el Gobierno ordenó suspenderlos. Interior desmintió los hechos, que sí fueron confirmados por el Ejecutivo local.

Fuentes gubernamentales aseguran que las obras "continúan", y desde el Ejecutivo de Juan Jesús Vivas se corrige esa afirmación: "Se pudieron reanudar, después de la interrupción por parte de los agentes de Rabat".

El líder del PP se refirió al "descontrol migratorio y de política exterior" del Gobierno de Pedro Sánchez , uniendo la situación de ambos territorios a su compromiso de no dejarlos solos: "Cómo vamos a dejar sola a Ceuta si es española desde hace 500 años".

Alberto Núñez Feijoo, líder del PP, reunido este viernes con representantes de Cruz Roja, Salvamento Marítimo, Policía y Guardia Civil, en El Hierro (Canarias). Diego Puerta

Tras recorrer El Hierro, denunciaba los "servicios públicos desbordados" y una población de una isla que "se sintió abandonada por el Gobierno de Sánchez".

En el muelle de La Restinga, había anunciado un "mando único" para inmigración si llega a la Moncloa, que tendrá muy probablemente rango ministerial, según las fuentes consultadas.

En el mitin de Tenerife, el primero tras el cara a cara con Pedro Sánchez, añadió dos compromisos "irrenunciables", ambos basados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA): identificar a quienes llegan "en un máximo de siete días" y determinar la edad de los que aleguen ser menores "en un tope de 72 horas".

Su plan incluye reforzar la Guardia Civil y la Policía, solicitar una "presencia estable de Frontex" y mejorar la cooperación con Europol.

También promete más patrulleras, drones y tecnología de defensa, combatir el tráfico de personas y utilizar "todos nuestros recursos diplomáticos" con los países de origen y tránsito.

Feijóo pidió convertir la victoria que le atribuyen las encuestas en movilización electoral: "Hemos ganado un debate pero aún no hemos ganado las elecciones", advirtió.

Y reclamó, en ese sentido, pelear "día a día, barrio a barrio, voto a voto", apelando también a populares huidos, "socialistas desencantados" e incluso "abstencionistas".

Marruecos y la frontera

Esa intervención prolongaba el choque del jueves, cuando Feijóo convirtió Marruecos en el eje de sus reproches durante el bloque de inmigración y política exterior. "¿Qué le debe usted a Marruecos, señor Sánchez?", preguntó al presidente, al que exigió explicaciones, remontándose incluso al cambio de posición sobre el Sáhara, en 2022.

El candidato popular señaló una "dependencia" de Rabat, insinuando una deuda oculta. Y se preguntó "qué ha obtenido" España a cambio de entregar la antigua provincia española.

Después de que Sánchez lo empujara hacia la "internacional ultraderechista" de Trump, Milei y Bolsonaro, Feijóo ironizó: "Me ha faltado escucharle decir que usted no depende de Rabat", en referencia a sus "agradecimientos" a Mohamed VI tras el asalto masivo de finales de julio a Ceuta.

La denuncia de falta de previsión y de efectivos, la referencia a las advertencias del CNI sobre la responsabilidad marroquí se unió a las acusaciones de "fomentar la inmigración irregular", frente a su promesa de una inmigración "legal, ordenada, con contrato de trabajo".

"Queda la final"

Por eso, este viernes en Tenerife, Feijóo se jactó de que puso a Sánchez "ante el espejo de su corrupción y de su gestión" al tiempo que él ofrecía "una España mejor". Rechazó las críticas de marrullería, reivindicando un simple "relato de los hechos", y destacó a "la desgana, las mentiras y los silencios" de su adversario.

El líder del PP ha endurecido su discurso migratorio con el avance de la campaña, vinculando la crisis con el aumento de la "delincuencia en los barrios", proponiendo centros de deportación en terceros países "para quien entre de manera ilegal" en España y ofreciendo, este viernes en Tenerife, "seguridad y orden" como receta ante este diagnóstico.

Su oferta incluye un visado por puntos, expulsiones por delitos graves y "el fin de las regularizaciones masivas".

También acusó al presidente de enfrentar a los españoles, con su "mala gestión", su "corrupción", y levantando muros: "Cogeremos las piedras del muro y con ellas levantaremos el puente de entendimiento que necesita nuestro país", proclamó entre ovaciones.

Pero advirtió contra la confianza, tras el debate: "Fue un partido y todavía queda la final".

Sus compromisos con Canarias incluyeron, además, más vivienda y obras hidráulicas, blindar los descuentos al transporte de residentes y favorecer mejores salarios. "Mi primer compromiso si llego a la Moncloa es que jamás dejaré sola a Canarias ni a ninguna parte del país", concluyó.