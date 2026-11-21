Diana Morant dice que se quedó con las ganas de que Sánchez le diera "cuatro bofetadas bien dadas al energúmeno de Feijóo"

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LO ESENCIAL Las claves Diana Morant afirmó en un mitin en Ontinyent que le hubiera gustado que Pedro Sánchez le diera "cuatro bofetadas bien dadas" a Alberto Núñez Feijóo. La ministra de Ciencia y líder del PSOE valenciano tildó al presidente del PP de "energúmeno", "mentiroso" y "rabioso" tras el cara a cara electoral. Morant aseguró que Feijóo seguirá en la oposición cuatro años más y defendió que Sánchez fue el único que presentó propuestas y un proyecto de país. El Partido Popular ha exigido una rectificación pública a Morant tras condenar sus declaraciones por considerarlas inaceptables y promover la violencia.

El presidente Pedro Sánchez ha basado su campaña electoral en contraponer la "buena política" de su Gobierno con la "mala educación" de los líderes del PP.

Su ministra de Ciencia Diana Morant dio una nueva lección de ello, el viernes en un acto del PSOE celebrado en Ontinyent (Valencia).

La nueva líder del PSOE valenciano aseguró que, al ver el cara a cara electoral televisado del jueves, se quedó con las ganas de que Sánchez le hubiera soltado "cuatro bofetadas bien dadas" a Feijóo, al que calificó de "energúmeno".

Morant hizo estas declaraciones en un mitin del PSOE, en el que estuvo acompañada por la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y la ex delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé (que ahora encabeza la lista del PSOE al Congreso por Valencia).

Al comentar el cara a cara televisado, Morant afirmó que vio a un "Feijóo mentiroso, rabioso".

Las declaraciones de Diana Morant promoviendo la violencia son inaceptables y no pueden normalizarse en democracia. La discrepancia política jamás puede justificar ni banalizar la violencia. Exigimos a Diana Morant una rectificación pública. https://t.co/xHHJK8ckjy — Partido Popular (@ppopular) November 21, 2026

"Ese Feijóo que dice que no ha sido presidente porque no ha querido", apostilló, "pues mira, se quedará con la rabia, porque estará otros cuatro años sin ser presidente, porque lo será Pedro Sánchez".

Según Diana Morant, en el debate comparecieron el presidente del Gobierno que iba con "propuestas y un proyecto de país", frente a "un energümeno", que intentaba arrastrarle al "barro".

La líder del PSOE valenciano asegura que acabó "apagando la tele", porque se puso "negra" ante ese espectáculo.

"Sé que a todos nos hubiera gustado que el presidente le hubiera pegado cuatro guantazos bien pegados", añadió entre las risas de los militantes del PSOE asistentes al acto.

El PP ha condenado en las redes sociales estas declaraciones, que considera "inaceptables", por considerar que "promueven la violencia": "No pueden normalizarse en democracia".

"La discrepancia política jamás puede justificar ni banalizar la violencia", añaden los populares en un mensaje en las redes sociales.

El PP ha exigido a la ministra que pida disculpas públicamente por sus palabras.