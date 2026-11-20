El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, el día 13 en un acto de campaña en Palma de Mallorca. Europa Press

Rufián asume que Feijóo se ha "comido" a un Sánchez "mal asesorado" y Vox cree que la "baza del miedo" ha fracasado

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LO ESENCIAL Las claves Gabriel Rufián critica la actuación de Pedro Sánchez en el cara a cara asegurando que no se lo preparó o estuvo mal asesorado frente a Alberto Núñez Feijóo. Irene Montero y Ada Colau arremeten contra el debate al considerarlo un chantaje del voto útil y critican que no se respondiera a las mentiras de la derecha en vivienda. Feijóo se muestra satisfecho tras el cara a cara pero advierte a los suyos de que la clave final estará en las votaciones del 29N. Pedro Sánchez defiende su intervención desde Ferraz, resumiendo el encuentro como un choque entre la buena política y la mala educación de su rival.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, no ha esperado a que terminara el debate para sentenciar su resultado. Y tiene claro quién ha sido el perdedor.

"Si Feijóo te come así en un debate es que o no te lo has preparado o es que estás mal asesorado", ha escrito Rufián en X, "o ambas", ha apostillado.

Por su parte, la candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha pedido "sacudirse el chantaje del voto útil" con el que Sánchez intenta neutralizar a los partidos situados a su izquierda.

Si Feijóo te come así en un debate es que o no te lo has preparado o es que estás mal asesorado. O las dos. #CaraACara2026 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 19, 2026

"Cuanto más escuchas a Feijóo y a Sánchez más ganas te entran de otra huelga general", ha escrito Montero.

Ha animado a los votantes a echarse "a las calles, y a sacudirse el chantaje del voto útil y dar fuerza a quienes sí nos vamos a atrever a bajar el precio de los alquileres".

Luego ha lamentado que el cara a cara se haya reducido a "dos hombres debatiendo por la Presidencia".

Entre ellos, eso sí, una mujer, la periodista María Casado, que ha estado impecable en la labor de moderar a ambos interlocutores.

Cuanto más escuchas a Feijóo y a Sánchez más ganas te entran de otra huelga general A las calles, y a sacudirse el chantaje del voto útil y dar fuerza a quienes sínos vamos a atrever a bajar el precio de los alquileres #CaraACara2026 — Irene Montero (@IreneMontero) November 19, 2026

La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, ha visto un debate "fallido".

Y ha asegurado, en declaraciones a La Sexta, que se ha quedado con las ganas de contestar a "tantos bulos y mentiras que ha lanzado el líder del PP, en materia de vivienda y corrupción".

"Las que luchamos por la vivienda, por la subida de los salarios, por la educación pública, por las pensiones, por la sanidad, por la igualdad y en contra del genocidio en Palestina tenemos mucho que decir. Y lo vamos a decir", ha dicho Colau en alusión al debate a cuatro del próximo jueves (del que ha quedado excluido Podemos).

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha constatado que Pedro Sánchez "tiene un problema para explicar su política de vivienda", ya que el precio de los alquileres se ha disparado durante sus ocho años en la Moncloa.

"Ese problema tiene una solución: votar al Frente Amplio", ha agregado.

El portavoz de Vivienda de Vox, Carlos H. Quero, ha considerado que la "baza del miedo" esgrimida por Sánchez en el debate ha fracasado.

A su juicio, lo que temen realmente los españoles es que "todo siga como está: servicios públicos colapsados, listas de espera récord, gente que no puede alquilar y ciudades invadidas como Ceuta y El Hierro", ha desgranado.

Quero ha echado en falta que Feijóo y Sánchez hayan dedicado más tiempo a hablar del problema de la inmigración.

Y ha recalcado que PP y PSOE son responsables por igual de la política de "fronteras abiertas" que ha provocado que hayan entrado en España 6 millones de personas irregularmente en los últimos cinco años, según ha asegurado.

Al concluir el cara a cara, Feijóo ha asegurado a preguntas de los periodistas que ha "disfrutado" con el debate. "Y espero que los españoles también".

Desde allí, se ha dirigido a la sede de la calle Génova, donde ha sido recibido con gritos de "¡Presidente, presidente!"

Ante los afiliados y cargos del partido, Feijóo se ha mostrado "satisfecho" por el desarrollo del debate.

"Creo que hay muchos españoles que también se sienten satisfechos, representados, escuchados y, ¿por qué no?, esperanzados", ha comentado.

Pero ha advertido que "esto no ha acabado". Es "como cuando juegas la Champion y tienes un excelente resultado", pero "queda el partido de vuelta", ha advertido.

Feijóo ha aclarado que no se refiere al debate a cuatro del próximo jueves, sino a la jornada electoral del 29N: "Ahí no se puede fallar", ha recalcado.

Por su parte, el presidente Pedro Sánchez se ha dirigido desde los estudios a la sede de la calle Ferraz.

Allí ha resumido el debate como una confrontación ente la "buena política", que él mismo representa, y la "mala educación" de su antagonista.

Sánchez ha destacado que, durante su intervención, ha "reconocido los errores que hayamos podido cometer", pero enfrente sólo ha encontrado "todo reproches y ninguna respuesta".

Tras este balance, el presidente se ha mostrado convencido de que ahora el PSOE está "un paso más cerca de ganar las elecciones y volver a gobernar cuatro años más".

Por ello ha animado a los militantes del partido: "Nos quedan muy pocos días de campaña, hay que sudar la camiseta y tenemos que hacerlo hasta el último minuto, la última papeleta, el último colegio electoral".