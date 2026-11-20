Tras el asalto masivo de julio, las autoridades locales reclaman más recursos al Estado, refuerzo fronterizo y la repatriación a Marruecos ante la saturación de los centros.

El Gobierno de Ceuta ha llevado al Estado a los tribunales para no asumir el coste de las pruebas de determinación de edad de los migrantes, argumentando que la competencia es del Ministerio Fiscal.

Atender a cada menor cuesta unos 100 euros diarios, un volumen asistencial que ha obligado a la ciudad a habilitar 13 nuevos recursos de alojamiento y a aprobar presupuestos de emergencia.

Ceuta tutela a 3.767 menores extranjeros no acompañados, lo que supone un gasto de unos 135 millones de euros al año, equivalente al 30% del presupuesto anual de la ciudad para 2027.

Ceuta tiene bajo su protección a 3.767 menores extranjeros no acompañados (menas), según el último dato oficial confirmado por los gobiernos de Pedro Sánchez y de Juan Jesús Vivas. Atenderlos cuesta, según fuentes del Gobierno local, "unos 100 euros diarios" por persona.

Mantener ese volumen de acogida supone, por tanto, unos 376.700 euros al día. O lo que es lo mismo, unos 11,3 millones por cada mes. Así, la factura anual superaría los 135 millones, lo que equivale, aproximadamente, al 30% de los 448,48 millones del presupuesto de la ciudad para 2027.

El presupuesto inicial de 2026 había consignado 13,63 millones para el programa de Menores. Una cantidad que equivale, a día de hoy, a poco más del coste de un mes de atención, dado el volumen actual de acogidos y el coste unitario que facilita el Gobierno ceutí.

Aquella dotación incluía sólo seis millones para la "Emergencia atención menores migrantes". Otros 2,8 millones estaban consignados para contratos de plazas de acogida. Finalmente, había otros casi 1,8 millones para contratos de centros y 1,4 millones para gastos de vigilancia.

El programa inicial muestra la distancia entre la previsión presupuestaria inicial y la dimensión alcanzada por la acogida tras el asalto masivo a Ceuta de casi 100.000 personas los días 30 y 31 de julio.

Una ayuda "insuficiente"

Ceuta ha presentado recientemente unas cuentas para 2027 que denomina "presupuestos de guerra". Las partidas crecen en un 5,38%, pero las inversiones reales caen un 13,45%, hasta 34,14 millones, "dado el aumento de los costes ordinarios, tras la invasión", apuntan las fuentes.

De este modo, el coste anual proyectado de atender a los menores equivaldría a unas cuatro veces toda la partida prevista de inversiones en las cuentas públicas de la ciudad para 2027.

La comparación permite dimensionar la inmensidad del esfuerzo que se le está exigiendo al Gobierno de Vivas, y confirma la necesidad de aliviarla "con su repatriación a Marruecos", según las fuentes.

La subvención extraordinaria de 45,32 millones aprobada por el Estado en octubre no cubría la atención a menores. "Esa estimación no incorpora los costes de atención a menores extranjeros", precisó a EL ESPAÑOL entonces la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani.

La consejera reclamaba continuidad en la financiación: "Si las necesidades continúan en 2027, el apoyo estatal también deberá continuar".

"Hacen falta modificaciones legislativas y recursos extraordinarios nuevos", reclamaba el vicepresidente Alberto Gaitán también. Su petición no se limitaba al dinero: incluía refuerzo fronterizo y una respuesta estatal con medios ante una situación que había "desbordado todas las previsiones".

A los tribunales

El último conflicto gira alrededor de una factura mucho menor en su montante, 4.939,58 euros, pero igual de simbólica en su significado. Ceuta ha llevado al Gobierno de España a los tribunales por tratar de cobrarle las pruebas de determinación de edad a 14 menores en el Hospital Universitario local.

La Ciudad considera que debe pagarlas el Ministerio de Sanidad, a través de INGESA. "Este asunto llevamos recurriéndolo con anterioridad a la invasión procedente de Marruecos", explican fuentes locales.

El acuerdo del Consejo de Gobierno de Vivas, al que tuvo acceso este diario, sostiene que "la competencia es del Ministerio Fiscal, y no de las entidades públicas" de Ceuta. El Ejecutivo ceutí defiende que, mientras no se determine la minoría de edad, la responsabilidad corresponde al Estado.

La Administración sanitaria atribuye el coste a la entidad que ostenta "la tutela o guarda del menor" y, precisamente, el equipo de Vivas se acoge a eso: hasta que no es oficialmente menor, el migrante no es responsabilidad de la administración autonómica.

Las facturas siguen pendientes de cobro y Ceuta prevé continuar el litigio, si es necesario, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Mensajes contradictorios

Los datos de los menores que entraron dentro del asalto masivo han ido cambiando, al mismo tiempo que Moncloa e Interior iban admitiendo que no fueron 50.000 sino "más de 100.000" los asaltantes.

El día 5 de agosto, Ceuta atendía a 1.160 menores: "Algunos están escondidos en los montes y en las playas", explicaban fuentes locales, mientras Junts se felicitaba por que Cataluña quedara fuera de un eventual reparto.

El 12 de septiembre, Sira Rego cifraba en 2.100 los menores presentes en Ceuta, "un tercio de ellos niñas". Diez días después, los mensajes del Gobierno sobre su destino resultaban contradictorios.

La ministra de Infancia aseguraba que "la mayoría" se quedaría en España: "Quieren quedarse y la ley los protege". Ángel Víctor Torres afirmaba que "la mayoría va a regresar" a Marruecos, y fuentes de Moncloa sostenían que "ambos tienen razón".

El balance publicado el 7 de noviembre, al cumplirse 100 días del asalto masivo, recogía ya 316 traslados a la Península, entre reagrupaciones familiares y derivaciones a otras Comunidades Autónomas. Ningún menor había sido reunido con su familia en Marruecos, y siguen sin haberlo hecho.

Menas reclamando acogida

La protección era urgente: en septiembre, Fiscalía informó de más de 30 agresiones sexuales investigadas contra mujeres migrantes llegadas en julio. Al menos 12 víctimas eran menores.

En octubre, cientos de menores seguían fuera de los centros. La expectativa de ser filiados durante la visita de Rego al barrio de El Príncipe los congregó en el campo de fútbol, pero abandonaron el recinto sin la solución que esperaban.

Semanas después, adolescentes dormían junto a la comisaría o en la playa y reclamaban: "Queremos centro de menores". El 23 de octubre, fuentes locales cifraban sólo en 286 los triajes realizados entre 3.331 tutelados: el 8,6%, transcurridos 85 días desde la entrada masiva.

Ese balance publicado a los 100 días del asalto masivo recogía 21 millones gastados únicamente en los recursos de alojamiento de menores durante los últimos meses.

Ceuta cuenta ahora con 23 recursos para menas, 13 de ellos habilitados tras el asalto.

La advertencia de Gaitán resume el límite material de una acogida cuya factura sigue creciendo: "Seguimos abriendo, pero ya no sabemos dónde".