Feijóo pregunta a Sánchez si la Fiscalía Anticorrupción investiga contratos a la Indra de Escribano por valor de 6.000M

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo pregunta a Pedro Sánchez si Anticorrupción investiga adjudicaciones de Defensa por 6.000 millones de euros a Indra y a la empresa Escribano. Un informe de la IGAE detectó posibles anomalías, inconsistencias documentales y limitaciones en la competencia en programas como el vehículo blindado 8x8 Dragón o el sistema Silam. Sánchez no confirmó ni desmintió la investigación de la Fiscalía tras la pregunta formulada por el líder de la oposición durante su cara a cara. Ambos líderes chocaron también por el gasto militar y los compromisos con la OTAN, discrepando sobre el porcentaje del PIB a destinar a Defensa y el impacto en los servicios públicos.

Con el cara a cara transitando por el gasto militar y la cantidad del PIB que habría que destinar a esta partida, Alberto Núñez Feijóo aprovechó para preguntar a Pedro Sánchez por unas presuntas irregularidades en las contrataciones del Ministerio de Defensa con la Indra de Escribano.

"¿Es verdad que la Fiscalía Anticorrupción está investigando 6.000 millones de euros de adjudicaciones de Defensa a Indra? ¿Por qué usted ha tenido tres presidentes de Indra, hay algo que ocultar?", le espetó el líder del PP al presidente del Gobierno.

Sánchez ni confirmó ni desmintió la investigación, que se apoyaría en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), encargado tras una denuncia de un particular a finales del año pasado, que apreciaba posibles anomalías en los procedimientos de contratación.

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Según adelantó El Independiente, más de 6.000 millones de euros de los préstamos públicos concedidos para financiar los programas de defensa habrían ido a parar a Indra o a uniones temporales de empresas en las que participa junto a Escribano, lo que supone un 84% de los más de 7.200 millones de euros vinculados al Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa.

Las principales observaciones afectarían al programa del vehículo blindado 8x8 Dragón, de TESS Defence, por más de 2.000 millones de euros; al sistema lanzacohetes Silam, liderado por Expal y Escribano, por unos 576 millones de euros, y a contratos de sistemas antidrones.

El informe de la IGAE apunta a indicios de que algunos adjudicatarios estaban identificados de antemano, al empleo de procedimientos con competencia limitada y a determinadas inconsistencias documentales y económicas. Asimismo, cuestiona algunos plazos de licitación, la configuración de determinados concursos y el uso de financiación pública vinculada a estos programas.

El pasado mes de febrero, en una comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, defendió que una gran parte de los programas del plan de Defensa del Gobierno se hayan adjudicado a Indra, dada su "acreditada solvencia" y su "acreditada experiencia" en la gestión de este tipo de proyectos.

Valcarce respondió así a una pregunta de un diputado del PP que le interrogó sobre los criterios por los que el Gobierno concedió 16.590 millones de euros de un total de 33.936 de los programas de forma directa a Indra Group, así como a las empresas vinculadas a su presidente.

Choque Sánchez-Feijóo

Sánchez y Feijóo chocaron durante su cara a cara por el gasto militar y los compromisos adquiridos con la OTAN. El presidente del Gobierno vaticinó que un Gobierno del PP incrementará hasta el 5% del PIB las inversiones en Defensa y el jefe de la oposición le recordó que él mismo firmó ese compromiso en la cumbre de la Alianza Atlántica.

"El presupuesto de Defensa lo ha firmado usted", subrayó Feijóo, que también se comprometió a no hacer recortes para cumplir con los aliados de España en materia de seguridad. "Yo no voy a poner en solfa los servicios públicos por el gasto en Defensa. Primero están los servicios públicos y después el gasto en Defensa".

Sánchez le dijo a su oponente que aumentar el gasto militar hasta el 5% del PIB -actualmente es del 2%- supondría una inversión de 80.000 millones de euros. "¿Cómo va a hacer frente? ¿Vía impuestos a la clase trabajadora? ¿Vía recortes al Estado del bienestar? ¿O ambas?".

Feijóo concluyó este tramo del debate diciendo que "yo no le voy a mentir a mis socios, no voy a decir una cosa dentro y después llegar a una rueda de prensa y decir la contraria".