Sánchez intentó presumir de los datos del PIB y empleo, mientras que Feijóo contrapuso el encarecimiento de la cesta de la compra, la pérdida de poder adquisitivo y el descontento social.

La corrupción, la gestión de la vivienda y las deficiencias en las infraestructuras del AVE marcaron los momentos de mayor tensión y reproches directos durante los 90 minutos de debate.

Pedro Sánchez mantuvo un tono bajo y defensivo, eludiendo confrontar directamente para captar al electorado indeciso moderado, lo que derivó en una imagen de falta de firmeza.

Alberto Núñez Feijóo logró acorralar a Pedro Sánchez en el cara a cara previa a las elecciones generales imponiendo un ritmo agresivo y basado en la dura crítica a su gestión.

Alberto Núñez Feijóo ha logrado acorralar a Pedro Sánchez en todos los frentes en el único cara a cara entre los dos candidatos para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Ya lo hizo en 2023 y ahora lo ha vuelto a hacer por una estrategia estudiada, pero fallida del líder socialista y presidente del Gobierno.

Siempre se discute si los ciudadanos votan por lo que se ha hecho o por lo que se va a hacer, y en este caso el líder del PP logró imponer la iniciativa basada en la dura crítica a la gestión de Sánchez, que a duras penas logró abrirse hueco planteando dudas sobre lo que hará Feijóo si gobierna con Vox.

Porque el líder socialista y presidente del Gobierno ha salido al debate sin pulso, con tono bajo, a la defensiva y sin dar respuesta a la avalancha de críticas de su oponente sobre su gestión.

Su equipo de Moncloa explica que todo era una estrategia para "mantener la calma ante la agresividad y responder a las falsedades con hechos, claridad y firmeza", pero ha terminado por dejar en manos del candidato del PP el ritmo y la iniciativa del debate.

Su equipo lo llama "refutación con altura" y cita al politólogo William E. Connolly para explicar lo que viene a ser eludir el barro para salir limpio. Lo que, finalmente, se materializó en la apariencia de falta de firmeza y hasta ausencia.

Para reforzar ese papel Sánchez ha pedido incluso perdón en tres ocasiones en asuntos clave como la corrupción, la vivienda y las víctimas de los trenes, y ha lanzado otras tantas frases preparadas dando la razón al líder del PP. "Estoy medio de acuerdo con usted", "le estoy dando la razón en parte" y "es verdad que hay que hacer mucho más", dijo mientras Feijóo le lanzaba la catarata de reproches y críticas.

El presidente no remontó y por momentos parecía eludir el debate. Hasta el punto de incurrir en errores como permitir que el líder del PP le interrogara sobre corrupción.

"¿Usted amañó las primarias?", le preguntó Feijóo. Sánchez, impertérrito, respondió con un tímido "no". A la siguiente pregunta, sobre "¿quién le pagó las primarias?", Sánchez se quedó mudo y hierático sin contestar, en el momento más tenso de los 90 minutos de debate.

También cayó dos veces en el error de dar por hecha la victoria del PP. Por ejemplo, al pedir a Feijóo que no derogue la ley de eutanasia, como si estuviera resignado a la derrota.

Moncloa explicó luego que Sánchez "no ha ido a por el voto convencido, sino a por los indecisos del PSOE, que están en su flanco más moderado y que lo que esperan ver es precisamente eso: un presidente serio, institucional, que conoce los temas y que no necesita mentir o caer en la hipérbole para defenderlos".

Nada sobre los votos de los situados a la izquierda del PSOE sobre los que se ha apoyado para mantener su suelo y que son muchísimos más que los que ha buscado en la zona media lindante con el PP.

Como Obama contra McCain

Es decir, que el pinchazo no es por errores de Sánchez, sino que sigue una estrategia preestablecida que, según esas fuentes, "conecta con las recomendaciones de los investigadores para combatir la desinformación: seleccionar las afirmaciones que requieren corrección, aportar pruebas y explicaciones comprensibles y mantener un tono respetuoso". Y señalan como precedente la estrategia que usó Barack Obama para ganar a John McCain en 2008. Es decir, hace 18 años en Estados Unidos y cuando Obama estaba en la oposición y se presentaba a sus primeras presidenciales con tono moderado para hacer frente a McCain y Sarah Palin.

El resultado es que incluso gran parte de la izquierda reconoce que el líder de la oposición ganó el debate , aunque Ferraz le acusa de interrumpir sin parar y de utilizar datos "falsos". "Si Feijóo te come así en un debate es que o no te lo has preparado o es que estás mal asesorado", escribió Gabriel Rufián en redes sociales admitiendo la derrota de Sánchez.

Feijóo, por su parte, buscó el voto de los convencidos y también de los que puedan dudar entre el PP y Vox, es decir, los votos del bloque de la derecha y la extrema derecha que buscan derrotar el sanchismo. Los convencidos de la corrupción del PSOE, que rechazan la inmigración y que quieren bajadas de impuestos.

En su debe está el exceso de interrupciones, en un tono con miles de revoluciones más que su contenido oponente.

"La contención de Sánchez ha ayudado a evidenciar la agresividad de Feijóo y a centrar a Sánchez. Y Feijóo hoy no ha parado de interrumpir, dar golpes bajos, mentir y protestar por unas reglas del debate que su propio partido había pactado", explicó luego Moncloa.

Su técnica volvió a ser la de la argumentación con metralleta, disparando ráfagas de reproches y acusaciones, especialmente sobre corrupción. De hecho, se ha buscado la forma para introducir en cada bloque referencias muy duras a los diferentes casos de corrupción.

El líder del PP salió a por todas en su primera intervención, mezclando las duras acusaciones de Carles Puigdemont contra Sánchez con los diferentes casos de corrupción. Un revolutum en el que incluyó Ceuta, la falta de Presupuestos o su frase "son las cinco y no he comido".

Bailar tras los accidentes

Sólo al final y sobre corrupción, el presidente ha hecho ademán de lanzarse al ataque, asegurando que el PP es "el partido más corrupto del sistema político español", recordando que la reforma de la sede de Génova se pagó con dinero negro y que Pablo Casado fue fulminado por denunciar la corrupción de Isabel Díaz Ayuso.

El presidente mencionó las medidas sobre corrupción que impulsó, pero en realidad ninguna de ellas ha sido aprobada definitivamente y, por tanto, ninguna está en el BOE.

Sin piedad ni freno avanzó Feijóo también en lo referido a los accidentes del AVE, incluso con algún exceso sobre el milagro que supone que esté vivo tras haber viajado repetidamente en tren. O la pregunta: "¿Si un familiar suyo hubiera muerto en uno de esos accidentes hubiera bailado en un mitin dos días después del funeral?".

"Pido disculpas y perdón a las víctimas, por supuesto que se lo pido, es un dolor que me llevaré conmigo", dijo Sánchez con timidez.

Como era previsible, el líder socialista se jactó de los datos macroeconómicos como el crecimiento del PIB o las cifras de paro, y Feijóo le respondió con los precios de los alimentos, los españoles que no llegan a final de mes o las subidas de impuestos para las rentas más bajas.

Sánchez y Feijóo han confrontado sus propuestas sobre vivienda incluidas en sus respectivos programas. "Parece que no es responsable de nada, es un irresponsable", le dijo Feijóo a Sánchez cuando atribuyó reiteradamente a las comunidades autónomas los problemas de la vivienda.

Al acabar, el líder del PP recibió a su equipo en el escenario del debate, mientras el del PSOE abandonaba el lugar hacia la zona de sombra del plató.