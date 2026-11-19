La venganza de Puigdemont por las promesas incumplidas: "Aprovechamos la ambición desmedida de poder de Sánchez para derrotar a España"

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LO ESENCIAL Las claves Carles Puigdemont asegura en una entrevista que se aprovechó de la ambición de Pedro Sánchez para derrotar a España tras los pactos de investidura. El 'expresident' denuncia el incumplimiento sistemático por parte del PSOE de la mayoría de los acuerdos pactados, como la oficialidad del catalán en la UE y la cesión de competencias de inmigración. Puigdemont califica a Pedro Sánchez como una persona amoral y revela que rechazó varias ofertas de indultos en el Parlamento Europeo por exigir la amnistía. El líder de Junts admite su autoría en los puntos más críticos de la Ley de Amnistía y destaca la falta de resistencia del PSOE durante la negociación legislativa.

Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío y Carles Puigdemont parece haber buscado el momento idóneo para ejecutar la suya contra Pedro Sánchez. Lo hace este jueves 19 de noviembre, en plena campaña electoral y apenas unas horas antes de que se celebre el cara a cara entre Feijóo y el presidente del Gobierno.

"Nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España". Frío, tajante y directo.

El 'expresident' de la Generalitat hace esta afirmación en una entrevista en el diario El Mundo que ha concedido a Esteban Urreiztieta en su residencia de Waterloo.

Y aprovecha la ocasión para poner de manifiesto las promesas incumplidas en los acuerdos de investidura alcanzados con el PSOE.

Entre esas promesas incumplidas estarían la aplicación efectiva de la ley de Amnistía hasta que se pronunció el TJUE, la oficialidad del catalán en la Unión Europea, el traspaso integral de las competencias de inmigración o la financiación y ejecución presupuestaria. Además del impulso de determinadas medidas económicas y el regreso de las empresas a Cataluña.

"Fueron ellos los que llamaron a la puerta. Nosotros no teníamos interés de ir a buscarles", deja claro Puigdemont en la entrevista.

"Pensamos 'vamos a probar a dónde llega su ambición por el poder y su cinismo'. Les dejamos claro desde el primer día que nosotros no confiábamos nada en ellos, pero íbamos a intentar aprovecharnos de su ambición política para intentar conseguir cosas que ellos mismos habían dicho que eran imposibles".

El 'expresident' se jacta de que era necesario "un cambio cultural" en las filas del PSOE. "Para hacer ese recorrido necesitábamos que la carpeta de lo coyuntural funcionara, porque si esto no funciona, no podemos continuar", cuenta.

"Se tenían que crear unas condiciones de una cierta igualdad. Y ahí tenía que venir la amnistía". Porque en su opinión "hay que descriminalizar al movimiento democrático del independentismo".

"Mi percepción de Pedro Sánchez, que para mí es una persona amoral y con una ambición desmedida, era hasta dónde podíamos empujarle, hasta dónde lo podíamos llevar para que nosotros pudiéramos sacar provecho".

Incumplimientos

Aunque según Junts el Gobierno incumplió casi todo lo sustancial, la "práctica totalidad" de los 13 acuerdos, entre pactos de la legislatura y compromisos del 'Acuerdo de Bruselas': desde el "reconocimiento nacional" a la aplicación de la amnistía "por orden de Sánchez a Pumpido" hasta que se pronunció el TJUE.

La oficialidad del catalán en la UE fue otro de esos incumplimientos. El Gobierno la llevó siete veces al Consejo y fracasó siempre, por el veto de países como Alemania. Este es un punto en el que la formación independentista reprocha a Sánchez no haberse implicado personalmente.

El verificador internacional aparece como otro 'debe'. Esta figura utilizada al comienzo de los contactos en Suiza se canceló con el argumento de que no tiene sentido verificar nada.

Por otro lado están las competencias de inmigración, algo que se pactó en enero de 2024 a cambio de salvar los decretos anticrisis. La proposición de ley tardó 14 meses en llegar al Congreso y no salió adelante porque Podemos votó en contra. Era septiembre de 2025.

"Los llevamos bastante al límite en la negociación de la Ley Orgánica de Delegación de Competencias en materia de inmigración. Sólo a última hora, con la ruptura asegurada en la mesa, claudicaron con la presencia de Mossos d'Esquadra en los controles fronterizos, con que el NIE lo hiciera la administración catalana y algún otro punto más en ese sentido", dice en la entrevista en El Mundo.

Otros agravios que aún escuecen a Junts son el reconocimiento nacional de Cataluña (que ellos consideran esencial), la financiación (no están conformes con el modelo singular pactado por ERC e Illa porque no es el cupo que ellos buscan) o el blindaje competencial (Junts acusa al Gobierno de seguir legislando con decretos que invaden competencias autonómicas).

"Sí que llegamos al límite porque nosotros no quisimos hablar de ningún otro modelo de financiación que no pasara por la soberanía fiscal de Cataluña", reconoce.

"Esto fue un acuerdo de investidura. Ya pagamos el precio, que es la investidura, y de esto no se habla más. Si les das medio limón te hacen una crema catalana, por tanto, no les puedes dar ni medio limón", se lamenta el 'expresident' en su casa de Waterloo.

¿De quién depende la Fiscalía?

Para Puigdemont, "lo que ha acabado siendo un proceso judicial no tenía que haber empezado como proceso judicial. Los políticos forzaron al Poder Judicial a hacer algo que no tiene por qué hacer ni está acostumbrado a hacer y ya hemos visto que lo hace tan mal como cuando los ministros socialistas intentan hacer justicia".

El líder de Junts reconoce que a él se le ofreció "varias veces en el Parlamento Europeo una senda de indultos, que eso sí que estaba en las manos del Gobierno, y yo no acepté".

"A mí me da igual si el Estado es del PP, del PSOE, de derechas y de izquierdas. El Estado es el responsable de una persecución injusta y es el Estado el que la tiene que desprogramar. ¿Cómo lo hagan? No tengo ni idea, es su responsabilidad", afirma.

"Es que yo me he creído lo que Pedro Sánchez dijo un día públicamente: '¿De quién depende la Fiscalía?'. Bueno, pues si depende de usted, pues usted sabrá lo que tiene que hacer con la Fiscalía cuando hay una ley aprobada. Lo que no sería coherente es que con una ley aprobada la Fiscalía dijera lo contrario".

Referéndum y amnistía

"Nosotros les propusimos crear las condiciones para hablar de la celebración de un referéndum de independencia y autodeterminación en Cataluña, porque creíamos y creemos que encaja perfectamente, incluso en la propia Constitución", señala Puigdemont en la entrevista concedida a El Mundo.

"Pero no llegamos a crear las condiciones para abordar estas carpetas porque se iban embarrando, yo creo que de forma deliberada, el cumplimiento de los acuerdos a los que ya habíamos llegado".

"El problema ya no era de propuestas, era de cumplimiento. Nosotros queríamos que cumplieran todo lo pactado. No podíamos ampliar el contrato a alguien que no te está cumpliendo el contrato. A veces teníamos la sensación de que con una cierta caradura", se queja.

Y hacia el final de la entrevista reconoce que "con Pedro Sánchez no he tenido ningún contacto directo, ni por teléfono ni en persona desde que estuve en el exilio".

Sobre la ley de amnistía admite que "nosotros tenemos una parte importante de la autoría, no sólo narrativa, sino de técnica legislativa, felizmente". Y también que "intercambiábamos muchos borradores y los puntos más críticos de la ley son nuestros".

En aquellos días el encargado de hacer de enlace era Santos Cerdán, una persona en la que dice Puigdemont que "confiábamos mucho porque había demostrado mucha solvencia y diligencia en su cometido".

"Aceptaron culturalmente la idea de amnistía. Esto fue bastante fácil y ahí vino mi sorpresa porque yo pensaba que iban a lucharlo un poco más", se jacta.

Y culmina su satisfacción con una frase lapidaria: "Era evidente que aquello era una derrota que el PSOE iba a propiciar a España y que era una victoria del campo independentista. Pensaba que lo lucharían un poco más, pero para mi sorpresa agradable fue que no".

"No se quedó nada en el tintero por incluir", remata.