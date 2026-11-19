Tras el duelo, el PSOE atribuyó el resultado a las falsedades vertidas y logró frenar el impacto negativo en las encuestas a los pocos días.

Aquel debate estuvo marcado por los reproches sobre los pactos con Vox y Bildu, así como por la propuesta no firmada de Feijóo para dejar gobernar a la lista más votada.

En las filas del PSOE reconocen que el presidente se quedó paralizado durante aquel encuentro televisado en Atresmedia.

Pedro Sánchez afronta un nuevo debate buscando superar el mal resultado del cara a cara contra Alberto Núñez Feijóo en 2023.

A solo unas horas del debate de este jueves, Pedro Sánchez volvía a pisar los estudios de Atresmedia, el mismo plató donde protagonizó su único —y más amargo— cara a cara televisado frente a Alberto Núñez Feijóo.

Ante las cámaras, Susana Griso no tardó en recordarle el fantasma de aquella noche de 2023: un duelo que, según apuntó la periodista, "se supone que lo ganó Feijóo".

Sánchez despachó el envite con una de sus estruendosas carcajadas y una réplica seca: "Esa es su opinión".

Lo cierto es que aquel encuentro no fue fácil para el líder socialista. Basta echar un vistazo a la hemeroteca.

Al margen de la línea editorial de cada cabecera, el veredicto fue unánime: Sánchez no tuvo su mejor noche. También las encuestas lo certificaron: un 58% dio como ganador al candidato del PP.

Los mejores momentos del debate cara a cara entre Feijóo y Sánchez en 2023.

"Se quedó paralizado", asumen en la sala de máquinas de Ferraz.

Aquella sensación de bloqueo se extendió a quienes lo acompañaban en los estudios de Atresmedia y aun hoy no se perdonan no haber sabido frenar o rebatir algunas de las afirmaciones de Feijóo.

Fue un duelo tenso en el que ambos se arrojaron a la cara sus respectivos pactos.

Sánchez reprochó al PP sus acuerdos con Vox en comunidades y ayuntamientos; de hecho, el nombre de la formación de Abascal fue la palabra más repetida por el presidente: hasta en 38 ocasiones.

Por su parte, Feijóo contraatacó recordándole que Bildu había sido su socio prioritario, un extremo que Sánchez negó.

"Nosotros no gobernamos con Bildu", aseguró entonces.

Sin embargo, no tardaría ni cinco meses en respaldar una moción de censura en Pamplona contra UPN para hacer alcalde al bildutarra Joseba Asiron.

El destino también se puso en contra de Sánchez.

En uno de los momentos más emotivos del cara a cara, Feijóo recordó: "Hoy hace 26 años que secuestraron a Miguel Ángel Blanco. Esta noche. Estaba maniatado".

El presidente del Gobierno solo atinó a responder que fue "terrible", a lo que el líder popular remató: "A usted lo de Bildu, Sortu y ETA le quedará en la biografía. A mí no".

La carta que se guardaba el dirigente gallego era un pacto a favor de la lista más votada. Lo llevaba impreso, lo firmó en directo sobre la mesa y se lo tendió a su rival, pero Sánchez —de forma premonitoria— se negó a suscribirlo.

"Hagamos este pacto y lo firmo en este momento delante de los españoles. Si usted es el candidato más votado en las elecciones, yo me voy a abstener en la investidura. Si lo soy yo, se va a abstener usted", le propuso el candidato popular.

El término más repetido por Feijóo fue "Cataluña" (25 veces), seguido muy de cerca por "mentira", para definir la forma de Sánchez de hacer política.

Asimismo, cargó con dureza contra el Ejecutivo por las rebajas de penas a violadores derivadas de la ley del solo sí es sí, que fue otro de los momentos más tensos del debate. Llamativamente, fue quien más pronunció la palabra "vivienda", que por aquel entonces aún no encabezaba las preocupaciones de los ciudadanos como ocurre hoy.

El post-debate

Pero el dardo que más dolió en las filas socialistas llegó en el bloque de las pensiones, cuando el líder popular aseguró que Mariano Rajoy siempre las había revalorizado conforme al IPC.

Sánchez no reaccionó en el plató, pero tampoco lo hizo desde una sala contigua la entonces vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Todo su equipo se quedó paralizado al ver a un presidente que encajaba los golpes como un boxeador sonado.

"No nos esperábamos un Feijóo así", admiten algunos de los que le ayudaron en ese debate. Todo ante una audiencia masiva: un 46,5% entre Antena 3 y La Sexta.

Tres años después, reconocen que falló la preparación al no haber contado en la Moncloa con un sparring que replicase el perfil del líder popular para entrenar.

En 2019 Sánchez había evitado los debates cara a cara y su único precedente se remontaba a 2015, cuando llamó "indecente" a Mariano Rajoy en un debate celebrado en la Academia de la TV.

El presidente salió aquella noche de 2023 "noqueado" de Atresmedia. Así que en Ferraz idearon una estrategia de urgencia: asumir lo evidente —que el debate no había salido bien— y buscarle remedio de inmediato.

Esa misma madrugada reaccionaron lanzando una ofensiva en redes sociales para acusar a Feijóo de esparcir "bulos". Todo ello apoyado en una teoría, "la del galope de Gish", que consiste en abrumar al oponente con una sucesión rápida de múltiples argumentos débiles, falsos, tergiversados o fuera de contexto en un periodo muy corto de tiempo.

También culparon al formato: aseguran que los moderadores apenas intervinieron, aunque quienes más se interrumpieron fueron los propios candidatos.

Lo cierto es que sobre aquel debate se han llegado a realizar estudios académicos que concluyen que ambos faltaron a la verdad: hasta seis afirmaciones falsas o engañosas de Feijóo y cuatro de Sánchez, según el fact-checking de varios catedráticos. Pero el marco ya estaba instalado.

Efecto: dos días

Sin embargo, el relato postdebate de Ferraz acabó calando entre los suyos: la idea de que Sánchez se quedó descolocado ante la avalancha de falsedades de su rival.

Unos días más tarde, la entrevista de Silvia Intxaurrondo a Feijóo —un auténtico tercer grado a cuenta de su afirmación sobre la revalorización de las pensiones— logró reavivar la conversación pública: la vendetta estaba servida en otro plató de TV. La viralidad de las redes haría el resto.

¿Cuánto duró aquel bache? Los trackings internos del PSOE, que mostraban una tendencia ascendente en los días previos al cara a cara, se frenaron en seco durante dos jornadas.

El partido entró entonces en una meseta de la que temía no recuperarse, aunque los datos volvieron a repuntar tímidamente al tercer día tras el debate. Sánchez tardó algo más en reponerse anímicamente: al cuarto día acudió a un acto público y declinó hacer declaraciones, todavía afectado.

Finalmente, la ausencia de Feijóo en el debate a cuatro de RTVE —convertido en debate a tres— y su rifirrafe con Intxaurrondo resultaron decisivos para que Sánchez retomase el pulso.

En ese momento, sus encuestas internas volvieron a detectar un repunte de voto que acabaría dándole la suma para gobernar; en parte, gracias a no haber firmado aquel acuerdo que le ofreció Feijóo.

Ahora, más de tres años después, Sánchez busca la revancha de aquella noche humillante.