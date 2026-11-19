La iniciativa se suma a otros incentivos como el Bono Cultural Joven de 400 euros impulsado previamente por el Ejecutivo.

El anuncio se realiza a pocas horas del debate cara a cara con Feijóo y con un llamamiento explícito al voto para el 29 de noviembre.

El presidente presenta la propuesta en sus redes sociales vistiendo la camiseta del Estudiantes y usando un símil baloncestístico.

Pedro Sánchez anuncia un Bono Deporte de 200 euros anuales destinado a jóvenes de entre 18 y 25 años para facilitar la práctica deportiva.

Pedro Sánchez convierte el baloncesto en reclamo electoral para anunciar un Bono Deporte de 200 euros anuales dirigido a los jóvenes de entre 18 y 25 años.

Una propuesta que no estaba en su programa electoral presentado este pasado domingo en Alcorcón y para el que vuelve a tirar de chequera a sólo unas horas del cara a cara con Feijóo.

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones ha presentado esta nueva medida la medida a través de un vídeo difundido en sus redes sociales, en el que aparece con la camiseta del Estudiantes, equipo en el que jugó cuando era joven, y un balón de baloncesto.

"Si tienes entre 18 y 25 años, tengo una propuesta para ti. El Bono Joven de Deporte de 200 euros al año para que nada te impida la práctica de tu deporte favorito", anuncia Sánchez en la grabación.

El jefe del Ejecutivo recurre al símil deportivo para presentar la iniciativa, aprovechando su vinculación personal con el baloncesto, que practicó y del que es un gran aficionado.

Este #29N, ¡todo el mundo votando! 🔥 200€ en un nuevo Bono Deporte para que nada te frene. No nos estamos tirando un triple, es nuestro programa electoral. 🏀 #LaFuerzaDeLaGente 🌹 https://t.co/0bKlX8W2mP — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 19, 2026

Una propuesta que, según él mismo se encarga de subrayar, no es un anuncio improvisado de campaña, sino un compromiso electoral: "No nos estamos tirando un triple, es nuestro programa electoral".

El vídeo concluye con un llamamiento explícito a la participación en las urnas. "Así que ya sabes, el próximo 29 de noviembre, ¡todo el mundo votando!", proclama Sánchez mientras bota el balón y suena un tema de Bad Gyal y la canción Lo Prendo.

La medida recuerda a otros bono cultural de 400 euros que el Gobierno reparte a todos aquellos que han cumplido los 18 años.