La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un acto de campaña. EFE

Manipulan un vídeo de Ayuso para que parezca que critica a los andaluces y TVE le da crédito y le dedica 17 minutos

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Ayuso acusa al PSOE de manipular un vídeo de su intervención para simular que insultaba a los andaluces, cuando sus críticas se dirigían a la gestión socialista previa en la región. Dirigentes del PSOE como Óscar López e Antonio Maíllo (IU) se hicieron eco del fragmento recortado exigiendo disculpas a la presidenta de la Comunidad de Madrid. El programa 'El perro andaluz' de TVE dedicó un monólogo de 17 minutos presentado por Manu Sánchez para criticar a Ayuso a raíz de las declaraciones manipuladas.

Dirigentes del PSOE y TVE han manipulado unas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para acusarla de despreciar a los andaluces.

En un acto de campaña, Ayuso denunció esta semana el daño que causó a Andalucía la red clientelar que el PSOE montó en aquella región durante cuatro décadas, que se saldó con casos millonarios de corrupción como el de los ERE (más de 700 millones de euros públicos defraudados).

"La decadencia es tóxica y se pega en todas partes", advirtió la presidenta madrileña, "después nos encontramos como con la Andalucía socialista".

"Durante 40 años gracias a esa red de gente garrapatera que vivía del dinero de todos", indicó, Andalucía sufrió "fracaso y abandono escolar, corrupción, Andalucía la última siempre en puestos de trabajo. Los centros de salud cerrados por las tardes en verano, porque estaban de vacaciones".

Y sacó una conclusión de todo ello: "No nos acostumbremos a la decadencia", porque "la decadencia llama a la decadencia".

El video cuyo mensaje han manipulado cortando el inicio y dando a entender que insulto a los andaluces. La decadencia del socialismo… https://t.co/YuXyxNDLvp — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 19, 2026

Advertía así de las consecuencias que puede sufrir España, si Sánchez logra seguir en la Moncloa tras los comicios y extiende ese sistema clientelar, que lleva a los ciudadanos a depender del Estado, en vez de premiar el mérito y el trabajo.

Dirigentes del PSOE han manipulado y recortado esas declaraciones, para exigir a Ayuso que pida perdón a los andaluces por insultarles.

El ministro Óscar López ha pedido este jueves a PP y Vox que dejen de hacer "discursos xenófobos todos los días".

Y ha acusado a Ayuso de "insultar" a "las personas de las residencias, a los andaluces, las personas LGTBI y los inmigrantes".

Y el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha reclamado que el Parlamento andaluz apruebe una "declaración en defensa de la dignidad del pueblo andaluz", en respuesta a las declaraciones de la presidenta madrileña.

También el programa El perro andaluz de TVE presentó anoche las palabras de Ayuso como un insulto y un desprecio a los andaluces.

“Hay usos del agua del grifo que se podrían probar, como el de lavarte la boca para hablar de Andalucía”. @_ManuSanchez_ #ElPerroAndaluzTVE https://t.co/IPoSEeoTqm — El Perro Andaluz (@PerroAndaluzTVE) November 18, 2026

Su presentador, Manu Sánchez, dedicó un monólogo de 17 minutos a la presidenta madrileña, a la que aconsejó: “Hay usos del agua del grifo que se podrían probar, como el de lavarte la boca para hablar de Andalucía”.

"Pocas pruebas más evidentes he visto yo de que hay que leerse bien los prospectos", dijo el humorista, sugiriendo que Ayuso había tenido un problema con algún medicamento.

Según el presentador de la televisión pública, las palabras de la presidenta madrileña "apestan a centralismo y supremacismo, a soberbia y matonismo, y a envidia".

El cómico de TVE sostuvo que las declaraciones de Ayuso pretendían "humillar y atacar sin escrúpulos, criterio ni vergüenza a mi querida Andalucía" y constituyen una "pasada de rosca y de frenada, desprecio y sobredosis de chulería".

"Abandono escolar el que tienes tú en Madrid con la educación pública", añadió en su monólogo en el programa El perro Andaluz.

Según el último informe PISA, los alumnos madrileños son los primeros de toda España en las competencias de matemáticas y ciencias, y los segundos en comprensión lectora (sólo tras los de Asturias).

En su monólogo, el cómico de TVE también sostuvo que "7.291 muertos son de lo peor que he visto y contado nunca, y puede que sean más, porque según algunos los andaluces no sabemos contar".

Aludía a la propaganda que difunde el PSOE sobre los fallecidos en residencias de ancianos en Madrid durante la pandemia, como si fuera la única CCAA de toda España en la que ocurrió esa tragedia.