El fallo deja abierta la vía para que las personas afectadas puedan ejercer acciones legales de manera individual por posibles delitos de injurias o calumnias.

La JEC descarta la existencia de un delito electoral al no haberse producido los hechos durante un periodo de campaña ni existir una tipificación penal específica.

El organismo señala que el vídeo no indujo a engaño al incluir un aviso explícito sobre el uso de IA, encuadrándolo en un ejercicio de sátira política.

La Junta Electoral Central desestima la denuncia del PSOE contra el PP por el uso de inteligencia artificial en un vídeo que recreaba a varios dirigentes y familiares políticos.

La Junta Electoral Central (JEC) ha desestimado la denuncia que presentó el PSOE contra el PP por el uso, por parte del Partido Popular de la inteligencia artificial (IA) para recrear, en un vídeo que difundió en sus redes sociales, los rostros y la voz de, entre otros, Leire Díez, Santos Cerdán, Begoña Gómez y José Luis Ábalos.

En una resolución fechada este jueves, la JEC subraya que el PP incluyó en el clip una advertencia de que el contenido había sido generado por IA y concluye que, por tanto, no indujo al elector al engaño.

De hecho, la Junta considera este vídeo como un ejercicio de "sátira política amparada por la libertad de expresión".

Sí, son zurdos. https://t.co/iu5qsyYGZd — Partido Popular (@ppopular) October 21, 2026

"A tal conclusión puede llegarse tanto por visionado del vídeo, como por el contexto en el que se difunde", concluye la Junta Electoral Central, organismo encargado de la limpieza de los periodos electorales.

Por otro lado, la JEC recuerda que la Ley Electoral "no prohíbe ni limita, el uso de la IA como propaganda electoral".

La Unión Europea, en uno de sus reglamentos del año 2024, sí exige, en vídeos como éstos, un aviso de que el contenido se ha generado mediante inteligencia artificial "en obras manifiestamente creativas, satíricas, artísticas, de ficción o análogas".

"Pues bien, tal aviso se contiene en el vídeo denunciado", recuerda la resolución.

Entre otros asuntos, el PSOE denunció el vídeo ante la JEC por una supuesta vulneración de la Ley Electoral. En concreto, de sus artículos 50.4 y 144.

El primero de los preceptos define qué se entiende por campaña electoral: "el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de los sufragios".

El segundo castiga la realización de actos de propaganda fuera de ese plazo, el llamado delito electoral. El artículo 144 también sanciona a quien infrinja las normas sobre colocación de carteles y las relativas a actos públicos de campaña.

Ahora bien, en su resolución, la JEC concluye que "los hechos denunciados no se han producido dentro del periodo de campaña electoral". También descarta que hayan supuesto una vulneración del principio de transparencia.

"No existiendo una tipificación penal sobre la utilización de la IA en los procesos electorales y no habiéndose señalado por el denunciante algún hecho, más allá del video, susceptible de ser encuadrado en las conductas descritas en el artículo 144 de la Ley Electoral, no corresponde trasladar los hechos denunciados al Ministerio Fiscal por posible comisión de un delito electoral, como solicita el denunciante", señala la JEC.

"Ello sin perjuicio de que las personas afectadas en el vídeo pudieran considerar oportuno ejercitar acciones por los delitos de injuria o calumnia", añade.

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