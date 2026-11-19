Un informe del 112 muestra un grave incremento en la inseguridad y las emergencias tras la crisis migratoria, registrándose fuertes aumentos en agresiones sexuales y ataques con armas.

Ceuta atiende a 3.767 menores repartidos en 23 recursos de acogida con un coste de unos 100 euros diarios por persona, estimando que hay entre 14.000 y 15.000 migrantes en la ciudad.

La Ciudad Autónoma sostiene que la obligación de instar estas pruebas médicas corresponde al Ministerio Fiscal y su coste debe ser asumido por el Ministerio de Sanidad (INGESA), no por las arcas locales.

El Gobierno de Ceuta lleva a los tribunales al Ejecutivo central tras recibir 14 facturas del Hospital Universitario por valor de 4.939,58 euros para determinar la edad de presuntos menores migrantes.

El Gobierno de Ceuta ha llevado a los tribunales al Gobierno de España a causa de las facturas que le quiere cobrar por las pruebas de determinación de edad a menores extranjeros no acompañados (menas) después del asalto masivo de casi 100.000 personas el pasado julio.

El Ejecutivo de Juan Jesús Vivas ha presentado un contencioso administrativo, a cuyo acuerdo ha podido acceder este periódico, alegando que esas actuaciones no deben pagarse con las arcas de la ciudad autónoma, sino que corresponde asumirlas al Ministerio de Sanidad, concretamente al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).

La controversia continúa tras los hechos de los pasados 30 y 31 de julio, pasados ya casi cuatro meses, pero las impugnaciones comenzaron incluso antes de aquella crisis. "Este asunto llevamos recurriéndolo con anterioridad a la invasión procedente de Marruecos", explican fuentes del Gobierno ceutí.

Esas pruebas permiten determinar si una persona extranjera es menor de edad y debe quedar a disposición de los servicios de protección. La Ciudad defiende que "corresponde al Ministerio Fiscal instarlas y determinar la edad", un argumento recogido en la propuesta para recurrir las últimas liquidaciones.

El nuevo expediente afecta a 14 facturas de octubre, por un importe conjunto de 4.939,58 euros. Se trata de los únicos menas cuya condición de menores no era posible determinarla a simple vista.

El listado del Hospital Universitario de Ceuta, también en poder de este periódico, identifica las actuaciones clínicas como "pendientes de cobro". Es decir, no se trata de recuperar un desembolso ya realizado, sino de impugnar unas cantidades que reclama el Gobierno de Pedro Sánchez al de Ceuta.

Hasta la última instancia

Según las fuentes del Ejecutivo local, "INGESA nos viene facturando por esas pruebas que consideramos no nos corresponde hacernos cargo porque es algo obligado por ley" a quien tiene la custodia del migrante, sostienen.

Y en tanto que no se determina su condición de menor, es el Estado el responsable.

La cuantía de octubre no refleja por sí sola la dimensión de un conflicto que se repite desde hace meses. Las fuentes sitúan los recursos ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de Ceuta y advierten de que acudirán, "en su caso", a la última instancia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La disputa económica se produce en una ciudad cuyo servicio de emergencias registra una fuerte subida de actividad. Según el informe interno del 112 desvelado este miércoles, las emergencias pasaron de 2.233 a 11.286 al comparar el periodo del 30 de julio al 29 de octubre de 2025 con las mismas fechas de 2026.

Los registros clasificados como "agresión sexual" aumentaron de cuatro a 30. Los expedientes por agresiones con armas de fuego pasaron de ocho a 56 y los relacionados con armas blancas, de 23 a 268, de un año para otro.

El Gobierno ceutí presenta esas cifras como prueba del "grave deterioro" de la seguridad tras el asalto de julio y reclama una respuesta estatal de mayor alcance.

Quién debe pagar las pruebas

El acuerdo del Consejo de Gobierno, elevado por el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, plantea recurrir las liquidaciones del hospital correspondientes a octubre.

Según recoge la propuesta, la Gerencia de Atención Primaria entiende que las instituciones sanitarias "tienen obligación de colaborar", pero que eso no implica que deban asumir el coste. Su criterio es que corresponde pagarlo a la entidad pública que ostente "la tutela o guarda del menor".

Ceuta rechaza la interpretación del Ministerio de Mónica García y distingue entre la atención inmediata que prestan los servicios de protección y el procedimiento para determinar la edad. "La competencia para instar la realización de las pruebas médicas y para determinar la edad es el Ministerio Fiscal, y no las entidades públicas" de Ceuta.

La propuesta añade que sólo después de determinada la minoría de edad por decreto del Ministerio Fiscal, se insta a la puesta a disposición de los servicios de protección.

3.767 menores en 23 recursos

El enfrentamiento por estas facturas se suma al coste de un sistema de acogida que sigue creciendo. Fuentes del Gobierno ceutí sitúan ya en 3.767 menores los filiados y puestos a disposición del servicio de protección de la Ciudad.

El Ejecutivo local asegura que "el último fin de semana abrió otro recurso de acogida" y que dispone ya de 23. De ellos, hasta 13 se han tenido que improvisar "desde el día siguiente a la invasión". Entre las personas atendidas hay 640 chicas, distribuidas en cinco instalaciones.

Las mismas fuentes añaden que "se han iniciado 280 informes para repatriación" a Marruecos, sin que las autoridades de Rabat hayan informado" de su intención de recuperar a los menores.

Fuentes del Gobierno ceutí sitúan el coste medio de atención en "unos 100 euros diarios" por persona. La estimación incluye una advertencia sobre la falta de espacio: "Seguimos abriendo, pero ya no sabemos dónde", declara el propio vicepresidente Gaitán.

Presión sobre los servicios

A los menores se suman, al menos, 6.110 adultos acogidos en recursos del Gobierno central, según el último dato oficial facilitado en las reuniones del mando único. Y otras "alrededor de 4.000 personas que aún están escondidas o pululando libremente" por los montes y los barrios ceutíes.

El Ejecutivo local estima que la cifra total de personas que permanecen en Ceuta podría situarse "entre 14.000 y 15.000".

Como indicador de la presión sobre los servicios, las fuentes del Gobierno de la ciudad aseguran que "la demanda de agua se ha incrementado un 20%". Ese aumento concuerda con los cálculos para un censo oficial de unos 83.000 habitantes.

"La ciudad sigue con una altísima presión, llena de diferentes centros y recursos para acoger a quienes entraron", sostienen, "convertida en un enorme CETI".

La proximidad de las actividades navideñas añade, según el Ejecutivo ceutí, nuevas exigencias a una urbe que mantiene abierto el pulso con el Estado por quién debe asumir "los costes de la invasión".