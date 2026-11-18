Para llegar a la mayoría absoluta de 176 escaños se requeriría una participación del 81,8% del censo, una cifra jamás alcanzada en la historia de la democracia española.

Según las estimaciones de SocioMétrica, las fuerzas que invistieron a Sánchez se sitúan actualmente en 148 diputados, frente a los 199 que suman la derecha y la extrema derecha.

Otra alternativa para reeditar el Gobierno sería captar a 1,4 millones de electores procedentes del PP y Vox, lo que multiplica por seis la transferencia actual entre bloques.

El bloque de la investidura de Pedro Sánchez necesitaría captar 3,3 millones de votantes nuevos desde la abstención para alcanzar los 176 escaños de la mayoría absoluta.

A los partidos que invistieron a Pedro Sánchez en 2023 les faltarían 28 escaños para reeditar su mayoría el 29-N.

Para conseguirlos necesitarían 3,3 millones de votos nuevos, según los cálculos de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

El 16 de noviembre de 2023, hace tres años, 179 diputados votaron a favor de su investidura: los de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria.

Según publicó este domingo EL ESPAÑOL, esos partidos, con el espacio de Sumar hoy dividido entre Frente Amplio, Compromís y Podemos, suman 148 escaños. PP, Vox y UPN reúnen 199.

Al PSOE le falta cerca de un millón de votos para superar al PP, y los tres escenarios que lo permitirían son casi imposibles, tal y como detalló este martes EL ESPAÑOL.

Y si alcanzar a Feijóo ya resulta improbable, que el bloque de la investidura vuelva a sumar mayoría absoluta es, con los datos de SocioMétrica en la mano, una quimera.

Escaños de los socios de 2023 según los votos que ganen Escaños de los socios de la investidura Votos nuevos desde la abstención, repartidos entre los socios Votantes de PP y Vox que se pasan a los socios (cuentan doble) 145 150 155 160 165 170 175 180 185 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 millones de votos mayoría absoluta: 176 1,4 millones que cambian de bando 3,3 millones de votos nuevos hoy: 148 Hoy: los socios de la investidura de 2023 suman 148 escaños 1,4 millones de votantes de PP y Vox que se pasan a los socios: llegarían a 176 escaños, la mayoría absoluta 3,3 millones de votos nuevos desde la abstención: los socios llegarían a 176 escaños, la mayoría absoluta 145 150 155 160 165 170 175 180 185 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 millones de votos mayoría absoluta 176 1,4 millones que cambian de bando 3,3 millones de votos nuevos hoy: 148 Hoy: los socios de la investidura de 2023 suman 148 escaños 1,4 millones de votantes de PP y Vox que se pasan a los socios: llegarían a 176 escaños, la mayoría absoluta 3,3 millones de votos nuevos desde la abstención: los socios llegarían a 176 escaños, la mayoría absoluta Estimación a 15 de noviembre de 2026 (datos cerrados el 15/11 a las 06:42), sobre unos 25,9 millones de votos válidos. Socios de la investidura de 2023: PSOE, Frente Amplio (con CHA, Més y UPCan), Compromís, Podemos, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y CC. Escaños: reparto provincial de la estimación de hoy, sumando a cada socio votos en proporción a su voto en cada provincia; el resto de partidos no se mueve. Fuente: Sociométrica

Por eso Sánchez ha hecho de la participación el eje de su campaña. Mitin tras mitin, pide que llegue al 75% del censo: según él, es lo que necesita para lograr una "mayoría progresista" de 176 escaños.

Y, según SocioMétrica, ni siquiera con ese 75% le alcanzaría. Con esa participación, los socios rondarían los 155 escaños, todavía a una veintena de la mayoría absoluta.

Para llegar a los 176 escaños haría falta que votara el 81,8% del censo, nueve puntos más que hoy.

¿Es posible? Matemáticamente sí, pero nunca ha pasado en España: el récord en unas generales es el 79,97% de 1982.

Según los datos de SocioMétrica, los socios de Sánchez tendrían dos vías para llegar a los 176 escaños: sumar votos nuevos desde la abstención o arrebatárselos a PP y Vox.

Y en los dos casos, las cifras parten de un supuesto favorable para ellos: que el resto de partidos no se mueve. Si PP y Vox también movilizan a los suyos, les haría falta todavía más.

1. Votos nuevos

La primera vía es sumar votos desde la abstención. Para pasar de 148 a 176 escaños, los socios necesitarían 3,3 millones de papeletas nuevas, repartidas entre ellos según el peso de cada uno en cada provincia.

Es más de lo que tienen a su alcance. Toda la reserva de la izquierda, es decir, sus indecisos, votantes en blanco y abstencionistas, suma 2,5 millones de electores.

Ni siquiera recuperar a los 790.000 votantes socialistas de 2023 que hoy dudan bastaría: apenas cubriría una cuarta parte de lo necesario.

Con esos 3,3 millones, la participación saltaría del 72,6% que estima hoy SocioMétrica al 81,8%. Superaría en casi dos puntos el récord de 1982.

La cifra bajaría si todo el voto nuevo fuera para el PSOE, porque el reparto por provincias favorece a los partidos grandes. Aun así, harían falta 2,4 millones de votos y una participación del 79,3%.

Es decir, movilizar casi toda la reserva de la izquierda y rozar el récord de 1982. En cualquier caso, muy por encima del 75% que pide Sánchez.

Además, la abstención de 2023 no juega hoy a su favor. Según la matriz de transferencias de SocioMétrica, de quienes no votaron entonces, 1,1 millones irían ahora al PP y otros 1,1 millones a Vox, frente a 939.000 al PSOE.

Lo que necesitan frente a lo que hay Número de votos Votos nuevos desde la abstención que necesitarían los socios para llegar a 176 escaños: 3,3 millones Necesitan: votos nuevos 3,3 millones Toda la reserva de la izquierda (indecisos, blanco y abstención): 2,5 millones · 800.000 menos de los que necesitan Toda la reserva de la izquierda (indecisos, blanco y abstención) 2,5 millones Votantes del PSOE de 2023 que dudan: 790.000 Votantes del PSOE de 2023 que dudan 790.000 Votantes de PP y Vox que tendrían que pasarse a los socios para llegar a 176 escaños: 1,4 millones Necesitan: votantes de PP y Vox que se pasen 1,4 millones Votantes de PP y Vox de 2023 que hoy votan a PSOE, Frente Amplio o Podemos: 217.000 · Necesitarían unas 6 veces más Los que se pasan hoy 217.000 Votos nuevos desde la abstención que necesitarían los socios para llegar a 176 escaños: 3,3 millones Necesitan: votos nuevos · 3,3 millones Toda la reserva de la izquierda (indecisos, blanco y abstención): 2,5 millones · 800.000 menos de los que necesitan Toda la reserva de la izquierda (indecisos, blanco y abstención) · 2,5 millones Votantes del PSOE de 2023 que dudan: 790.000 Votantes del PSOE de 2023 que dudan · 790.000 Votantes de PP y Vox que tendrían que pasarse a los socios para llegar a 176 escaños: 1,4 millones Necesitan: votantes de PP y Vox que se pasen · 1,4 millones Votantes de PP y Vox de 2023 que hoy votan a PSOE, Frente Amplio o Podemos: 217.000 · Necesitarían unas 6 veces más Los que se pasan hoy · 217.000 «Necesitan»: votos que harían falta para que los socios de la investidura de 2023 volvieran a la mayoría absoluta (176 escaños); los votantes de PP y Vox que se pasan cuentan doble. «Los que se pasan hoy»: votantes de PP y Vox de 2023 que hoy votan a PSOE, Frente Amplio o Podemos. Estimación a 15 de noviembre de 2026 (datos cerrados el 15/11 a las 06:42). Fuente: Sociométrica

Hasta ahora, la movilización de los abstencionistas beneficia sobre todo a la derecha.

2. Cambio de voto

La segunda vía es el cambio de voto. Aquí harían falta menos electores, porque cada votante que cruza de bloque cuenta doble: suma un voto a los socios y se lo resta a la derecha.

Aun así, 1,4 millones de votantes de PP y Vox tendrían que pasarse a alguno de los socios de Sánchez. Equivale al 11% de quienes hoy votarían a PP, Vox y UPN.

Esos 1,4 millones multiplican por seis el trasvase actual. Solo 217.000 votantes que en 2023 apoyaron a PP o Vox se inclinan hoy por PSOE, Frente Amplio o Podemos, según SocioMétrica.

Y la corriente va en sentido contrario: más de un millón de antiguos votantes de PSOE y Sumar apostarían ahora por PP o Vox.

Por cada votante que la derecha cede a la izquierda, recibe casi cinco. El saldo favorece a la derecha en 829.000 votos.

Darle la vuelta no es fácil, porque el votante de la derecha es hoy el más fiel. Según SocioMétrica, Vox retiene al 78,7% de quienes le votaron en 2023 y el PP, al 76,9%. El PSOE, solo al 65,6%.

La horquilla de SocioMétrica sitúa hoy a los socios de 2023 entre 143 y 153 escaños. Incluso en la parte alta, se quedarían a 23 de la mayoría absoluta.

Ficha técnica

Tracking electoral para EL ESPAÑOL: acumulado de 5.923 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.