Sánchez justifica su ausencia del funeral de Urda pero alega que "hemos mejorado la indemnización" de las víctimas

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez justifica su ausencia en el funeral de Urda recordando que el Gobierno aumentó las indemnizaciones y estuvo representado por Carlos Cuerpo y tres ministras. El presidente del Gobierno defiende que ha asumido responsabilidades políticas ante las tragedias y los casos de corrupción que han afectado a su Ejecutivo y al PSOE. Sánchez defiende la inocencia de Begoña Gómez y de su hermano, afirmando que se está forzando el derecho penal por la incapacidad del PP para ganar las elecciones. Se muestra confiado de cara a las elecciones del 29-N y prevé formar Gobierno con una mayoría progresista más amplia alcanzando los 176 escaños.

Pedro Sánchez ha defendido su ausencia en el funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda celebrado en la catedral de Toledo la semana pasada alegando que su Gobierno ha incrementado las indemnizaciones con la aprobación de un real decreto ley dotado con 30 millones de euros.

"Sé que es imposible, desde el punto de vista del dolo personal y emocional, la pérdida de un ser querido, pero creo que hemos mejorado las indemnizaciones materiales, el apoyo psicológico y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las soluciones a este terrible dolor", ha expresado este miércoles en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3.

Sánchez ha negado que estuviese grabando el podcast con Jordi Wild a la misma hora de la misa y ha justificado su ausencia en la ceremonia religiosa: "El nuestro es un Estado aconfesional, pero en todas las tragedias, cuando ha habido pérdidas, el Gobierno de España ha estado presente". En Toledo estuvieron presentes el vicepresidente Carlos Cuerpo y tres ministras.

🗣️ "Es difícil entender que usted cambiase el funeral de Urda por un podcast" ➡️ La reflexión de @susannagriso sobre la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral por las víctimas de Urda 📲 El presidente responde en #EspejoPúblico https://t.co/UFmXznQjtg — Espejo Público (@EspejoPublico) November 18, 2026

Durante la entrevista con Susana Griso, el mandatario socialista se ha desligado nuevamente de los casos de corrupción que afectan al PSOE y a su entorno y ha defendido la gestión realizada por el Gobierno en las distintas tragedias y crisis que ha debido afrontar. Ha puesto como ejemplo la dimisión del ya exministro de Transportes, Óscar Puente, pese a que él le pidió que siguiese en el cargo.

"He asumido la responsabilidad política en aquellos casos que nos han afectado, ya sea la corrupción o las tragedias y crisis que haya vivido este país", ha expresado Sánchez. "Hemos respondido siempre dando la cara, estando con las víctimas, dando respuestas y asumiendo responsabilidades".

En un desliz en una de las respuestas, el presidente ha afirmado que Puente también "dimitió como diputado" pese a que el ya exministro ha confirmado que no va a dejar su acta antes de las elecciones del 29-N. "Para los días que quedan no, soy suplente de la Diputación Permanente y no voy a dejar al partido con una persona menos a 20 días de acabar", expresó el exalcalde de Valladolid.

Sánchez ha reconocido que "desgraciadamente he sufrido casos de corrupción", aunque ha denunciado que unos son "reales" y otros "ficticios", en relación a los procedimientos contra su mujer, Begoña Gómez, su hermano, David Sánchez, o el exfiscal general del Estado. De hecho, ha confirmado que el indulto a Álvaro García Ortiz "está sobre la mesa".

🔴🗣📺 Las preguntas directas de Susanna Griso a Sánchez nada más comenzar su entrevista: "Un rosario de casos de corrupción. ¿Qué tiene que pasar para que usted dimita?" "He asumido la responsabilidad política en aquellos casos que nos han afectado, ya sea la corrupción o las crisis que nos han tocado vivir. Hemos respondido siempre dando la cara, estando con las víctimas" 🎥 'Espejo Público', de Susanna Griso — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 18, 2026

"Soy responsable de todas las decisiones y de todos los nombramientos que hago como presidente. Si compara mi etapa del Gobierno con etapas previas, la corrupción ha estado presente en el caso de José Luis Ábalos, pero estamos hablando de un único ministro en una miríada de ministros y ministras", ha valorado.

Juicios a familiares

Sánchez ha realizado una férrea defensa de la inocencia de sus familiares: "En el caso de mi hermano y en el de mi mujer se está forzando el derecho penal y eso es traspasar una línea roja absolutamente inasumible en el sistema político español y tiene que ver con la imposibilidad del PP de ganar las elecciones y de plantear una alternativa diferente".

El mandatario socialista ha criticado la instrucción realizada por la juez Beatriz Biedma y se ha desligado de las maniobras de la presunta trama de Leire Díez para maniobrar contra la magistrada de la Audiencia Provincial de Badajoz. "Nosotros no tenemos nada que ver con eso", ha respondido sobre los contactos de las cloacas del PSOE con el clan de Los Rocho.

También ha reiterado que el PSOE no se ha financiado irregularmente. "Tenemos una financiación absolutamente transparente", ha subrayado, transmitiendo su "absoluta tranquilidad" ante la posibilidad de que el partido sea imputado tras las elecciones del 29-N.

"Estamos hablando de cantidades absolutamente nimias [las que están bajo investigación]. Venimos de una etapa en la que al tesorero del PP se le pillaron cuentas con millones de euros en Suiza", ha contrapuesto, recordando que el PP fue condenado por el caso Gürtel.

Respecto a la cita electoral, el candidato del PSOE se ha mostrado confiado en sus posibilidades de seguir en Moncloa pese a que las encuestas auguran una mayoría absoluta de PP y Vox. "No había visto jamás la movilización que estoy viendo en esta campaña", ha subrayado.

"Voy a poder formar Gobierno con una mayoría progresista más amplia. Voy a por los 176 escaños", ha presagiado. "Me han dado por jubilado hace muchos años y aquí sigo cotizando a la Seguridad Social".

Por último, el presidente del Gobierno ha condenado las pedradas recibidas por Jon Echeverría, candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa, en un acto de campaña en Hernani, pero ha lamentado que los de Feijóo no actúen de la misma forma.

""A mí me han llamado de todo, a mi partido se le ha atacado en las sedes de las casas del pueblo y en la calle Ferraz. Yo no he escuchado al PP condenar ni solidarizarse con mi persona y con mi organización", ha apuntado. "Si considera normal que al presidente del Gobierno se le llame hijo de puta, a mí me parece condenable".