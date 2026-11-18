Sánchez esquiva la autocrítica sobre los problemas de los transportes públicos atacando a la oposición por sus recortes.

El texto analiza las contradicciones del discurso del presidente frente a la gestión de crisis recientes y sus pactos políticos.

El presidente utiliza frases prefabricadas para reivindicar su visión de la política, el amor por su mujer y la memoria de sus abuelos.

Pedro Sánchez dice en la portada de la revista Lecturas que no concibe su vida "sin Begoña". ¡Joder, y nosotros tampoco! ¡Que alguien nos salve! Esta es la historia del día en que, por culpa de una trama, los cronistas políticos nos convertimos en periodistas del corazón.

Begoña y el amor son una obligación. Hay 115 muertos de la Alta Velocidad sobre la mesa, una invasión solucionada a medias en Ceuta, una crisis migratoria con pocos precedentes en Canarias, un renacimiento del nacionalismo violento en las calles... Pero si uno quiere escribir del presidente, tiene que hablar de amor.

Cómo deben de estar las cosas en el PSOE para que hayan decidido que los sentimientos de Sánchez son la mejor baza de campaña.

Pasando las páginas de la revista, me pregunto cómo hemos acabado así. Somos la selección argentina contra España en el Mundial. El espejo de los Kirchner. Cuando Sánchez publicó aquella carta de amor y se retiró a reflexionar, justo en ese instante, comenzaban los trabajos de pocería de Leire.

Hoy, saliendo de Atresmedia, anotando la revista, me he cruzado con un cartel que ofrecía servicios de pocería a muy pocos metros del lugar donde aparcaba Sánchez su coche para entrevistarse con Susanna Griso.

La entrevista de Lecturas comienza con una sospecha inevitable. Quién narices, queriendo mostrar su intimidad, convoca a su entrevistador en el Ateneo de Madrid. Un lugar fantástico, pero grande, lleno de colectividad, donde no hay nada tuyo.

Posa Sánchez en la escalera con el retrato de Unamuno detrás y el filósofo se venga desde la tumba mirando para otro lado. El "venceréis, pero no convenceréis" ni siquiera puede aplicarse a Sánchez, que gobierna tras perder las elecciones. ¿Se imaginan que ahora las pierde Feijóo y lo tumba una mayoría de perdedores?

La otra prevención de forma, antes de entrar en los detalles, tiene que ver con el tono. Es imposible que Sánchez o cualquier ser humano responda improvisadamente de esa manera. Todas las respuestas son así, como arrancadas de tazas de Mr. Wonderful: "Todas las etapas de nuestra vida conllevan un aprendizaje, sin duda. Lo importante no es tanto lo que te ocurre, como lo que tú decides hacer con ello".

Ni Sánchez posee un lenguaje tan pobre. Huele duro a gabinete. "Todos van al sitio", que diría Iván Redondo.

Seguía leyendo con el amanecer y me cruzaba con muchos padres que llevaban a sus hijos al colegio. Esta frase: "Sigo creyendo en muchas de las cosas que aprendí de pequeño". Me entraron ganas de zarandear a todos esos padres: "¡Revisad su lenguaje! ¡Educad con mucha precaución! ¡Todavía estáis a tiempo!".

En realidad, aparte de padres, había muchos abuelos. Sánchez habla de los suyos, "personas humildes y trabajadoras que conocieron el dolor de la emigración y las miserias de aquella época que hoy algunos añoran".

En esta respuesta aparentemente inocente anida un razonamiento cainita y enrevesado. Primero, porque Sánchez trata de utilizar la vida de sus abuelos –algo en lo que él no tiene mérito ni demérito– como una razón de pureza. Contrapone a sus abuelos represaliados con los deseos de PP y Vox, que desean volver al franquismo.

Sin embargo, hace trampas incluso en esa reivindicación de pureza, porque Sánchez, efectivamente, tuvo un abuelo republicano, pero el otro, el materno, desertó de las filas republicanas, combatió con los franquistas, ganó la guerra y fue condecorado por el régimen. De ese abuelo, nunca habla.

Y estaría bien que lo hiciese porque el árbol de Sánchez es como el de la mayoría: hecho de vencedores y vencidos. Y porque la Transición en la que ha dejado de creer Sánchez se hizo juntando las ramas de aquel árbol. Perdonando sin olvidar. Pero perdonando.

"Nadie es más que nadie", dice Sánchez. "Creo en una España donde todo el mundo tenga las mismas oportunidades de avanzar". Es cierto que Vox, con su prioridad nacional, puede acabar fulminando la igualdad de oportunidades en relación a los inmigrantes. Es, efectivamente, una peligrosa hipótesis de futuro. Pero ya tenemos una tesis contrastada: desde que vendió su investidura a los independentistas, Sánchez ha procurado que alguien sea más que alguien, que catalanes y vascos tengan más privilegios que los demás españoles.

Basta con un leve repaso a los indultos, la amnistía y las distintas transferencias. El nacionalismo, periférico o centralista, supone privilegiar a un ciudadano por razón de origen, nacimiento o lugar de residencia. Nuestro presidente más nacionalista ha sido sin duda Sánchez.

Sánchez aprovecha la entrevista para hablar de su hermano y su mujer cada vez que puede. Cuando recomienda "El amor en los tiempos del cólera", seguro que piensa que trata de él.

Hay un momento en que, sin estar Ceuta sobre la mesa, él mismo contesta: "Puedes estar con la familia, por supuesto, y encontrar ratos de descanso, pero nunca desconectar. Un presidente lo es las 24 horas del día, 365 días al año". Pero, en plena invasión, fue a Ceuta, constató que había "una agresión a la integridad territorial de España" y se marchó veinte días a La Mareta.

La única pregunta delicada, aunque planteada en positivo, es la última y se refiere a cómo recuperar la confianza en el tren. Ahí emerge el verdadero Sánchez, el de la carcajada en la entrevista con Franganillo. En lugar de agachar la cabeza, pedir disculpas y decir que no volverá a suceder, ataca a la oposición. Ataca a la oposición el presidente de los 115 muertos en la Alta Velocidad: "Eso se consigue con más inversión pública, y no con recortes, como algunos pretenden".

España no concibe su vida sin Begoña. Y todavía hay algunos a los que les puede tocar ser jurado popular.