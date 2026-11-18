Feijóo arremete contra Pedro Sánchez por la corrupción que rodea al Gobierno y reprocha al presidente su plantón previa confirmación al programa de Ricardo Moya.

El líder del PP garantiza que el derecho al aborto y la legislación LGTBI estarán blindados ante un eventual pacto con Abascal, además de prometer la revalorización de las pensiones con el IPC.

Alberto Núñez Feijóo afirma en 'El sentido de la birra' que no buscará la presidencia "a cualquier precio" tras las elecciones y asegura que Vox no le ha planteado líneas inasumibles o incruzables en sus pactos autonómicos.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado en el pódcast El sentido de la birra que no quiere ser presidente "a cualquier precio", en el caso de ganar las elecciones y tener que negociar un pacto con Vox. El candidato popular marca sus límites, ya dibujados en el marco negociador de las autonómicas, a 11 días de las urnas.

Sin embargo, el dirigente gallego ha incidido en que no tiene ninguna duda del "origen democrático" de Santiago Abascal. Además, ha subrayado que la formación conservadora no le ha planteado "hasta ahora ninguna línea incruzable" en las cuatro Comunidades Autónomas en las que gobiernan en coalición, Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

Feijóo ha defendido en esta entrevista publicada este miércoles y realizada el viernes pasado que, cuando Vox ha planteado medidas inasumibles para el PP en dichas regiones, su partido ha respondido que "no es legal". Y si no es legal, "nosotros no vamos a hacer cosas fuera de la ley", ha precisado ante Ricardo Moya.

El aspirante del PP a la Moncloa ha centrado buena parte de su intervención en los casos de corrupción que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez. "El señor Ábalos ha pagado por lo suyo. Yo estoy convencido de que el señor Sánchez no", ha sentenciado Feijóo.

En esta línea, el presidente de los populares ha rechazado de plano el desconocimiento alegado desde el Palacio de la Moncloa. "Yo no me creo que el señor Sánchez no sepa nada de Ábalos, de Leire, de las cloacas, de Santos Cerdán, o de la actividad que tenía Zapatero en Venezuela", ha enumerado.

Para el líder de la oposición, mantener es el 'sanchismo' el que supone "el verdadero riesgo" institucional para España. "Ése sería el retroceso", ha contestado a la pregunta de que Sánchez acusa a un previsible pacto PP-Vox de "involución".

Ha criticado como "inviable" la continuidad de un Gobierno con "tu hermano condenado, con tu mujer pendiente de juicio y con tus dos manos derechas, uno en la cárcel y otro pendiente de juicio".

La relación con Abascal

Feijóo también ha asumido los errores históricos de su propia formación por casos como la Gürtel que llevó a la moción de censura que los desalojó de la Moncloa, en 2018. No obstante, ha reivindicado su trayectoria personal y ha asegurado que nadie puede acusarle de corrupto ni de haber cobrado mordidas.

"He cometido errores, por supuesto", ha destacado, "pero nadie puede decir que soy indecente o deshonesto".

Ante las dudas del electorado más liberal sobre un posible pacto con Vox, el candidato popular ha pedido comparar las opciones sobre la mesa. Ha interpelado a esos votantes preguntando "cuál es la alternativa" y si pasa por "pedirle los seis o siete escaños a Bildu" o a los "independentistas".

Respecto a los derechos sociales, el líder del PP ha fijado una línea roja clara sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Ha garantizado que el derecho al aborto y las leyes que protegen al colectivo LGTBI estarán blindadas y que "no va a haber ningún retroceso, como no lo ha habido en las CCAA que gobernamos juntos".

Sobre su sintonía con la cúpula de Vox, Feijóo ha reconocido que mantienen conversaciones "fluidas, sobre todo en el último año" con Abascal. Aun así, ha contrapuesto esa interlocución con su rechazo frontal a pactar con quienes exijan "excarcelar a etarras con condenas por asesinatos de 100 años".

Economía y el 'ghosting'

En el bloque económico, enfocado al público joven y trabajador del programa, Feijóo ha prometido revalorizar las pensiones conforme al IPC "aunque haya dificultades económicas". También ha planteado reactivar el Pacto de Toledo con los agentes sociales para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Para aliviar la crisis de acceso a la vivienda, ha propuesto reciclar hacia la construcción a parte de los parados que dejaron el sector tras la burbuja inmobiliaria. El objetivo es "formar a nuevos albañiles, fontaneros y soldadores" para levantar más pisos.

En materia migratoria, se ha opuesto a las regularizaciones masivas y ha defendido atraer mano de obra regulada para cubrir vacantes laborales. Para quienes ya trabajan en España sin papeles, ha propuesto estudiar cada expediente "caso a caso".

Por último, la charla ha abordado el plantón de Pedro Sánchez al pódcast, tras la confirmación previa y el ghosting posterior de Moncloa, denunciado días atrás por Moya. El equipo del presidente canceló la grabación a última hora y dejó de responder a los mensajes del presentador.

Feijóo ha aprovechado esa polémica para asegurar que él le está "cogiendo el gusto" a este formato de entrevistas largas y sin cortes. Antes de despedirse, ha lanzado un último dardo directo al líder socialista por haber cancelado su presencia: "Para ser presidente del Gobierno sería bueno tener palabra. Yo la tengo".