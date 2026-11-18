La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, junto al Vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo, durante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, a 18 de noviembre de 2026. Europa Press.

Moncloa aprueba en campaña ayudas para Urda y Ceuta y medidas para la dependencia y familias monoparentales

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LO ESENCIAL Las claves La Diputación Permanente del Congreso convalida siete decretos ley en materia de seguridad, transportes, ayudas de emergencia y protección social. Se aprueban 30 millones de euros en indemnizaciones para las víctimas del accidente ferroviario de Urda y se introducen nuevas medidas de seguridad en el sector. El paquete incluye 45,3 millones de euros en ayudas para Ceuta frente a la crisis migratoria y un plan de apoyo directo a los afectados por la dana 'Adam'. Se refuerzan el sistema de dependencia, el reconocimiento de familias monoparentales y diversas prestaciones de la Seguridad Social, como la incapacidad temporal por trastornos menopáusicos.

La Diputación Permanente del Congreso, el único órgano parlamentario que permanece activo tras la disolución de las Cortes, ha convalidado este miércoles siete decretos ley aprobados por el Gobierno durante la precampaña electoral.

Dos de ellos relativos al sistema ferroviario, uno con medidas para reforzar su seguridad —con los únicos votos en contra de Vox— y otro con ayudas económicas para las víctimas de la tragedia de Urda (Toledo) del pasado octubre, donde perdieron la vida 69 personas —convalidado en este caso por unanimidad—.

Otro real decreto ley convalidado —con el apoyo del PP, el voto en contra de Vox y la abstención de Junts— ha sido el acordado por el Consejo de Ministros el pasado octubre con 45,3 millones de euros de ayuda financiera para Ceuta.

Los cuatro restantes han sido en materia social y de respuesta ante emergencias, que incluyen el reconocimiento de las familias monoparentales, la mejora de diversas prestaciones de la Seguridad Social, el refuerzo financiero del sistema de dependencia y ayudas tras la dana 'Adam'.

Los decretos ley, que la legislación reserva para asuntos de urgencia justificada, entran en vigor al publicarse en el BOE, pero deben votarse en el Congreso en el plazo de 30 días para decidir si se convalidan o se derogan. Como la Cámara se disolvió, esa validación se asigna a la Diputación Permanente, donde el Gobierno y sus socios pueden sacar adelante los decretos sin necesidad de Junts.

'Lluvia' de decretos

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que asumió la cartera de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente, ha explicado que el objetivo del Gobierno con los decretos pasa por recuperar la confianza en el sistema ferroviario con nuevas medidas de seguridad y reparar el dolor de las víctimas.

El primer decreto incluye medidas para reforzar la seguridad del sistema, como un tope máximo de seis horas de conducción continuada para los maquinistas. En concreto, se precisan las actividades y periodos que deben computarse como tiempo de conducción, incluyéndose las maniobras que impliquen el manejo del vehículo ferroviario en movimiento y las interrupciones durante las que el maquinista siga siendo responsable del vehículo.

A su vez, se reconoce el derecho de los trabajadores a interrumpir la marcha de un tren si percibe un riesgo "grave e inminente" para la seguridad, se revisan los coeficientes reductores para la edad de jubilación de los profesionales ferroviarios y se propone reforzar las actividades supervisoras y de inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

En lo que respecta al segundo decreto, la norma recoge 30 millones de euros para conceder ayudas a las víctimas del accidente de Urda. El texto desglosa una ayuda directa de 72.121,46 euros por cada persona fallecida y, en los supuestos de lesiones corporales, las ayudas se estructuran por niveles de gravedad, con importes que van desde 2.404,04 euros en los casos de menor entidad hasta más de 84.141,7 euros en las lesiones de máxima gravedad.

Además de las ayudas, el decreto también establece un mecanismo para proteger a los ciudadanos ante subidas súbitas de precios que puedan darse ante emergencias de este tipo en los medios de transporte alternativos o servicios asociados, como pueden ser los alojamientos o los desplazamientos en avión, y que pueden requerir de una protección temporal para los usuarios

Durante el pleno, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido la medida acordada en el tercer decreto, que contempla 45,3 millones para garantizar la estabilidad financiera de Ceuta a través de dos subvenciones: 40,6 millones para financiar gastos corrientes y 4,6 para gastos de capital extraordinario realizados estos meses.

De esta forma, se financian actuaciones urgentes en materia de medio ambiente, servicios sociales, salud pública, cementerios y servicios funerarios, educación, seguridad, protección civil, emergencias, ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio, todas ellas derivadas de la crisis migratoria, ha detallado el ministro.

Además, mediante este real decreto ley se contempla un tratamiento diferenciado para Ceuta y un registro contable separado de los gastos extraordinarios que realice la ciudad como consecuencia de la crisis migratoria y se la exceptúa de la obligación de formular un plan económico financiero en 2026 y 2027, aceptando el incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria o la regla de gasto.

En este sentido, ha convalidado el decreto ley para el reconocimiento y protección a las familias monoparentales y otras medidas de apoyo a familias. Junts se ha abstenido y Vox ha optado por el no.

La norma regula el reconocimiento de las familias monoparentales, su acreditación mediante un título oficial y determinadas medidas económicas, sociolaborales y educativas. También modifica la protección de las familias numerosas y el funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

También continuará en vigor el decreto ley de respuesta a los daños causados por las inundaciones y otros sucesos acaecidos entre los días 17 y 19 de octubre de 2026 como consecuencia de la dana 'Adam', que incluye medidas en materia agraria, reparación de daños hidráulicos y en la zona marítimo-terrestre, así como para el comercio, el turismo y la hostelería. En este caso sólo Vox ha votado en contra.

Esta medida establece ayudas directas para apoyar la recuperación del comercio minorista, el turismo y la hostelería en la Comunidad Valenciana. En concreto, establece ayudas por establecimiento afectado de 5.000 euros para personas trabajadoras autónomas y de 10.000 euros para pymes y entidades sin personalidad jurídica que cumplan los requisitos.

Por otro lado, la Diputación Permanente de la Cámara Baja ha convalidado el decreto ley para la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y de otras normas sociales, con el único voto en contra de Vox.

Este texto contiene modificaciones sobre incapacidad temporal, prestaciones por cuidado de personas con enfermedades graves, pensiones de viudedad y orfandad, anticipos de pensiones de alimentos e indemnizaciones a víctimas del terrorismo.

Asimismo, incorpora dos nuevas situaciones especiales de incapacidad temporal: por patología limitante derivada de un trastorno menopáusico secundario y por lesiones causadas por violencia de género.

Igualmente, modifica la reducción de jornada para el cuidado de hijos con cáncer u otra enfermedad grave. Entre otras medidas, permite mantenerla excepcionalmente más allá de los 26 años cuando exista una discapacidad igual o superior al 65% o un grado III de dependencia, siempre que persistan la convivencia y la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente. También contempla su disfrute por ambos progenitores, de forma alternativa o simultánea.

Por último, se ha dado luz verde definitiva, con el único rechazo de Vox, al decreto ley para el despliegue de la reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que fija las cuantías mensuales mínimas de protección en 90 euros para la dependencia moderada, 260 euros para la severa y 660 euros para la gran dependencia, además de regular suplementos de crédito para financiar el nivel acordado de protección en 2027.