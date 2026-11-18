El Gobierno de Juan Jesús Vivas denuncia el "grave deterioro" de la seguridad, acusa a Pedro Sánchez de abandono de sus funciones tras el asalto veraniego y destinará casi 250.000 euros a programas contra las agresiones sexuales.

El registro total de llamadas de emergencia al 112 ceutí se ha quintuplicado, destacando además fuertes subidas en allanamientos de morada, robos con violencia, alteración del orden público y expedientes ligados a extranjería e inmigración irregular.

Los avisos por ataques con armas se han disparado notablemente en el último trimestre: las agresiones con armas de fuego aumentaron de 8 a 56 casos y los apuñalamientos o uso de arma blanca subieron más de un 1.000%, pasando de 23 a 268.

Un informe interno del 112 revela que los expedientes por agresiones sexuales en Ceuta se han multiplicado por seis entre el 30 de julio y el 29 de octubre, incluyendo 16 casos con menores implicados frente a ninguno el año anterior.

Las agresiones sexuales en Ceuta han pasado de cuatro a 30 en los últimos tres meses, comparando los periodos comprendidos entre el 30 de julio y el 29 de octubre de 2025 y de 2026. EL ESPAÑOL ha podido acceder a un informe interno del 112 de la ciudad tras el asalto masivo de casi 100.000 personas del pasado verano.

Con el cierre del último mes contabilizado ya se puede trazar un mapa "preocupante" de la alteración de la vida cotidiana, que multiplica por más de seis los ataques de tipo sexual.

Así lo califican fuentes del Gobierno de Juan Jesús Vivas, a la vista de las incidencias registradas por el Servicio de Emergencias 112 de Ceuta bajo la denominación "agresión sexual–abusos sexuales–en curso", un 650% más que en el mismo intervalo del año pasado.

"Los datos del Servicio de Emergencias 112 son extraordinariamente preocupantes", señalan las citadas fuentes del Gobierno autonómico, que ven en ellos un reflejo del "grave deterioro" que atraviesa la ciudad.

Es más, uno de los datos más "inquietantes" es el que refleja la categoría "agresiones sexuales" con menores implicados, contabiliza un total de 16 expedientes, frente a ninguno el año anterior.

Pero es que en ese mismo periodo, los expedientes clasificados como "agresiones–arma de fuego" aumentaron de ocho a 56: se multiplicaron por siete.

Y los expedientes por "agresiones–arma blanca" crecieron de 23 a 268, un incremento del 1.065,2%. Aunque se trata de incidencias registradas por el 112, y no necesariamente de delitos acreditados, el registro multiplica casi por doce el del año anterior.

"No estamos hablando únicamente de inmigración irregular", apunta este portavoz en referencia al empeño del Gobierno de Pedro Sánchez en enmarcar los hechos en una crisis migratoria. "Es una emergencia que afecta directamente a la seguridad, a la tranquilidad de los ciudadanos y al normal funcionamiento de nuestra ciudad".

¿Delito de traición?

El presidente Vivas arremetía este martes contra la actuación de Sánchez durante la crisis. A su juicio, el "abandono" del presidente del Gobierno durante "la invasión" debe tener "una explicación de fondo".

Preguntado por si Sánchez cometió traición, Vivas remitió esa determinación a los tribunales y destacó el papel del Poder Judicial y de la Audiencia Nacional. "No prejuzgo, pero no se puede pasar página", afirmó el presidente autonómico, que acusó a Sánchez de haber decidido no utilizar los medios disponibles para frenar el asalto masivo.

"Tomó la decisión de no actuar, no emplear las capacidades disuasorias de las que disponía el Estado, y fue Marruecos el que decidió cuántos entraban y cuándo se cortaba el flujo", sostuvo.

El dirigente ceutí también denunció una supuesta "connivencia de Sánchez con Marruecos" y rechazó que lo ocurrido pudiera atribuirse exclusivamente a las mafias: "No tienen esas capacidades".

Su reclamación de explicaciones coincide con la exigencia del Gobierno autonómico de una intervención estatal: "La seguridad de los ceutíes debe estar por encima de cualquier otra consideración. Es una obligación irrenunciable del Estado garantizarla".

5 veces más denuncias al 112

El documento comparativo recoge un crecimiento general de la actividad registrada: de 2.233 expedientes entre el 30 de julio y el 29 de octubre de 2025 a 11.286 en las mismas fechas de 2026, es decir cinco veces más.

"Ceuta no puede seguir soportando una situación de esta naturaleza", sostienen fuentes del Ejecutivo autonómico.

El balance constituye uno de los argumentos con los que el Gobierno ceutí reclama una respuesta de mayor alcance al Ejecutivo central.

Aunque sus cifras no permiten, por sí solas, establecer una relación causal entre inmigración y delincuencia, la categoría "extranjería/irregulares" es la que presenta el mayor aumento porcentual: pasa de seis a 2.921 expedientes, un 48.583,3% más.

Vivas cuestionó precisamente la información ofrecida por el Gobierno central sobre la población llegada a Ceuta. "El Gobierno no nos dice cuántos se han quedado ni quiénes son", afirmó. También rechazó los mensajes de normalidad: "Cuando dicen que hay normalidad, hacen una ofensa a los ceutíes".

Allanamientos, de 35 a 1.018

Entre los incrementos más pronunciados del informe figuran los expedientes por allanamiento de morada, que pasan de 35 a 1.018, un 2.808,6% más.

La categoría "menores–desprotección–abandono" crece de 15 a 265, un alza del 1.666,7%, mientras que la de "obra ilegal" sube de 45 a 454, un 908,9%.

La categoría general "agresiones" registra 1.777 expedientes frente a los 209 del año anterior, un aumento del 750,2%. Y las "alteraciones del orden público" pasan de 85 a 618, un 627,1% más.

Los registros por tenencia de armas aumentan de 33 a 205, un 521,2%, y los relativos a amenazas o coacciones de inmediata ejecución pasan de 88 a 180, un 104,5% más.

En los robos con violencia o intimidación en la vía pública, el incremento es del 945,5%: de 11 a 115 expedientes.

"Seguimos reclamando una respuesta del Gobierno de la Nación que esté a la altura de la gravedad de lo sucedido", manifiestan las fuentes del Gobierno ceutí. "Ceuta es España, su frontera es la frontera de España y de Europa", añaden.

Sánchez y sus vacaciones

El presidente autonómico sostiene que la crisis no puede darse por cerrada y asegura que "la frontera sigue igual que estaba en los días en que se produjo la invasión", a falta del refuerzo prometido.

También acusa a Sánchez de anteponer su relación con Marruecos: "No se puede permitir que el presidente del Gobierno tenga más interés en proteger a Marruecos que a la soberanía nacional".

Vivas extendió sus reproches a las vacaciones del jefe del Ejecutivo tras la crisis. "Esto de las vacaciones no es una anécdota. Es categórico", declaró. En su opinión, una situación que comprometía la integridad nacional requería constituir un gabinete de crisis o declarar una emergencia nacional, "pero no irse de vacaciones".

Por su parte, el consejero portavoz, Alejandro Ramírez, mantuvo esa línea crítica en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno. Acusó al Ejecutivo central de no haber dicho la verdad antes, durante y después de los acontecimientos y afirmó que, "por el bien de Ceuta", esperaba "un cambio de gobierno lo antes posible".

Dinero contra las agresiones

En esa misma rueda de prensa, Ramírez anunció una partida de 247.139,61 euros para el Presupuesto de 2027 destinada a contratar el programa de información, sensibilización, prevención y formación en materia de agresiones sexuales.

Según explicó, entre las actuaciones previstas figuran los puntos violetas, espacios de información, atención y orientación dirigidos a prevenir las agresiones sexuales, facilitar apoyo a las mujeres que puedan sufrirlas y dar a conocer los recursos disponibles para solicitar ayuda.

El Ejecutivo autonómico no ha presentado esa contratación como una respuesta específica a la variación estadística del 112, pero la partida se anuncia en el "inquietante" contexto en el que el 112 registra aumentos en varias categorías relacionadas con la violencia sexual, a adultas y a menores.