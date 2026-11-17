El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez durante el Comité Federal del PSOE, en el Centro de Arte Tomás y Valiente, a 17 de octubre de 2026, en Fuenlabrada, Madrid. Europa Press.

Sánchez recurre a la prensa rosa para salvar la campaña: "No imagino mi vida sin Begoña"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez concedió una entrevista a la revista Lecturas para mostrar su lado más personal en medio de la campaña electoral. El presidente del Gobierno destacó el papel fundamental de su esposa, Begoña Gómez, asegurando que no se imagina su vida sin ella. Confesó haber renunciado a muchos momentos con sus hijas debido a las exigencias del cargo y recordó con cariño la historia de sus abuelos.

Tras la seria entrevista que Carlos Franganillo hizo este lunes a Pedro Sánchez en los informativos de Telecinco, el presidente del Gobierno ha querido mostrar su lado más íntimo a la prensa rosa para intentar salvar la campaña.

Sánchez se ha sincerado en la nueva entrega de la revista Lecturas sobre su familia y ha destacado el papel fundamental que juega, en especial, su esposa Begoña Gómez: "No me imagino mi vida sin ella".

Con esta entrevista muestra una faceta más cercana y alejada de la bancada del hemiciclo. En ella ha confesado que las exigencias del cargo que ostenta le han impedido pasar todo el tiempo que le hubiera gustado con sus dos hijas, aunque siempre intenta estar presente. "He tenido que renunciar a muchos momentos con ellas", ha explicado.

Sánchez no solo ha hablado con orgullo de su mujer y sus hijas, sino también de sus abuelos a los que ha definido como "personas humildes y trabajadoras". "Conocieron el dolor de la emigración y las miserias de aquella época que hoy algunos añoran", ha asegurado.

Asimismo, ha compartido un recuerdo con sus abuelos que guarda con especial cariño: "Cuando era pequeño, los acompañaba a una escuela de adultos en Aluche, donde aprendían a leer y escribir".

#ÚLTIMAHORA Pedro Sánchez protagoniza mañana la portada de Lecturas con su entrevista más personal. He tenido acceso en PRIMICIA a todas las decoraciones de la entrevista. Os lo cuento TODO ahora en @MalasLenguas_Tv 🫵 https://t.co/fcF6hBFCdO — Arnau Martínez (@arnaumj) November 17, 2026

El líder de los socialistas, en estas personales declaraciones, ha compartido su forma de ver la vida y las cosas que le van aconteciendo. "Todas las etapas de nuestra vida conllevan un aprendizaje, sin duda. Lo importante no es tanto lo que te ocurre, como lo que tú decides hacer con ello", ha destacado.

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