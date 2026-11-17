La Audiencia Nacional ha citado a declarar al cónsul español en Tetuán como testigo y al delegado del Gobierno en Ceuta como investigado.

El análisis examinó 19 grupos de WhatsApp con 1.141 usuarios, centrándose en los contactos de 19 administradores y 32 dinamizadores del cruce migratorio.

Los nexos actuaban como "perfiles de enlace" o personas interpuestas para mantener el anonimato y canalizar la comunicación detrás de la red de WhatsApp.

El CENIF halla 97 conexiones digitales indirectas entre organizadores del asalto a Ceuta y las Fuerzas de Seguridad o Inteligencia de Marruecos.

La Policía Nacional ha hallado "97 conexiones" digitales entre los grupos de migrantes marroquíes que participaron como "dinamizadores" o "administradores" de la invasión de Ceuta y las Fuerzas de Seguridad de Rabat.

Así consta en un informe, elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía y ya enviado a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, quien investiga el asalto masivo a la ciudad autónoma, ocurrido a finales del pasado julio.

El CENIF denomina estos nexos como "perfiles de enlace" entre las redes de inmigración ilegal y las Fuerzas de Marruecos, una suerte de intermediarios entre estos dos ámbitos, un sistema ideado para mantener el anonimato y la confidencialidad.

"Se han localizado al detectar contactos directos que dos administradores y seis dinamizadores almacenaban en sus agendas números de teléfono con denominaciones que sugieren pertenencia a Cuerpos de Seguridad o Servicios de Inteligencia de Marruecos", reza el documento.

"De este estudio se desprende que esos contactos directos de los referidos administradores y dinamizadores podrían actuar como perfiles de enlace o incluso como personas interpuestas con integrantes de la estructura de seguridad e inteligencia de Marruecos, lo que posibilitaría un canal de comunicación que supone un refuerzo del grado de anonimato que, en un escalón más oculto, operaría detrás de la estructura digital visible", añade el informe.

Este hallazgo se produce tras el análisis, por parte del CENIF, de 19 grupos de WhatsApp monitorizados en la fase previa al asalto, compuestos por un total de 1.141 usuarios.

Los investigadores policiales centraron su rastreo en los contactos asociados a las figuras clave de la convocatoria digital, examinando específicamente las agendas vinculadas a los 19 administradores y 32 dinamizadores que gestionaron y promovieron los mensajes de cruce hacia territorio español.

A nivel técnico, estas 97 conexiones no corresponden a contactos directos en los teléfonos de los organizadores visibles, sino a vínculos indirectos articulados a través de terceros, que el mencionado informe denomina "perfiles de enlace".

En concreto, los agentes detectaron que contactos directos de dos administradores y seis dinamizadores, de esos 51 individuos analizados, almacenaban en sus respectivas agendas números guardados bajo denominaciones explícitas como "policía", "gendarme", "comisario" o referencias a los servicios de Información marroquíes.

Según el análisis policial, estos nodos intermedios operan como personas interpuestas, a modo de pantallas digitales de seguridad, que refuerzan el anonimato y consolidan un esquema de "autoría difusa" detrás de la estructura digital visible.

De esta forma, la Policía ahonda en su tesis de que Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes dinamizaron la invasión de Ceuta. En un informe anterior, avanzado en exclusiva por EL ESPAÑOL, ya señalaron que gendarmes de ese país y agentes de paisano guiaron a la masa migratoria hacia territorio español y "dinamizaron" el asalto.

Por otro lado, la juez Tardón ha citado a declarar como testigo, en el marco del procedimiento en el que investiga la invasión de Ceuta, al cónsul español en Tetuán.

Será interrogado el próximo 26 de noviembre en la Audiencia Nacional.

Asimismo, el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, será interrogado, como investigado, el próximo 1 de diciembre, tras aplazarse su interrogatorio, previsto para este miércoles.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.