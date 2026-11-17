Díaz logra eximir del IRPF a los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional tras vencer su pulso con el Ministerio de Hacienda.

La vicepresidenta reprocha a los socialistas que incorporen estas iniciativas en su programa electoral tras haberlas bloqueado durante meses.

Moncloa rechaza la peticion de Sumar y descarta incluir ambas medidas en los dos ultimos Consejos de Ministros de la legislatura.

Yolanda Diaz reclama al PSOE la aprobacion del registro horario y la prestacion universal por crianza antes de las elecciones del 29 de noviembre.

Yolanda Díaz ha cerrado este martes lo que puede ser su última comparecencia como vicepresidenta segunda en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Lo ha hecho haciendo un elogio al funcionamiento del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar, pero ha aprovechado para incluir reproches a la parte mayoritaria del Gobierno.

Además ha sacado una lista de peticiones para incluirlas en las dos reuniones del Ejecutivo previas a las elecciones del 29 de noviembre.

Y todo ha acabado con desacuerdo, quizás el último de la legislatura, porque Moncloa ha frenado en seco esas peticiones.

En concreto, la que fue líder de Sumar en las anteriores elecciones generales reprochó al PSOE que no haya aprobado en esta legislatura el registro horario y la prestación universal por crianza y, sin embargo, haya incluido estas medidas en su programa electoral para el 29-N.

Ha explicado que el registro horario no requiere ninguna votación en la Diputación Permanente porque es un reglamento que está elaborado desde hace meses, aunque el vicepresidente Carlos Cuerpo lo haya bloqueado siempre que Sumar lo quiso llevar a Consejos de Ministros.

Díaz insistió abiertamente en la rueda de prensa de este martes en que es posible aprobarlo antes del 29-N.

Hizo lo mismo con la prestación universal, que repetidamente ha propuesto el ministro Pablo Bustinduy esta legislatura y siempre ha sido bloqueada por la parte socialista, aunque ahora figura en el programa del PSOE.

En este caso sí es necesario que pase por la Diputación Permanente del Congreso.

Sin embargo, fuentes de Moncloa descartan que puedan aprobarse en los dos Consejos de Ministros que quedan antes de las elecciones. Explican que no están sobre la mesa, ni en las previsiones de Moncloa.

En esos consejos se seguirán aprobando medidas que amplían prestaciones sociales o ayudas y Moncloa ha querido que se haga en reuniones diferentes, el martes y el miércoles, para que tengan más eco.

Este martes se ha aprobado la subida para los funcionarios y el Salario Mínimo Interprofesional y el pasado viernes fueron las pensiones.

Sí ha ganado Yolanda Díaz un pulso que mantuvo varios años con Hacienda referido a la tributación de IRPF de los que cobren el SMI. María Jesús Montero siempre se opuso a que estuvieran exentos por "pedagogía fiscal" y ahora su sucesor, Arcadi España, lo ha aceptado y la vicepresidenta lo ha celebrado sin disimulo.