La crisis migratoria se agrava especialmente en la isla de El Hierro, que ha declarado la emergencia social tras recibir miles de migrantes en pocas semanas.

Todos los partidos del Parlamento canario, a excepción de Vox, han pactado una postura común para reclamar más medios de vigilancia, detección temprana y financiación extraordinaria.

El presidente canario, Fernando Clavijo, exige documentos que acrediten que el Gobierno de España tramitó formalmente la solicitud de despliegue a la agencia europea.

Fernando Grande-Marlaska solicita ahora que Frontex patrulle las costas africanas para frenar la salida de cayucos hacia Canarias, tras dar la ruta por cerrada en 2018.

Fernando Grande-Marlaska afronta la exigencia canaria de recuperar las patrullas de Frontex en aguas africanas para prevenir las salidas de cayucos.

La agencia europea de fronteras no navega en las costas atlánticas de Senegal, Gambia, Mauritania y Marruecos desde el 31 de octubre de 2018, ya con el ministro del Interior en su cargo y Pedro Sánchez en Moncloa.

La reclamación parece sustanciarse ocho años después de que Frontex cancelara la llamada Operación Hera tras acordar con el Ejecutivo español la consideración de que la ruta hacia las islas estaba "prácticamente cerrada", según la explicación ofrecida por responsables de la Guardia Civil.

Interior sostiene que ha reclamado recuperar esa vigilancia y dejó constancia pública de ello en septiembre y octubre de 2024. Pero lo cierto es que, según el propio Frontex nunca se formalizaron las gestiones que desembocaran en un despliegue en las costas africanas.

El mandato debería haberlo dado el Consejo de la UE, donde están representados los ministros de Migraciones e Interior de los Estados miembros. Y de hecho, en julio de 2022 constan sendas autorizaciones a la Comisión para negociar un nuevo estatus con Senegal y con Mauritania.

Clavijo reclama documentos

Pero no consta ningún impulso español por que estos acuerdos avanzaran, y sí se conocen viajes de Sánchez a estos países a promocionar la migración a España, como destino seguro de empleo.

Tanto es así que el presidente canario, Fernando Clavijo, exigirá este martes en Madrid pruebas documentales de esas gestiones en la segunda reunión de la comisión interministerial en apenas una semana por la crisis migratoria en las islas.

El presidente canario quiere que el Ejecutivo "acredite" su petición de desplegar Frontex en aguas africanas. "No nos creemos nada hasta que no lo veamos", dijo en declaraciones a este periódico tras su reunión de la semana pasada con el comisario de Interior y Migraciones, Magnus Brunner.

Fuentes de la Consejería de Bienestar Social de Canarias insisten en que la petición no es nueva. "Es lo que hemos venido demandando desde el principio. Y más desde la aprobación del Pacto Migratorio y de Asilo", señalan a EL ESPAÑOL.

La exigencia llegará a Moncloa después de que todos los grupos del Parlamento canario, salvo Vox, pactaran una posición común, incluido el PSOE. El acuerdo reclama una "evaluación urgente" de la ruta atlántica y "más medios operativos, de vigilancia y de detección temprana".

Clavijo acudirá pocos días después de la anterior reunión extraordinaria en Moncloa. Llevará un mandato que también exige coordinación semanal, financiación extraordinaria y una iniciativa diplomática con Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia.

Emergencia en noviembre

La reactivación de la ruta canaria llegó después del asalto a Ceuta, y se aceleró desde octubre: entre el día 1 de ese mes y el 6 de noviembre llegaron 10.209 personas a Canarias, según el balance oficial. Representaban, en poco más de un mes, el 58,5% de las entradas marítimas acumuladas durante el año.

La primera quincena de noviembre agravó la presión: El Hierro recibió 9.090 migrantes en 96 embarcaciones, el 83,7% de los 10.866 desembarcados en Canarias. La isla tiene 12.173 residentes; entre quienes llegaron había 1.613 menores, incluidos 39 lactantes.

El Cabildo declaró la emergencia social el 7 de noviembre y su presidente, el socialista Alpidio Armas, denuncia falta de previsión. "Ha fallado el Gobierno de Canarias y ha fallado el Gobierno central", afirma, aunque reconoce que la colaboración actual con Madrid está siendo buena.

La petición y el despliegue

El precedente más incómodo para Interior se remonta al 4 de septiembre de 2024 en Bruselas. Hans Leijtens, director ejecutivo de Frontex, advirtió en la Eurocámara de que una mayor intervención necesitaba una petición española.

"Todo empieza por que el Gobierno de ese Estado miembro pida ayuda a Frontex", señaló. La disponibilidad de "más de 3.000 agentes" alimentó las preguntas parlamentarias sobre por qué España no recurría a ese apoyo.

Leijtens también señaló la falta de acuerdos con los países de origen y tránsito, un requisito distinto de la solicitud española.

Un mes después, Marlaska defendía su posición en el Consejo de Ministros de Interior de Luxemburgo. Una nota oficial reclamaba un despliegue en Mauritania, Senegal y Gambia "como medida para salvar vidas".

Es decir, sí existe constancia de una reclamación de palabra en el Consejo. Pero no se emitieron todas las autorizaciones ni se produjo la tramitación operativa necesaria.

Las mismas fuentes del Ejecutivo insular admiten que negociar los acuerdos con los países de origen llevará tiempo y no permitirá contener las llegadas de estas semanas.

Pero reclaman que se trabaje ya para "evitar que se repita, una vez más" una crisis que describen como recurrente desde hace dos décadas.

En la Consejería sostienen que el respaldo económico puede facilitar esos acuerdos. «Y poniendo dinero sobre la mesa para esos países africanos, se puede conseguir», afirman.

La próxima reunión ordinaria del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior dedicada a Interior está prevista para el 3 de diciembre. Queda después de las elecciones generales del 29 de noviembre, cuando Marlaska ya estará en funciones y no pueda tomar decisiones ejecutivas... o incluso ya esté de salida.